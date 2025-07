La guerra sucia de los trolls: quiénes están detrás de las cuentas de internet que difunden fakes sobre los presidenciables de derecha e izquierda

Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi han salido a responder ante cuentas de redes sociales que los atacan y difunden mentiras sobre sus campañas. "Se identificó una campaña sistemática de contraste y desinformación contra Evelyn Matthei, liderada por un núcleo duro de 70 cuentas troll operativas que actúan como nodos de expansión en el ecosistema digital", dice un estudio que se hizo en Chile Vamos. Matthei, incluso, hizo un llamado, acusando al Partido Republicano, para que se dejen de difundir mentiras sobre su estado de salud.

Por Martín Browne y Eduardo Monrroy

27 de Julio de 2025

“Evelyn Matthei está desarrollando a lo que simple vista se podría llamar una demencia senil”. “¿Estaremos enfrentando a nuestra propia Joe Biden?”.

El 2 de junio fue publicado el video de Sandro Poblete -o más conocido como Sandro el Pintanero en redes sociales-, en que atacaba y cuestionaba la salud mental de la candidata de Chile Vamos. Hoy lleva más de 26 mil 900 reproducciones en TikTok y pese a que la misma postulante a la presidencia pidió que se acabara con la mentira, el usuario se ha negado a eliminar el video.

El viernes 18 de julio, Poblete -“estudiante de comunicaciones”, según dice en sus videos- fue una de las casi 150 personas que participaron voluntariamente del “Encuentro de comunicadores y políticos progresistas”, en la que expusieron Darío Quiroga, uno de los principales asesores de Jeannette Jara, y Nicolás Copano.

En el oficialismo hay una lectura común: las redes sociales han sido dominadas por “bots y trolls de ultraderecha”, que crean comunidades y se toman el algoritmo, y plantean que hay que hacerle frente a esa batalla. Pero, en lo concreto, en esta campaña todos los candidatos han debido salir a atacar o responder por mentiras y ataques que se difunden con facilidad en redes sociales. Matthei por su supuesto estado de salud, Jara por sus supuestos vínculos con Nicolás Maduro, Johannes Kaiser porque bajaba su candidatura, que la esposa de Kast habría vivido un conflicto con él. Todas mentiras. Algunas rastreables. Otras no.

Pero lo más llamativo en esta campaña ha sido el ataque y cuestionamientos dentro de la misma derecha. Hace meses Kaiser llegó a pedir una reunión con la directiva del Partido Republicano para aclarar si es que estaban detrás de los ataques en su contra en redes y, posteriormente, en Chile Vamos salieron con todo a responderle a Kast por lo que consideran un hostigamiento a Matthei.

“Todos saben que @joseantoniokast lleva años usando ejércitos de bots para campañas sucias. Hoy es @evelynmatthei la víctima. Cobardía y machismo disfrazados de política. De cristianos, nada”, escribió Hernán Larraín Matte, exconvencional de Evópoli.

Otra exconvencional, Teresa Marinovic, llegó a validar esa versión y comparó los ataques que recibió Matthei con los que ella misma sufrió cuando se difundió información de una supuesta descompensación a la salida del programa Sin filtros.

El estudio de Chile Vamos por el ataque a Matthei

Las mentiras difundidas principalmente por cuentas anónimas, de izquierda y de derecha, sobre el estado de salud de Matthei, la hicieron salir a defenderse. Pero, según los estudios que ha hecho Chile Vamos para enfrentar este tema, los principales cuestionamientos a Matthei no venían principalmente desde el oficialismo (pese a que antes su comando había acusado al Gobierno de atacarla con bots), sino que, tal como lo dijo Larraín Matte, desde el Partido Republicano.

“Mire, en la medida que dejen de decir que yo tengo Alzheimer… Porque eso es lo que vienen diciendo grupos de ellos, ¿no es cierto? Grupos de esa derecha, o sea, de Republicanos en particular”, dijo la candidata de Chile Vamos en Tele13 Radio la semana pasada. Matthei acusó que cuentas anónimas editaban sus videos para que se viera más lenta y difundir falsedades sobre su salud. Con esos argumentos lanzó una frase: “Se ve una campaña en mi contra que es asquerosa”.

Esa misma conclusión la han sacado estudios que han hecho los partidos de Chile Vamos sobre los comentarios que recibe Matthei en redes sociales. Uno de ellos se llama “Troll Kast contra EM: Análisis cuentas trolls de Kast”.

“Lo que aparenta ser crítica espontánea es en realidad una arquitectura de contraste y erosión digital, orquestada por un ecosistema alineado al mundo republicano. Este modelo replica el comportamiento de los childbots descritos en estudios de desinformación: cuentas que amplifican ataques sin parecer bots clásicos, pero operan de forma repetitiva y coordinada”, dice el estudio que realizaron al interior de la coalición y que se ha divulgado entre los partidos.

En la investigación, realizada entre el 21 y el 25 de junio, se “identificó una campaña sistemática de contraste y desinformación contra Evelyn Matthei, liderada por un núcleo duro de 70 cuentas troll operativas que actúan como nodos de expansión en el ecosistema digital”.

También identificaron un grupo de cinco cuentas que generaban contenido contra Matthei en X: @Camilo_anania; @DRESTRUM__Pl (59.336 seguidores); @Kasterizador, conocida como Make Chile Fome Again (13.296 seguidores); @CanaldeMati_ (8.924 seguidores); y @JackedIn (14.266 seguidores).

“Solamente este grupo generó en total 993 publicaciones entre los días analizados, lo que equivale a un promedio de 214 publicaciones diarias. De ellas, 143 fueron directamente contra Matthei, es decir, un 14,4% o 1 de cada 7 posteos, configurando una ofensiva activa y constante“, se añade en el análisis, en el que si bien se indica que varias publicaciones “provienen de izquierda y libertarios”, se acota que las cuentas prorepublicanas “amplifican” los ataques.

Con todo, al ser consultados en el entorno de Matthei por cuál es la cuenta que mayores dolores de cabeza les ha generado, hay una que se repite: @DRESTRUM__Pl, conocida como “Dress”, que también insinuó sobre la salud mental de la candidata de Chile Vamos.

“Algo no está bien en Evelyn Matthei. Realmente preocupante verla así”, escribió la cuenta el 24 de junio, compartiendo un video de la candidata.

The Clinic pudo conversar con los administradores de la cuenta de X de “Dress”, pero -era de esperar- prefirieron mantener el anonimato.

Dress: la cuenta anónima apuntada por Matthei, Kaiser y Jara

Al ser contactado por mensaje directo en X, “Dress” no tiene problemas en responder, pero se niega a dar información sobre su identidad.

“No lo necesito. No me interesa hacerme conocido, no busco fama, ni un puesto político. Si buscara ser famoso me hubiese expuesto hace rato. Recuerdo que hace poco había un personaje llamado ‘Ranger Rojo’ que compartía desde el anonimato información falsa para perjudicar a la derecha. Resulta que después salió del anonimato y apareció como panelista en el programa La voz de los que sobran. Yo no busco eso, al contrario, a mí me va bien en lo que hago, esto es un hobbie. No somos más que un grupo de amigos que queremos volver al Chile pre 2019, por razones bastante lógicas. Me amparo en mi libertad de expresión”, escribe.

Según la versión que entrega, no milita ni recibe dinero de parte partidos políticos. “Si fuese así estaría publicando 100 tuits al día, y no 10 jaja”, se justifica. Aunque sí admite genera un pequeño ingreso desde X, por el nivel de interacciones que genera su contenido. “No da para vivir”, ataja.

Según su respuesta a The Clinic, se dedica a “asesorías a empresas y finanzas”, pero no quiere entrar en más detalles.

Al ser consultado si es que hace una autocrítica por los ataques a Matthei, se niega. “Haría una autocrítica si hubiese sido yo quien hablo de ‘Alzheimer’, pero eso no fue así. Las personas que utilizaron esa palabra (y que molestaron a la candidata, con razón) fueron personas de izquierda”, escribe. Y adjunta un pantallazo de la cuenta @edigallardoll, quien -según él- fue uno de los primeros en iniciar con la mentira sobre el estado de salud de la candidata.

“Dress” también ha difundido otras informaciones de Matthei, como por ejemplo que en los grupos de WhatsApp de simpatizantes de la candidata se compartían links de Cadem para incidir en la publicación semanal.

Pero desde la encuestadora aclaran a The Clinic que Plaza Pública, en que se evalúa el momento de los candidatos presidenciales, no existen formatos por WhatsApp, ya que es telefónica. Por lo tanto, cualquier información que pudo haber salido en esos grupos era falsa.

“No me puedo hacer cargo de eso. Solo compartí lo que publicaron en el grupo de Matthei. Ellos deberían responder sobre eso. Y deberían aclarar que quieren lograr enviando esos links. No yo. Yo sé que Cadem es una encuesta seria”, responde “Dress”, quien acompaña su argumento con pantallazos de aquellos grupos.

La misma cuenta, en todo caso, no fue solamente mencionada por cercanos a Matthei, sino que también en los entornos de Jeannette Jara (por ejemplo, en los últimos días difundió una imagen diciendo que Jara buscaba “abrir las fronteras”), Johannes Kaiser y Franco Parisi.

“La maniobra principal que llevaron a cabo contra Kaiser fue la difusión constante, durante un mes completo, en redes sociales de información que posteriormente se retiró, justo en un momento en que él se encontraba puntero en las encuestas”, dice Francisco Harrison, coordinador general de la campaña de Kaiser, a The Clinic.

Harrison se atreve a mencionar a las principales cuentas anónimas que operaron en contra de su candidato. “Encuestastaschil10, Asgard, derechista, porkyasecas, santanacamus”, dice. Hay cuatro que se repiten con el informe de Chile Vamos: Kasterizador, CanaldeMati_, DresTrump__pl y JackedIn.

Jara, el saludo a Maduro

Jeannette Jara también ha tenido que salir a enfrentar cuentas e información falsa en redes sociales. Un día después de ganar la primaria presidencial en TikTok se empezó a viralizar que la candidata del oficialismo viajó en primera clase a Madrid, con una imagen editada de ella. La mentira llegó a tal punto que tuvo que salir a desmentirlo. Incluso la foto -evidentemente editada- sigue circulando en la red social con miles de interacciones.

No fue lo único. También se dijo que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, había saludado a Jara por su victoria y que la había llamado, lo que también es falso.

En el entorno de Jara también han detectado cuentas anónimas que la atacan y difunden mentiras sistemáticamente.

Una de ellas se llama @canserbero73 (4.613 seguidores en X), cuenta que es seguida por la mayoría de las mencionadas en este reportaje.

El 9 de julio la cuenta escribió: “Jara se baja por problemas judiciales, no podrá ejercer cargos públicos”. El texto tiene más de 300 retuits y mil me gusta.

Pese a que en los partidos del oficialismo se han hecho esfuerzos por detectar quiénes administran las cuentas, la información que han podido obtener no es decidora.

En el círculo de la candidata hay otras cuentas que han identificado durante la campaña, además de “Dress” y “canserbero73”: @lobofacho, @giulana_nac y @MaxLobosCL.

La defensa de Kast

Si bien la mayoría de los candidatos atacan al Partido Republicano, Kast ha descartado ser parte de los ataques contra sus contendores.

“No hacemos campañas de ese tipo, nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos. Nosotros lo hemos señalado: Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi no son nuestros adversarios ni políticos, ni electorales y no hacemos ese tipo de campañas”, dijo Kast cuando se defendió de los ataques de Chile Vamos.

Si bien en el comando de Kast sostienen que no realizan monitoreos constantes respecto de los ataques que se producen en las redes, al interior del partido señalan que el candidato también ha sido víctima de posteos que buscan desprestigiarlo a través de redes sociales.

Una cuenta que tienen identificada en Instagam es @lodijoKast, que tiene más de 17 mil seguidores en la red social.

Un ejemplo que dan de los ataques es una publicación de esta semana que dice: “El calvario de María Pía Adriasola en sus primeros años con Kast”. En ella, se tergiversan declaraciones que dio en una entrevista en 2017 para decir que la esposa del candidato habría vivido “un infierno” al comienzo de su relación, porque Kast quería seguir teniendo hijos.

Por otro lado, en la colectividad hay quienes señalan que en el último tiempo han notado un aumento de ataques en contra de Kast.

Por ejemplo, la noche del jueves pasado una decena de cuentas anónimas de X compartió una falsa públicación del futbolista mexicano Chicharito Hernández y un mensaje contra las mujeres que contaba con un falso like de Kast.

En el equipo del candidato republicano advierten que están más preocupados de responder a acusaciones falsas que surjan de autoridades o personas con nombre y apellido, como cuando empezaron a decir que Kast estaba contra la PGU. Para responder a ello, el candidato lanzó una campaña esta semana llamada: “Te amo PGU”.

De Kast a Johhny Depp

Marcelo Santos, académico de la Universidad Diego Portales y doctor en Ciencias de la Comunicación, lleva estudiando el fenómeno de los bots y redes sociales en la política chilena hace años. Es más, en 2021, durante la campaña presidencial, tuvo una reunión con Twitter (ahora X) para exponerle un listado de cuentas automatizadas que se dedicaban a ello.

“En Chile la historia del uso de comunicación automatizada para campañas políticas es más reciente que en otros lados. Tú ves Venezuela, Brasil, con décadas ya en eso. En Chile hasta el plebiscito no había mucho. Me junté con unos colegas de Brasil, que tienen un detector de bots, y ahí ya había mucha actividad. Para las elecciones de 2021 yo tenía detectada una base de 20 mil usuarios de bots pro Kast en Twitter”, comenta el periodista.

“Los bots, en general, son cuentas falsas creadas por agencias que comercializan eso, independiente del sector político y eso puede ser desde temáticas políticas, como lo electoral, o la agenda valórica. El objetivo es instalar un tema, trollear a alguien, o difundir un discurso. Yo pillé, por ejemplo, un bot que era chileno y que empezó a hacer campaña en la época del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Cambió de idioma, pasó a hablar inglés, dejó de ser pro Kast y empezó a ser pro Johnny Depp”, plantea Santos.

El académico, en todo caso, aseguró que muchas veces se confunde el término “bot” con otros tipos de cuentas que ocupan los candidatos para administrar cuentas.

“En la literatura distinguimos las cuentas. Los trolls pueden ser automáticos o no, son gente que hace discursos de odio y tóxico. Por otro lado están los bots, que son los automáticos. Y hay un intermedio que son los ciborgs, que son personas que manejan cuentas. Por ejemplo, tengo una agencia y tengo jóvenes que manejan 100 cuentas y alimentan esas cuentas todos los días para hacerlas parecer verdaderas, para cuando lleguen las elecciones yo pueda comercializar eso. Eso engaña a cualquier tipo de detector automático de bots. Es más caro, porque hay que pagar salarios. Tiene un comportamiento más orgánico, porque hay una persona detrás”, explica Santos.

El académico sí tiene una teoría de por qué durante esta campaña la discusión ha tenido tanto eco entre los candidatos presidenciales.

“¿Por qué ahora, en esta campaña, dio tema? Eso es lo interesante. Es porque el objeto de ataque es la derecha. Entonces hay un escándalo moral dentro del grupo más conservador que reclama por las acusaciones, cuando en la elección de 2021 circulaba información incluso peor con respecto al Presidente Boric, como el consumo de drogas. Y ahí no le dieron tanta pelota. Cuando la centroderecha es el objeto de ataque parece que es algo muy grave. Pero, en todo caso, esto me parece muy saludable, porque lo ideal es que todos los sectores estén preocupados”.