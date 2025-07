Calle Salvador Allende en San Miguel podría volver a ser Salesianos: opositores reclaman “gustito ideológico” y alcaldesa defiende “identidad local”

A dos años de que la Av. Salesianos de San Miguel pasó a llamarse Av. Salvador Allende, la alcaldesa Carol Bown (UDI) está preparando revertir el cambio. Según asegura, la moción responde a problemas prácticos que ha generado el cambio para vecinos. Opositores, en tanto, advierten que en San Joaquín y PAC se llama Salvador Allende, y que la jefa comunal está haciendo un punto político.

En septiembre de 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Concejo Municipal y la alcaldesa de San Miguel de ese entonces, Erika Martínez (FA), aprobaron la propuesta de cambiar el nombre de la histórica calle de la comuna Avenida Salesianos por Avenida Salvador Allende.

Este gesto fue aplaudido por el oficialismo y durante su gestión fue un debate cerrado. Sin embargo, con la llegada de la alcaldesa Carol Bown (UDI) se reactivó el debate sobre la legitimidad de este cambio, y la administración está preparando una propuesta para revertir el cambio a dos años de su ejecución.

En conversación con The Clinic, la jefa comuna asegura que esta idea no responde a fines políticos, sino que fue una solicitud de vecinos que viven en la calle Salvador Allende. “Se hizo sin preguntarle a los vecinos, sin consulta ciudadana. Solo se pasó por el Consejo de la Sociedad Civil, que es un trámite que se requiere legalmente, y después por el Concejo Municipal, donde evidentemente sí tenían la mayoría para cambiarla”, reclama la jefa comunal.

Además, postula que “el año 2023 la alcaldesa del Frente Amplio cambió el sábado 9 de septiembre de 2023 el nombre a la calle. Si bien, se planteó como un objetivo de homologar el nombre con Pedro Aguirre Cerda y con San Joaquín, ese día las declaraciones de las personas que estuvieron a favor de este cambio, de la misma alcaldesa, hablaban de puras temáticas políticas”.

Quienes defienden la idea de mantener el nombre de la calle acusan a la alcaldesa Bown de darse un “gustito ideológico”. Así, advierten que por temas técnicos debiese mantenerse.

Las críticas de concejales de San Miguel

De momento no se ha materializado una propuesta oficial para impulsar el cambio de nombre, pero ya se está preparando. Según explica la alcaldesa Carol Bown, está desarrollando una consulta ciudadana con los vecinos que se verían directamente afectados con esto.

El miércoles 5 de agosto presentarán ante el Concejo Municipal los resultados de la consulta y los diferentes estudios, y de tener respaldo mayoritario de los vecinos, ingresarán el proyecto. Bajo estos plazos, estiman el 12 de agosto votar la iniciativa, que dado a la configuración del concejo, debiese ser aprobada.

Mientras tantos, concejales opositores ya iniciaron una defensa a la calle Salvador Allende. El próximo miércoles convocarán a un punto de prensa junto a parlamentarios oficialistas del distrito 13, dirigentes sociales, comunales e integrantes del COSOC para protestar por esta moción.

La concejala Viviana Llambias (FA) acusa desconexión por parte de la alcaldesa. “Hace un tiempo nos enteramos que busca cambiar el nombre de la avenida Salvador Allende, sin mayores argumentos que un gustito ideológico. De hecho están aplicando una encuesta totalmente tendenciosa a las y los vecinos del sector para intentar legitimar una decisión que ya tomaron”, menciona.

Y agrega que “como vecina y concejala de San Miguel considero totalmente innecesaria esta medida, que no aportará a mejorar la vida de ningún sanmiguelino. La calle cambió su nombre en 2023, no solo como un homenaje al ex presidente Salvador Allende, quien fue electo democráticamente y cuyo legado no podrán borrar; sino que también para que tenga el mismo nombre por todas las comunas que la cruza: Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Joaquín”.

La defensa de la alcaldesa Bown por mantener el nombre

Ante las acusaciones de que esta iniciativa surge por un tema político, la alcaldesa de San Miguel lo desmiente.

“Más que hacer de este tema un tema político, lo que nos pasa es que es un tema que tiene que ver con la identidad y con la memoria local. Acá, la calle Salesianos es una calle muy conocida. Todo el mundo que vive en esa calle sigue diciendo que vive en Salesianos. El minimarket de la esquina se llama Salesianos, los edificios se llaman Torre Salesianos, la señalética todavía, por ejemplo, de la autopista, cuando uno viene de sur a norte, sigue diciendo Salesianos”, dice la jefa comunal.

De todas formas, reconoce que puede generar complicaciones a los vecinos revertir el cambio de nombres. Por lo mismo están realizando la encuesta ciudadana, para conocer el sentir de los residentes.

También reconoce que tiene sentido la continuación del nombre si en San Joaquín y en Pedro Aguirre Cerda se llama así, pero menciona que hay grandes separaciones entre San Joaquín (por Santa Rosa) y PAC (por la autopista). “Llevamos años, prácticamente toda la historia de la comuna en que la calle se llama Salesiano y nunca ha generado ningún problema. La continuidad es una excusa para decir que esto era un tema de vialidad más que un tema político”, concluye.