Empresario local, histórico militante de la DC y amigo del alcalde de Arica: lo que se sabe del paciente que iba en la avioneta ambulancia desaparecida

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, informó que el paciente de la aeronave ambulancia que se habría estrellado en Curacaví era José Luis Torres, un reconocido empresario de la ciudad. La autoridad comunal conversó con The Clinic, y comentó que eran cercanos amigos, que Torres viajaba con su yerno, y que hace un tiempo tuvo un ACV, pero que estaba mejor de salud.

En la noche de este miércoles se informó la desaparición de una avioneta ambulancia que se habría estrellado en Curacaví. Lo que se ha logrado recabar hasta el momento, es que la aeronave tenía seis tripulantes, entre los que se encontraban personal de salud, pilotos, y un paciente, quienes se transportaban desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel a Arica.

Sobre la identidad de las personas que integraban la avioneta que permanece perdida en Curacaví, solo se reveló la del paciente. De acuerdo con el alcalde de Arica, Orlando Vargas, se trata de José Luis Torres, reconocido empresario de la ciudad, y amigo personal del jefe comunal.

Si bien esta información no ha sido confirmada por otras autoridades ni familiares, el alcalde ratificó la noticia en conversación con The Clinic, y constató que Torres viajaba junto al esposo de su única hija en la avioneta ambulancia, que según testigos y registros, se habría estrellado en Curacaví.

José Luis Torres es un empresario de 79 años, dedicado al rubro de la construcción. Además, es fundador y sostenedor del colegio Chile Norte de Arica, en el que su hija es funcionaria. Torres es histórico militante de la Democracia Cristiana, que hace algunos años asumió cargos públicos en tiempos de la Concertación. Fue Presidente Regional de la DC en Arica, y asumió una estacada labor durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, ha dedicado su vida mayoritariamente al sector privado.

“(Lo conoce) de toda una vida, si somos ariqueños. Él fue militante de la DC por muchos años, creo que unos 50 años. Fue empresario, funcionario público. Es un hombre que me apoyó mucho en mi campaña con consejos políticos, porque que sabía mucho de política. Nos hicimos muy amigos y últimamente almorzábamos juntos. Él tenía un sueño que este nuevo gobierno municipal hiciera de Arica una ciudad verde, una ciudad cercana al turismo y en eso estamos”, comenta Orlando Vargas.

La trayectoria de José Luis Torres, el avión en el que viajaba y las reacciones desde Arica

El alcalde de Arica comenta que José Luis Torres tuvo un accidente cerebrovascular hace un mes, por lo que tuvo que ser trasladado a Santiago. Posterior a eso, tuvo una positiva recuperación, por lo que el accidente de ayer dejó “consternado” al jefe comunal.

“Él volvía a su casa y venía con su yerno. Él tenía dos hijos, uno que está en México que es gerente en Nestlé, y su hija que trabaja en la empresa que tiene acá en un colegio”, dice la autoridad ariqueña.

Lo que se informó de la aeronave ambulancia civil Piper Cheyene II es que se transportaba de Santiago a Arica. Su última señal fue captada cerca de las 19:30 horas, a poco más de 3.600 metros. El accidente ocurrió cerca de Tiltil, y la búsqueda sigue en pie.

Según pudo conocer The Clinic, el servicio de la avioneta ambulancia desaparecida no fue gestionado por redes de salud públicas o privados. Todo indica que habría sido gestionado por la familia, y el paciente se dirigía a su domicilio particular.

“Nos golpea muy fuerte. Era una persona que ya iba a cumplir los 80 y con ganas de trabajar por Arica, de ser de Arica verde. Él estaba comenzando en eso. Para nosotros, un golpe muy fuerte. Estamos consternados los ariqueños por lo que está pasando con él. Estamos a la espera que aparezca el avión y saber cómo están los pasajeros”, señala el alcalde Vargas.