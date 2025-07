Política 18 de Julio de 2025 Ruggero Cozzi (RN): “No es momento de pegarle codazos a una candidatura que está haciendo las cosas bien, como la de José Antonio Kast”

El precandidato a diputado por Renovación Nacional —y exconvencional constituyente por Valparaíso— dice no estar conforme con lo que ha sido la campaña de Evelyn Matthei, la candidata de su sector. En eso cuestiona que no sea ella quien lleve su vocería. En todo caso, dice respaldarla hasta al final, aunque considera estratégico no torpedear el camino del abanderado republicano, el mejor aspectado de la oposición hasta ahora para la carrera hacia La Moneda. Por otro lado, llama a hacer una "rendición de cuentas" en noviembre a a los diputados republicanos: "No entiendo realmente cuál ha sido el aporte de la bancada republicana en el Congreso”.

Por Eduardo Monrroy

