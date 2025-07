Descubrimiento de histórica mina de cobre en Argentina desata controversia: gremios trasandinos reclaman por contratación de expertos chilenos

Gremios mineros argentinos han expresado su molestia respecto de la contratación de profesionales chilenos y extranjeros para el desarrollo de megaproyectos en la frontera. Sobre esto, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, explica que "en determinados puestos que requieren un conocimiento y experiencia técnica específica, las búsquedas se abren hacia el nivel nacional, y luego, de ser necesario a otros países. En particular, Chile y Perú, por su cercanía geográfica y su historia en la minería pueden ser fuente de profesionales".

En medio de la expectación que existe en Argentina por el desarrollo del Distrito Vicuña, catalogado como el mayor descubrimiento de la industria del cobre en los últimos treinta años, gremios mineros de ese país advierten sobre la contratación de expertos chilenos y extranjeros, en detrimento de la mano de obra local.

Se trata de una preocupación de larga data en el rubro, pero que encontró un nuevo detonante a propósito de la iniciativa ubicada en plena frontera con Chile.

Y es que la iniciativa contempla los proyectos Josemaría y Filo del Sol, activos gestionados por Vicuña Corp., una empresa conjunta 50/50 entre la canadiense y BHP, los que posicionan al distrito Vicuña como uno de los más prometedores a nivel global en la producción de cobre, oro y plata. Así, San Juan se ha convertido en la región más observada en medio del fervor por el metal rojo.

Según consigna Diario Financiero (DF) un informe técnico de junio del proyecto Vicuña especifica que los mineros se buscarán, “en la medida de lo posible”, en la Provincia de San Juan y Argentina, pero que también podrían venir de Chile, “que posee una industria minera robusta y personal experimentado”.

Lo anterior, despertó críticas de parte de diversas agrupaciones del país vecino que alertan sobre la falta de ingenieros en minas trabajando en las iniciativas, e incluso abren la puerta a que se les exija una revalidación de sus títulos en la nación trasandina.

Al ser consultado sobre el tema, Diego Hernández, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), explica que “es un tema delicado que hay que saber manejar. En Argentina hay algunas minas desde hace muchos años, pero no hay tanta gente con experiencia disponible para todos los proyectos que podrían venir en Argentina, y algunos ya están llegando”.

“Lo más probable es que en Argentina haya ‘un boom’ de proyectos mineros, empezando por estos de Vicuña (…). Hay diferencias entre las provincias, hay algunas provincias que tienen más minería y otras que no tienen y son contra la minería, y particularmente, la provincia de San Juan que es más minera y que basa su desarrollo futuro en la minería”, sostiene.

En su opinión, lo que debieran hacer es “ir mezclando entre gente con experiencia, gente local con menos experiencia, para ir formándolas, porque la minería en Argentina no va a terminar con este proyecto. Está recién empezando un periodo donde va a haber bastante actividad minera, entonces es interés de todos ir formando personal que tenga experiencia personal local”.

Tras ello, Hernández acota que “nosotros en Latinoamérica tenemos que ver esta actividad minera, que es importante en Chile, en Perú, como un mercado regional. Entonces, por ejemplo, una empresa chilena de servicios a la minería que tenga cierta envergadura, puede pensar ir a Perú y prestar servicios allá. Y también empresas peruanas venir acá y prestar servicios acá, y ahora se incorpora Argentina, entonces hay que hacer lo mismo, formar un mercado regional”.

“Hay que ver esto como una actividad económica regional, y para eso hay que formar gente, hay que darles la oportunidad, tiene que ser una política de la empresa. Si no tienen esa política al final en el mediano, largo plazo no les va a resultar, se les va a complicar todo. Ahora, las agrupaciones profesionales argentinas también tiene que entender esto y tienen que abrirse a esto, aquí no hay que ser nacionalista y limitarse a tu pequeño círculo”, resalta el también extimonel de Codelco.

Sobre la actividad extractiva como tal, concluye que “es un activo para el país y hay que desarrollarlo, y lo mismo tienen que hacer los argentinos. Yo veo que es parte de la política con una visión de mediano a largo plazo, no pueden ser cortoplacistas, porque eso es lo que le conviene al final a todos”.

Lo que plantea el gremio de empresarios mineros argentinos

Por su parte, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, comenta a The Clinic que cuando se busca cubrir puestos laborales, la política de las empresas del sector está planificada para favorecer la contratación local, comenzando por las comunidades de la zona de influencia de los proyectos, y luego extendiéndose al resto de la provincia.

“Dadas las especificidades de las tareas mineras, en determinados puestos que requieren un conocimiento y experiencia técnica específica, las búsquedas se abren hacia el nivel nacional, y luego, de ser necesario a otros países. En particular, Chile y Perú, por su cercanía geográfica y su historia en la minería pueden ser fuente de profesionales”, declara Cacciola.

Tras ello, destaca que el 97% de quienes trabajan en la minería argentina son trabajadores nacionales, según los datos oficiales de la Secretaría de Minería.

Con todo, declara que “el momento actual que vive la minería en el país genera grandes expectativas, a uno y otro lado de la cordillera, sobre todo en relación a la generación de empleo y la contratación de proveedores. Los tiempos de desarrollo para la puesta en producción de los proyectos mineros son largos”.

“En el país ya se está trabajando en generar capacitación específica en las zonas mineras, para minimizar cuellos de botella en la demanda de profesionales cuando finalmente se logren poner en marcha los grandes proyectos, especialmente los de cobre”, resalta.