RN avanza en conformar su lista parlamentaria: incluye a Marlen Olivari como carta a diputada y deja en duda si llevará a Francisco Chahuán

El consejo regional de RN en la zona inscribió una serie de candidatos a diputados y senadores, que deben ser ratificados en una siguiente instancia nacional. Entre ellos, incluyeron a la exrostro de televisión, que en 2021 trató de llegar a la alcaldía de Viña del Mar. El caso del senador Francisco Chahuán, impedido de ir a la reelección, generó debate, dado que sectores de la tienda impulsan que se le inscriba como carta a diputado por el distrito 7. "A mí me encantaría", dice el presidente regional, Alfonso Vargas.

Compartir

Buena parte de su plantilla parlamentaria definió Renovación Nacional en la Región de Valparaíso, luego de realizar un consejo regional el pasado sábado. Allí se definió una lista de nombres para proponer a la directiva nacional en los distritos 6 y 7, además de sus cartas para la elección senatorial, aunque en duda quedó la situación del legislador Francisco Chahuán.

En el caso de los senadores, el consejo regional ratificó proponer como candidatos a los actuales diputados Andrés Longton y Camila Flores. Junto a ellos, en caso de cómo se den las negociaciones parlamentarias con el resto de los partidos de Chile Vamos, se estableció proponer la opción del también diputado Andrés Celis, quien volvió a militar en Renovación Nacional.

La lista de diputados también tuvo avances, sobre todo en el caso del distrito 6, que incluye comunas como La Calera, Limache, Los Andes, Olmué, Quillota, San Felipe y Zapallar, entre otras.

La inscripción de Marlén Olivari

En esta zona, RN inscribió como cartas al exdiputado Luis Pardo, al exalcalde de Limache Daniel Morales, al comisionado político de RN Percy Marín —marido de la legisladora Camila Flores—, la abogada Leslie Briones y la exrostro de televisión Marlén Olivari.

En el caso de Olivari, quien actualmente participa en el reality Mundos Opuestos de Canal 13, mantuvo contacto con distintos partidos de la coalición hasta que finalmente concitó el interés de RN.

“No he conversado con ella, no la conozco, es un planteamiento que me llegó de parte del distrito. En este caso fue una proposición del distrito, la cual nosotros consideramos”, dice a The Clinic el presidente regional de RN en la Región de Valparaíso, Alfonso Vargas.

No es primera vez que Olivari busca llegar a la política. En 2021 consiguió reunir las firmas necesarias para postular como independiente a la alcaldía de Viña del Mar. En esa ocasión solo obtuvo el 1,46% de los votos.

Las dudas con Chahuán

En el caso del distrito 7 —zona que conforman comunas como Algarrobo, San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar—, el partido zanjó proponer como candidatos a diputados al exconvencional Ruggero Cozzi, la socióloga Samira Chahuán y el exvicepresidente del partido Nicolás Cerda.

En este caso, se dejó planteado como opción que Celis sea carta a la diputación, dependiendo de cómo avancen las negociaciones de Chile Vamos.

Durante el consejo regional del sábado, en todo caso, Vargas planteó la posibilidad de solicitar al actual senador Francisco Chahuán que considere competir por la Cámara de Diputados, idea que se debatió pero que finalmente no generó consenso.

“Se debatió, pero quedó solo como eso. A mí me encantaría que fuera candidato a diputado“, explicó Vargas a este medio.

El senador Francisco Chahuán. Foto: Agencia UNO

La idea de que Chahuán compita como diputado se ha analizado dentro de Renovación Nacional debido a que la ley le impide volver a postular por la Cámara Alta. Si bien el diputado no se ha abierto a esa idea, sí ha reconocido que “hay números que muestran que podríamos ser un aporte si compito como diputado”. “Pero no he pensado hacerlo”, ha subrayado.

En todo caso, el mismo diputado Celis promueve que Chahuán tome esa decisión y de esa manera hagan una dupla para la campaña por el futuro Parlamento. “Quiero pedir al partido que se le solicite a Francisco Chahuán que sea candidato a diputado, porque estoy convencido de que con él RN saca dos parlamentarios por el distrito 7. Además, me encantaría ser compañero de fórmula de él, ya sea siendo compañero de lista por el distrito 7 o siendo candidato a senador”, dice Celis.

“Creo que Chahuán estaría dispuesto si es que el partido se lo pidiera”, sumó el diputado.