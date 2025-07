En qué pie queda el expresidente Eduardo Frei en la DC luego de que el partido definiera apoyar a Jeannette Jara (PC)

Al interior de la tienda política no tardaron en recordar los últimos episodios electorales en los que el exmandatario decidió respaldar posiciones que se alejaban a las de su partido. Pese a ese historial reciente y tras el resultado de la Junta Nacional que definió apoyar a la carta del oficialismo, algunos ven difícil que decida poner fin a su militancia de más de sesenta años. El silencio que ha tenido en la carrera presidencial, explican sus cercanos, se debe a sus roles como embajador de Chile ante el Asia-Pacífico y como presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

No es una pregunta fácil de digerir cuando se la hacen. Así resumen cercanos al expresidente Eduardo Frei (DC) cuando al exmandatario se le ha preguntado por su continuidad en la Democracia Cristiana (DC), pregunta que podría comenzar a resurgir a partir de lo ocurrido el fin de semana.

Y es que el sábado la falange decidió, en su Junta Nacional, apoyar la candidatura del oficialismo, Jeannette Jara (PC). La decisión trajo consigo situaciones inéditas, como ser la primera vez en que la DC se aúna en apoyar a una carta proveniente del Partido Comunista (PC). Esa situación derivó en la renuncia del entonces presidente de la colectividad, Alberto Undurraga, contrario a la idea de que el partido apoyase a Jara.

Pero, paralelo a eso, también las miradas se trasladaron hacia el expresidente Frei. Factótum de la DC por haber liderado la República en el período 1994-2000, la atención se trasladó hacia él, sobre todo, por su historial electoral en los últimos años.

En el partido no tardaron mucho en recordar las veces en que la directiva estableció y una posición y el expresidente siguió otra.

Así, recuerdan, el primer proceso constitucional, donde la DC se abanderó por la opción “Apruebo”, mientras Frei dijo respaldar el “Rechazo”. Luego, en el segundo intento por dar una propuesta constitucional, el exmandatario estuvo “A favor” del texto, cuando la DC se posicionó por el “En contra”.

Los casos más recientes de desavenencias de Frei con la DC ocurrieron en la elección municipal de octubre pasado.

Un caso fue en Osorno. Por entonces, la DC apoyaba la reelección para la alcaldía de Osorno de Emeterio Carillo. Sin embargo, el expresidente hizo un apoyo público a la candidatura del ahora alcalde Jaime Bertín, exmilitante de la DC.

Pero la situación más llamativa fue cuando expresó su apoyo a Max Luksic (ind-UDI) en Huechuraba. De la situación dejó registro el propio Luksic en su Instagram, en donde se mostró posando junto al exmandatario agradeciendo por el apoyo. El oficialismo apoyaba, para esa comuna, a la delfín del exalcalde Carlos Cuadrado (PPD), Carolina Rojas (PPD).

Pero, actualmente, el temor que se ha levantado en algunos personeros de la DC va más allá de que Frei se abandere por otra candidatura. Esta vez es porque, ante el episodio inédito de la DC apoyando presidencialmente al PC, el exmandatario decida poner fin a su militancia de 67 años.

La explicación al silencio de Frei

Frei no se ha referido públicamente a la carrera presidencial. En esa línea se encontraría, dicen algunos, hasta la segunda vuelta presidencial, una vez estén definidas las dos cartas que se encontrarían en el balotaje.

En su entorno más cercano enfatizan en que “por ahora” no se referirá ni a la decisión de la Junta Nacional de la DC de apoyar a Jara, ni tampoco a manifestar un apoyo hacia un candidato presidencial.

Otros cercanos al expresidente cuentan que no han hablado con él desde que ocurrió la Junta Nacional, y que están a la espera de establecer un contacto para saber posiciones. En todo caso, se muestran seguros de que Frei no renunciaría a la falange, aunque sí reconocen que se expresa en él cierta incomodidad cuando se le pregunta por si seguirá militando.

“Es como ponerlo en una disyuntiva, de obligarlo a pronunciarse. Y hay muchos temas en los que él legítimamente prefiere guardar silencio”, cuenta un estrecho excolaborador de su gobierno.

Ese silencio, resaltan otros cercanos a Frei, se encuentra fundamentado por sus roles como embajador extraordinario de Chile con el Asia-Pacífico, además de participación en el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), instancia de la que es presidente y en la que promueve un diálogo “convocante, amplio y transversal”, comentan.

De hecho, la semana pasada, como presidente del CPI, participó en un encuentro hospedado por la Sofofa.

El expresidente Eduardo Frei exponiendo como presidente del Consejo de Políticas para la Infraestructura (CPI) la semana pasada. Foto: Agencia UNO.

Son esos papeles que tiene en dichos espacios los que han generado que Frei le pida a sus vínculos políticos, fundamentalmente asociados a la DC, “cierta libertad para no sentirse presionado por consultas, propuestas o cartas”.

Ejemplo de estas últimas hubo la semana pasada, luego de que un grupo de expresidentes de la DC firmaran un documento pidiendo no apoyar a Jara. Frei, presidente de la falange entre 1991 y 1992, no firmó el escrito, aunque algunos enfatizan que no lo hizo porque no había sido parte de las reuniones previas sostenidas entre quienes sí firmaron, como lo fueron Carolina Goic, Jorge Pizarro, Juan Carlos Latorre, Andrés Zaldívar, Carmen Frei y Ricardo Hormazábal, encuentros que organizó Latorre.

Para el diputado Héctor Barría (DC), el oficialismo y la propia Jara debieran conversar rápidamente con Eduardo Frei. “Tendría que ser un aliado estratégico para seguir abriendo áreas comerciales que son necesarias para el desarrollo de Chile”, argumentó.

Y, sobre el silencio de Frei en la disputa por La Moneda entre el resto de candidatos, mencionó que “él siempre ha tenido un tono respetuoso de las estructuras. Esperemos que toda su sabiduría y experiencia pueda seguir sirviendo a Chile para abrir puertas comerciales que son muy necesarias, para crecer como en los años noventa”.