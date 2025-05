La estrategia de La Moneda para blindar al ministro Mario Marcel tras la revelación de su relación con la candidata Carolina Tohá

Al interior del Gobierno aseguran que no ha existido un conflicto de interés por la relación de pareja entre el jefe de Hacienda y la carta presidencial de la centroizquierda. En esa línea, en el Ejecutivo indican que si bien no habrá cambios tras la noticia, se busca no sobreexponer al secretario de Estado, pero tampoco se le pedirá que se "guarde", debido a que se tratará de lucir las últimas cifras económicas. Por lo demás, dentro del oficialismo valoran que haya voces de derecha que desdramaticen la situación, en medio de duras críticas y hasta peticiones de renuncia. "Esto no cambia nada", dijo esta mañana la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry.

“Como ustedes bien saben, yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración a favor de ningún candidato o candidata, y en lo que resta del proceso electoral pretendo seguir actuando de la misma manera”. Así respondió esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando debió enfrentar a la prensa de Palacio para responder las dudas en torno a un posible conflicto de interés que deja la revelación de su relación de pareja con Carolina Tohá, la candidata presidencial de la centroizquierda.

Dicha respuesta, si bien en La Moneda afirman que no formó parte de una instrucción, coincide con el diseño que tiene planeado el Gobierno para abordar este tema, el cual dicen esperar que no se transformar en un problema mayor.

Y es que la noticia, que reveló la misma candidata en entrevista con La Tercera, generó la crítica de algunos personeros de la oposición alegando que mientras Tohá y Marcel integraban el gabinete del Presidente Gabriel Boric, pudo haber existido un conflicto de interés y, actualmente, puede afectar la prescindencia que deben mantener los ministros respecto a los candidatos.

Es por eso que tras el comité político, el secretario de Hacienda abordó las críticas con la prensa e indicó, entre otras cosas, que “lo que todos esperan de mí como ministro es que me dedique 100% a todas las tareas de mi cargo. Los otros temas son personales, son temas de la vida privada de cada uno, pero lo que se refiere a la vida pública, mi dedicación a las tareas del Ministerio de Hacienda es plena y así lo ha sido hasta ahora y lo seguirá haciendo en lo que viene”.

Marcel afirmó que esta situación “no me deja incómodo, porque en realidad no he sentido que exista ese conflicto de interés”.

Tanto la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salieron a contener los ataques y cuestionamientos de la oposición hacia el ministro Marcel. Créditos: Agencia Uno.

El diseño de La Moneda

Desde La Moneda apuntan que la línea de defensa es justamente esa: descartar que haya habido algún conflicto de interés o que Marcel haya dejado de cumplir la instrucción del Presidente Boric respecto a mantener la prescindencia de los ministros sobre las candidaturas presidenciales.

Si bien en el Gobierno afirman que es esperable que haya un espacio para críticas, desde el Ejecutivo advierten de que hay una valoración de voces de la oposición que no han ahondado ni dramatizado el tema, como por ejemplo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien sostuvo en Mesa Central de Canal 13 que “políticamente corresponde debatir cuáles son las propuestas que cada candidato o candidata tiene para Chile. La vida privada de cada uno es eso”. Lo mismo ha ocurrido con el senador RN Manuel José Ossandón o la exministra Isabel Plá (UDI).

Además, desde el Ejecutivo aseguran que la relación de Tohá con Marcel no generó ruido al interior del gabinete ministerial, ni tampoco había generado revuelo dentro del propio oficialismo y las diferentes candidaturas presidenciales. Destacan, por ejemplo, que la carta del PC, Jeannette Jara no dramatizara con la noticia.

En Palacio, de hecho, aseguran que no habrá cambios debido a esta revelación, aunque indican que no se va a sobreexponer la figura de Marcel, aunque tampoco se le pedirá que se guarde, sobre todo porque en La Moneda buscan explotar las “buenas cifras económicas”, luego del IMACEC de 3,8%, conocido a inicios de mes. Por lo mismo, indican que jugará un rol en la exhibición del crecimiento.

La línea de ministros sobre Marcel: “Esto no cambia nada”

Antes de que Marcel pudiese referirse al tema en el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, fueron consultados respecto a la relación de la abanderada del Socialismo Democrático y el secretario de Estado. Ambos, defendieron la relación y descartaron cualquier conflicto de interés, como diseñó La Moneda.

La ministra Lobos, consultada en Radio Futuro esta mañana, afirmó que “este es un tema de la esfera privada de la vida de las personas, la candidata tomó la decisión de revelarlo, pero es un tema de la vida privada y no me corresponde a mí dar cuenta de ello”.

Respecto al rol del jefe de la cartera de Hacienda, indicó que “todos los ministros, no solamente Marcel, tenemos un deber de presidencia, por tanto, estamos llamados a respetarlo cabalmente y no tengo duda de que el ministro Marcel lo hará”.

El ministro del Interior, por su parte, comentó que “me tocó trabajar con ambos estrechamente en el gabinete, se del profesionalismo de ambos y todas las decisiones se hicieron sobre la base de criterios que tiene que ver con qué era lo mejor para el país”. Sobre Marcel, indicó Elizalde, “todos sabemos que es un destacadísimo ministro de Hacienda y que ha hecho un tremendo trabajo, transversamente destacado, por tanto, respecto de la afirmación o petición que han hecho algunos me parece que es absolutamente improcedente”.

La ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, también defendió al ministro argumentando que “él es particularmente prudente, siempre en sus vocerías, en sus opiniones. Es, además, una persona que tiene una trayectoria de muchísimos años en esta materia y donde su conocimiento en materia económica es algo que sin duda ayuda muchísimo a la discusión pública y no tengo absolutamente ninguna duda, no tenemos ni una duda de que va a seguir actuando con la misma prescindencia, esto no cambia nada“.

Las críticas de la oposición

Si bien hubo figuras que no entraron a debatir sobre la relación entre Tohá y Marcel argumentando que corresponde a una dimensión privada de ambos personajes, hubo otros que esbozaron críticas y deslizaron dudas respecto al desempeño del ministro de Hacienda.

El secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, fue uno de ellos y sostuvo hoy que, si bien no entraría en la vida privada de Marcel con Tohá, con esta información, dijo, “uno puede entender lo virulento de los ataques de Mario Marcel a todas las propuestas económicas de Evelyn Matthei. Uno no puede tener claridad de si lo hacía en su rol de ministro de Hacienda o respecto de la cercanía que tiene con Carolina Tohá”.

Con ello, Coloma además puso en duda el diálogo con el Gobierno: “Esto dificulta a futuro cualquier tipo de conversación en materia económica en nuestro país, toda vez que se van a confundir o traslapar las opiniones técnicas con opiniones personales, que obviamente terminan por influir en las opiniones que pueda hacer el ministro de Hacienda”.

Por su parte, el diputado republicano, Agustín Romero, sostuvo que, si bien respeta “la vida privada y la intimidad de las personas (…), es legítimo que surjan dudas sobre la objetividad en el debate público”. En ese sentido, Romero indicó que “Marcel debió haber salido del gobierno hace tiempo por su pésimo manejo económico y el legado de miseria que le deja al próximo gobierno. Ahora bien, si el ministro Marcel quiere participar activamente en la discusión electoral, lo correcto —como cualquier autoridad del Ejecutivo— es que deje su cargo”.