Política 7 de Mayo de 2025 Encuesta CEP: Tomás Vodanovic le arrebata el liderazgo a Matthei como el político mejor evaluado

La última medición del Centro de Estudios Públicos (CEP) arrojó un favorable escenario para la oposición, dado que tres cartas presidenciales del sector lideran la carrera. Evelyn Matthei apareció con 15% y a sólo 4 puntos estaba José Antonio Kast. A pesar de que Matthei lideró ese ítem, el alcalde de Maipú le arrebató el primer lugar como la figura política mejor evaluada, aunque su sector, la izquierda, no apareció bien aspectada en la presidencial. En todo caso, un 52% no sabía o no contestó sobre su preferencia.