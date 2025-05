Congestión y partes a conductores: así fue el primer día tras la apertura del Eje Alameda que pone fin a la rotonda de Plaza Baquedano

Se puso fin a la tradicional rotonda de Plaza Baquedano y, alrededor de las 11:00 horas, se habilitó el tránsito por el lugar para vehículos particulares y para el transporte público.

La tarde de este martes se vivió la prueba de fuego del transporte por las inmediaciones de Plaza Baquedano. Esto, en el marco del proyecto Nueva Alameda. De esta forma, se puso fin a la tradicional rotonda. Fue alrededor de las 11:00 horas cuando se habilitó el tránsito por el lugar para vehículos particulares y para el transporte público.

Se trata de cuatro pistas hacia el oriente, dos para el transporte público. Tres hacia el poniente, donde dos de ellas serán ocupadas por micros y taxis. Junto con eso, se prohibió el viraje a la derecha de vehículos particulares que transitan por avenida Providencia, por lo que Carabineros sacó varios partes en el lugar.

Ariel Valeria, taxista que pasó por el lugar durante la tarde, aseguró a The Clinic que “todavía hay mucho tráfico, muchos tacos. Cuesta mucho salir de Salvador hacia abajo. En las mañanas y en este horario es atroz el tema. Mientras no se terminen los trabajos, vamos a tener que acostumbrarnos al taco diario”. Por otro lado, Óscar Ramírez, también taxista, aseguró que “ha estado casi normal, es que mucha gente le hace el quite. Sobre todo los autos particulares le hacen el quite a este tramo y nosotros tenemos vía libre, como somos de transporte (público). Encuentro que casi normal. De oriente a poniente es más complicado, pero de poniente a oriente no hay problema”.

Mauricio Balba, conductor de vehículo particular, relató que “es primera vez que paso por acá ahora que lo habilitaron. Hay que ver, hay que darle tiempo. Hay que ver los momentos donde hay más tráfico y ver si salió bien o no. Me fijé que dieron dos vías no más para vehículos (particulares). Se achicó y eso obviamente puede provocar un problema de congestión”.

En tanto, un conductor de bus Red contó que la gente “que dobla a la derecha en Vicuña Mackenna acá, justo en el eje se supone que solo puede doblar el transporte público. Entonces acá Carabineros está sacando partes, ya de hecho he visto yo dos veces que paran a los autos y ahí están sacando partes también”.

Adiós a la rotonda de Plaza Baquedano

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, afirmó que “lo que se está haciendo es darle continuidad a la vía de Providencia hacia la Alameda. Sin pasar por la rotonda que todos conocemos y que tenía un espacio central verde que era un muy poquito utilizado por la gente”.

“Al darle la continuidad permite que ese espacio queda inmediatamente al norte de la calle Providencia y hace una mayor continuidad del flujo peatonal desde el Parque Bustamante hacia el Parque Forestal. Se está también manteniendo en estas vías continuas. Entre Providencia y la Alameda, dos pistas para los buses, lo que fomenta el uso del transporte público. Al mismo tiempo que se está construyendo la Línea 7 del Metro”, agregó.

Por otro lado, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, utilizó sus redes sociales para señalar que “durante décadas hablamos de una plaza que no existía. Hoy comienza algo nuevo, dejamos atrás la rotonda para construir, por fin, una verdadera Plaza Baquedano. Esto no es solo urbanismo, es una nueva forma de habitar la ciudad. Y lo más importante: estamos construyendo algo que nos llene de orgullo a todas y todos los chilenos”.