Literatura “Young Adult”: los libros que arrasan en Tiktok y que disparan las ventas en librerías

El "Young Adult" es un estilo literario ampliamente comentado en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok. Trata temáticas juveniles y a veces se centra en temas más oscuros como abuso de sustancias o relaciones tormentosas.

“Heartstopper”, “Alas de Sangre”, “La hipótesis del amor”, “Una corte de rosas y espinas”, “Los juegos del hambre” y “Cazadores de sombras”. Son algunos de los títulos que están inmersos en el estilo literario llamado “Young Adult” y que en último tiempo se ha popularizado en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram.

Si bien no hay una fecha en piedra sobre el nacimiento de este género, se estima que este término se comenzó a desarrollar cerca de 1960. Abordaba temas de interés para aquellos lectores más jóvenes, entre los 12 a 18 años. Ya sea relaciones amorosas, familiares o de amistades. A eso se suma también el “New Adult” que aborda temáticas más completas, como abusos de sustancias, relaciones sentimentales tormentosas y violencia, entre otros temas. También se puede dar en contextos de fantasía, donde sus protagonistas pueden ser vampiros, hombres lobos o incluso cazadores de criaturas mágicas.

Fueron los denominados “Instagramers” o “Booktokers” quienes han hecho proliferar este tipo de lecturas con sus videos llamativos. En ellos, recomiendan los últimos libros estrenados en cada país. Las sagas que serán adaptadas al cine o como serie de televisión. Incluso advierten cuando las páginas contienen más “spicy” o no, es decir, cuando hay contenido erótico. Un claro ejemplo de esto último son libros como “No es amor” de Ali Hazelwood o “Pídeme lo que quieras” de Megan Maxwell.

“Lee hoy”, la librería dedicada al Young Adult

La librería “Lee Hoy” cuenta con dos sucursales en la región Metropolitana. Una en la comuna de Providencia y otra en La Florida. También existe otra tienda en la comuna de Concepción, región del Biobío. Su distinción es que mayormente se dedican a la venta de libros del estilo Young Adult. Su dueña, Johanna Godoy, explica que “la librería nació en el 2013. Partimos un tiempo como medio online, medio que estábamos y no estábamos porque yo tenía un trabajo aparte. Ya en 2014 empezamos a participar en ferias y esas cosas”.

Sobre por qué el Young Adult, entre risas contesta que la razón es simple. “Porque es lo que yo leo y es lo que yo sé. La verdad es que a mí una vez un profe me dijo en la universidad que si uno quería ser buen empresario, tenía que dedicarse a lo que sabe. Pastelero a tus pasteles. Y eso es lo que yo sé. No es lo mismo recomendar un libro que no me he leído a uno que sí”.

“Nos empezamos a dedicar a esto y nos dimos cuenta que había mucha necesidad de libros. Había demanda, pero muy poca oferta. Sobre todo con libros que no llegaban. Las editoriales no estaban como ahora. Antes salía una película y nadie sabía que era de un libro”, agrega.

Librería Lee Hoy

Con respecto al boom de este estilo, Godoy asegura que “con Crepúsculo hubo un antes y un después. Después vinieron los Juegos del Hambre, que también marcaron un punto porque fue como ‘oye, esta película buena viene de un libro’. Ya después siento que el segundo boom vino totalmente en la pandemia. En pandemia cambió mucho, mucho el panorama. Muchas librerías que no se dedicaban a este rubro, más juvenil pero no para jóvenes, hubo otro boom bien grande. Sobre todo con el tema Wattpad, también marcó un punto ahí”.

Sobre sus recomendaciones para alguien que está recién partiendo en este estilo, la dueña de Lee Hoy reflexiona. “Siento que está muy bien la serie ‘Twisted’. A mí lo que me gusta de esa serie, es que si de verdad no te gusta el primer libro sigue leyendo porque se nota que es el primer libro de la autora y después va mejorando. Los de ‘Pecados’ son maravillosos, se nota el crecimiento de los personajes. Uno de los que a mí me gustan mucho son los de Rina Kent, es una autora que lleva muchísimo tiempo publicando, tiene casi 40 libros. Sierra Simone también es muy buena”.

Goodreads, la red social de los lectores

“Me gusta porque puedo llevar un registro de lo que he leído en el año. También me permite estar atenta a los próximos lanzamientos. Hay una parte donde uno pone la lista de lo que quiere leer. También puedes guiarte gracias a los reviews que dejan otras personas y responderles. Es súper completo”, explica Sofía con respecto al uso de Goodreads.

Se trata de una plataforma que fue lanzada en enero de 2007. Sus dueños lo definen como “el sitio web más grande del mundo para lectores y recomendaciones de libros. Nuestra recomendaciones es ayudar a descubrir a los lectores a descubrir los libros que les encantan y a disfrutar aún más la lectura“.

Según los usuarios de Goodreads, los 10 mejores libros de Young Adult son: