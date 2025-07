Un fallido traspaso a la comunidad, “lavado de dinero” ruso y el regreso del controvertido Christian Bragarnik: el largo proceso de venta de O’Higgins 

Tras 20 años bajo el control de la familia Abumohor, este miércoles se oficializó el traspaso de la propiedad del club de Rancagua al conglomerado mexicano Grupo Caliente, representado por Matías Ahumada Rioja, Jorge Alberto Hank, Jorge Reina y Christian Bragarnik. Este último ostenta un polémico historial en la industria del fútbol, dado que sus influencias cruzan veredas como propiedad de clubes, representación de jugadores y asesorías legales y/o deportivas.

Por The Clinic

Luego de un proceso que se extendió por varios años y que pasó por distintas etapas, este miércoles se oficializó el traspaso de la propiedad del club O’Higgins. Tras dos décadas bajo el control de la familia Abumohor, la concesionaria que administra a la institución de Rancagua pasó a manos del conglomerado mexicano Grupo Caliente, una de las compañías de apuestas deportivas más grandes de México.

A través de las redes sociales de O’Higgins, se dio a conocer la oficialización del acuerdo y el nombre de los nuevos controladores de la sociedad anónima, quienes según El Mercurio habrían adquirido el club a cambio de US$26 millones.

“Hemos llegado a un acuerdo para el traspaso de la propiedad del club a un grupo de reconocidos inversores deportivos en la industria del fútbol conformado por: Matías Ahumada Rioja. Christian Bragarnik. Jorge Alberto Hank y Jorge Reina”, informó el club rancagüino.

En el comunicado también destacaron que “con el inicio de este nuevo ciclo, culmina una histórica etapa bajo la dirección de la familia Abumohor: 20 años en los que hemos conseguido nuestro mayor período de permanencia histórica en primera división, en los cuales logramos tocar el cielo al consagrarnos campeones de Primera División en el Torneo de Apertura 2013, que reafirmamos como Supercampeones en el 2014 y que nos sitúan hoy como una potencia del Fútbol Joven de Chile”.

Asimismo, explicaron que “ambas partes coincidimos en que durante la presente temporada, la nueva administración contará con el soporte de la familia Abumohor para facilitar la transición operativa del club”.

Un fallido traspaso a la comunidad y un intento de “lavado de dinero” ruso

La idea de vender la propiedad de O’Higgins comenzó a rondar en la familia Abumohor en 2019. De hecho, antes de la pandemia la familia Tinajero, controladores del Necaxa de México, habían mostrado interés en quedarse con el club.

Pero aquella propuesta no convenció al clan Abumohor. En ese momento el plan era otro. “Es cierto que han llegado ofertas, pero solo de gente que representa a otras personas. Eso no nos parece. No queremos intermediarios. Queremos negociar con gente con ciudad, con RUT, con domicilio conocido”, decía Pablo Hoffmann, presidente de la institución en una entrevista con La Tercera en 2022.

“La familia Abumohor quiere que el club vuelva a la comunidad. Hace seis meses que estamos trabajando en una manera de lograrlo. No podemos adelantar mucho. Todo esto se ha frenado un poco por el tema de la pandemia”, agregaba Hoffmann en aquella oportunidad.

Ricardo Abumohor. Foto: Agencia Uno

Pero la idea de traspasar la propiedad de O’Higgins a la comunidad de Rancagua o a un empresario local no prosperó. Y mientras los meses pasaban, Ricardo Abumohor insistía en que la etapa de su familia al mando de la institución debía cerrarse.

Así comenzaron a escucharse ofertas del extranjero. Una de ellas llegó desde Rusia, pero fue descartada. “Era un lavado de dinero”, manifestó el propio Ricardo Abumohor, en una conversación con Radio Pauta.

Con dichos antecedentes, la oferta del Grupo Caliente logró convencer a la familia Abumohor y así O’Higgins pasará a ser controlado por un grupo que cuenta con la propiedad de clubes como Xolos, Querétaro y Dorados en México.

El polémico Christian Bragarnik llega a O’Higgins

Entre los nuevos propietarios de O’Higgins aparece Christian Bragarnik, abogado y empresario del fútbol, reconocido por su amplia influencia en distintas áreas de la industria deportiva tanto en su natal Argentina, como también en México, España y Chile, entre otros países.

Su influencia cruza distintas veredas de la industria del fútbol, entre ellas la propiedad de clubes, la representación de jugadores y las labores de asesor en materias legales y/o deportiva de distintas instituciones.

En su historial destaca ser fundador de la agencia Score Fútbol, que representa a jugadores como el campeón de mundo argentino Lisandro Martínez o el exarquero de la Roja Gabriel Arias. En cuanto a propiedad de clubes, actualmente es el controlador del Elche de España.

Christian Bragarnik. Foto: Instagram

Mientras que en materia de asesoría ha estado permanentemente ligado al club Defensa y Justicia de Argentina, donde han jugado y dirigido varios de sus representados. De hecho, en su carpeta de entrenadores aparecen nombres como Juan Pablo Vojvoda y Frank Kudelka. Anteriormente representó a técnicos como Jorge Almirón y Sebastián Beccacece.

Bragarnik ya tiene recorrido en Chile desde sus múltiples facetas. Hasta 2024 figuraba entre los propietarios de Unión La Calera, club en el que jugaron varios de sus representados. Además, tuvo influencia en instituciones como San Luis, Fernández Vial y Audax Italiano.