El llamado de la familia de Fabiola Flores, fallecida durante rodaje en El Colorado: “Sentimos que hubo mucha negligencia y desamparo”

A casi un año del accidente que le costó la vida a la asistente de producción Fabiola Flores durante la filmación de una película en el centro de esquí El Colorado, su familia denuncia la falta de avances en la investigación, ausencia de respuestas de las autoridades y falta de colaboración por parte de las empresas involucradas.

En agosto de 2025 se cumplirá un año de la muerte de Fabiola Flores Hernández, asistente de producción que falleció en un accidente mientras participaba en el rodaje de una película. El hecho ocurrió el 29 de ese mes, alrededor de las 18:15 horas, en el centro de esquí El Colorado.

La profesional se encontraba trabajando en la película peruana “Soltera, casada, viuda, divorciada 2”, producida en Chile por Tiki Films, compañía de Miguel Asensio, creada tras la disolución de Sobras Films, que fundó junto a Nicolás López. El rodaje contemplaba cinco días de grabaciones en Chile, luego de tres semanas de filmación en Perú.

La familia de Fabiola enfrenta un extenso y complejo proceso legal para que las empresas Tiki Films y Andacor S.A., administradora del centro de esquí, se hagan responsables del accidente fatal. Hoy atraviesan un momento difícil, intentando adaptarse a la ausencia de Fabiola. “Es duro, sobre todo para mi viejo, que tenía una relación muy cercana con mi hermana”, dice su hermano, Francisco Flores.

Tras la muerte de Fabiola, la familia presentó una querella por el posible delito de homicidio contra quien resulte responsable. Están asesorados por el abogado Jorge Villalobos, quien ha solicitado a Fiscalía información por parte de Andacor. También se pidió que la empresa pusiera a disposición todos los antecedentes sobre el vehículo involucrado y sobre cómo ocurrieron los hechos.

La querella fue presentada en diciembre de 2024, pero hasta ahora, según la familia, no ha habido avances significativos. “En todos estos meses no existe ningún formalizado, a pesar de las distintas pericias. La empresa intenta responsabilizar exclusivamente del accidente al conductor de la maquina y a mi hermana, que es la víctima”, afirma el hermano de Fabiola.

Paralelamente, la familia también sigue de cerca las consecuencias laborales del accidente, donde aseguran estar entrampados. Aunque ambas empresas han declarado estar disponibles para colaborar con la investigación, según los cercanos a Fabiola, eso no se ha traducido en acciones concretas.

“Esta investigación, en ese caso, la llevó la Seremi de Salud, que asumió la titularidad del proceso. No hemos podido acceder al detalle de las multas. Solo pudimos revisar un expediente que no entrega contexto, es escueto y además contiene antecedentes antiguos. Ahora estamos un poco a ciegas, porque la Seremi no ha querido recibirnos para entregarnos información”, explican.

La familia señala que, sin ese detalle, no pueden saber a qué apuntan las multas ni cuáles son las responsabilidades. Lo único que saben, dicen, es que la Seremi hizo énfasis en dos aspectos: primero, que la productora no cumplió con los estándares exigidos, ya que no había un prevencionista de riesgos durante las jornadas; y segundo, que la infraestructura en la que se transportaba el equipo era una estructura improvisada y pequeña, construida por un maestro del propio centro de esquí.

La familia apunta a ambas empresas: a Tiki Films, porque Fabiola tenía un contrato de trabajo vigente desde el 25 de agosto de ese año, correspondiente a los días de rodaje; y a Andacor, porque el rodaje se realizaba dentro de su centro de esquí y había escenas que debían filmarse en las pistas. Para autorizar esas grabaciones, Andacor condicionó el arriendo del lugar al cumplimiento de ciertas medidas de seguridad, que hoy están siendo cuestionadas.

“Ad portas de cumplirse un año del accidente, lo único que buscamos como familia es justicia. Pero para poder aspirar a eso, necesitamos acceder a información. La Seremi de Salud no nos ha recibido ni nos ha entregado antecedentes claros. Solo hemos recibido datos por comunicados de prensa o respuestas a consultas hechas por terceros. Así es imposible avanzar, porque no tenemos el detalle de cuáles fueron las faltas en los protocolos ni qué fallas permitieron que este accidente ocurriera”, expresa la familia.

El hermano de Fabiola agrega: “Creemos que la empresa privada tiene todas las ventajas. Porque aunque se cursen multas, ellos siguen adelante, siguen operando. La pista de esquí, al día siguiente del accidente, ya estaba recibiendo público”.

Finalmente, concluyen: “Sentimos que hubo mucha negligencia y desamparo. En esta circunstancia, cualquier avance, cualquier información, nos ayuda a seguir adelante. Si necesitan algo más, por favor, también está disponible la voz de nuestro abogado, que nos asesora en la causa penal”.