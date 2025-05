Resfrío, gripe o influenza: viróloga explica cómo diferenciarlas y recomienda algunos remedios caseros que pueden ser efectivos

Cuando una persona pasa por un resfrío, generalmente tiene molestias en la garganta y secreción nasal. Una historia totalmente distinta para alguien que tiene influenza. Sus síntomas serán dolor muscular y cabeza, además de fiebre.

¿Hay diferencia entre un resfriado, gripe o influenza?, ¿son lo mismo?, ¿desde qué temperatura comienza la fiebre?, ¿Sirven de algo los remedios caseros? Son algunas de las dudas que tienen las personas cuando pasan por algunas molestias como tos, dolores musculares, mucosidad y malestar de garganta.

La viróloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Vivian Luchsinger, explicó a The Clinic que “en el resfrío lo que uno tiene es secreción nasal, romadizo y puede tener un poco de incomodidad o dolor de garganta. No más que eso. En cambio, en la influenza o gripe uno tiene fiebre, se siente mal, duelen los músculos, duele la cabeza, puede además tener tos, algunas personas pueden incluso tener síntomas digestivos como náuseas o diarrea. Pero lo principal es que hay dolor muscular, dolor de cabeza y que hay fiebre, eso es lo diferente. En cambio el resfrío no tiene fiebre”.

Con respecto a la fiebre, la académica señala que “tanto en población adulta como en niños sobre 38°C se considera fiebre. Entre 37° y 38° se considera subfebril, no fiebre propiamente tal. Pero ya sobre 38° se considera fiebre y uno tiene que evaluar si administra un medicamento para bajar la temperatura o algún otra medida física”.

El mito del frío

Algunas personas piensan que el frío está directamente relacionado con algún cuadro de enfermedad. No es tan así, pero está relacionado. Al respecto, Luchsinger detalla que “el frío contribuye, no es que sea el culpable del resfrío porque el resfrío es producido por un virus. Lo mismo que la gripe o la influenza que es producida por un virus. El resfrío es producido por el rinovirus principalmente y la influenza por el virus influenza. Lo que ocurre es que las bajas temperaturas disminuye la efectividad del mecanismo de defensa innato, que son los naturales que tenemos“.

“Lo otro, por el frío la gente tiende a estar más cerca en espacios cerrados y eso hace que se transmita más fácilmente la infección viral de una persona a otra. En realidad, el frío lo que hace es, a través de la conducta de las personas, facilitar la transmisión entre las personas”, agregó.

¿Son efectivos los remedios caseros contra el resfrío?

Limonada, té con miel, té con jengibre y cúrcuma son solo algunos de los brebajes caseros que son recetados por amigos o familiares cuando alguien pasa por un resfriado. Si bien algunos dudan de su efectividad, optan por tomarlos de todos modos.

Con respecto a ese punto, la viróloga afirma que “la limonada al igual que el jugo de naranja tienen un alto contenido de Vitamina C. Esto ayuda a aumentar y fortalecer la respuesta inmune. Así que son bienvenidos. La miel tiene acción antiinflamatoria y también puede tener un poco de actividad antiviral, lo mismo que el jengibre. Por eso es que sirven. Lo que pasa es que no actúan en forma específica en contra de los virus, pero sí contra la inflamación que pueden producir los virus y aliviar los síntomas además de estimular la respuesta inmune. No es sobre los virus propiamente tal que actúan”.

Con respecto a la enfermedad, recalca que “en general, las personas que tienen un resfrío no requieren muchas acciones para disminuir éste. Aparte de la incomodidad de la secreción nacional no hay mucho más. Pueden tomar quizás un antiinflamatorio, un paracetamol o una cosa así. En cambio, la influenza sí. Entonces, ahí se recomiendan analgésicos para disminuir el dolor, para disminuir la fiebre, para disminuir el malestar. No es contra la influenza propiamente tal. Existen antivirales contra el virus influenza que tienen que ser indicados por personal médico”.