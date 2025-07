Matthei escala ofensiva por cuentas trolls: promueve acciones judiciales y evita apoyo a Kast si es que el republicano gana en primera vuelta

La abanderada de Chile Vamos afirmó que senadores de RN presentarán entre el martes y el miércoles una denuncia por la "campaña asquerosa" que acusó en su contra. También dijo que podría sumarse ella con una acción judicial propia. Además, afirmó que el tema no estaba cerrado por su parte, y que el Partido Republicano la ha tratado como enemiga: "Me han tratado de destruir".

Compartir

“Inventan e instalan cosas en la opinión pública”. De esa forma se refirió esta mañana la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), a lo que ella denominó trolls presentes en redes sociales que han hecho una “campaña asquerosa” (de desprestigio) en su contra.

La abanderada comentó, en Radio Infinita, el reportaje publicado este fin de semana por The Clinic, en el que se ilustraron algunas de estas cuentas presentes en redes sociales y que desde algunos comandos presidenciales ya eran identificadas. Incluso, como en el caso de Chile Vamos, había estudios de fondo con información precisa respecto a referencias negativas hacia la abanderada de su sector.

La investigación al interior del partido, realizada entre el 21 y el 25 de junio, arrojó que se “identificó una campaña sistemática de contraste y desinformación contra Evelyn Matthei, liderada por un núcleo duro de 70 cuentas troll operativas que actúan como nodos de expansión en el ecosistema digital“.

Sobre ello, Matthei mencionó que al hacer la denuncia de la “campaña asquerosa” —y en la que acusó a adherentes republicanos— hace semana y media atrás hablaba sólo por ella. Pero, dijo, “después me he ido enterando que esto mismo, exactamente igual, se lo hicieron a Sebastián Sichel, hace cuatro años atrás”.

No fue el único ejemplo que dio. También dijo que lo mismo han sufrido Johannes Kaiser en la reciente carrera presidencial, Juan Sutil en la campaña constituyente de 2021, el alcalde Felipe Alessandri (UDI) en la reciente elección municipal, Tere Marinovic, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, e, incluso, el sociólogo y exprecandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol.

En ese sentido, Matthei se refirió largamente al asunto y afirmó un grupo de senadores de RN realizaría una denuncia por el tema.

“Uno ya empieza a ver y son siempre las mismas cuentas, que es algo coordinado, que no ha sido en contra mía. Y me parece que es un tema tan sumamente grave”, siguió Matthei, afirmando que se trataba de una situación que afectaba la convivencia democrática y el debate. Lo anterior porque, dijo, a quienes pensaban distintos “los demuelen mediante mentiras en redes sociales“.

“Y quiero decir que esto no lo voy a dejar pasar. Esto es suficientemente grave como para que yo no esté dispuesta a callar“, señaló Matthei antes de revelar que un grupo de senadores de Renovación Nacional (RN) ingresarán una acción judicial, una denuncia, entre el martes y el miércoles. Pero no serían los únicos. La propia candidata advirtió que “después veré yo si también me querello en contra de quienes resulten responsables“.

“Mientras tanto, lo que sabemos es cuáles son las redes en las que actúan en formas super coordinadas, y que son las mismas redes siempre”, puntualizó. También afirmó que había “una campaña muy sistemática de tratar de aniquilar a Chile Vamos“.

“Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir”, dijo Matthei esta mañana. Foto: Agencia UNO.

Matthei no sostiene apoyo a Kast en segunda vuelta

Matthei también fue consultada por la versión que otorgó José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, por el asunto.

Tras la acusación que hizo la candidata, Kast dio punto de prensa, al día siguiente, en el que dijo que en su partido “no hacemos campaña de ese tipo. Nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos“, enfatizó. De hecho, identificó a sus adversarios como el Gobierno y a la candidata que representa ese sector en la presidencial, Jeannette Jara (PC).

Y aunque la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, había dado por cerrado el asunto, Matthei difirió. “No lo doy por cerrado”, mencionó en la radioemisora. En eso también dijo que con Kast no ha tenido conversaciones privadas por el tema, y se refirió a la respuesta que dio el candidato.

“La respuesta fue pública. Yo miré cuando José Antonio Kast la estaba dando. Yo lo conozco bastante. Lo noté muy incómodo. Y creo que estaba incómodo porque sabía que no estaba diciendo la verdad“, selló.

Sobre el partido de Kast, Matthei dijo que “han tratado de destruirme“. “Me han tratado como enemiga, no como contrincante“, mencionó. Y, con ese contexto detrás, no se comprometió enteramente a apoyarle si es que el candidato republicano resultaba ganador en primera vuelta y representaba a la oposición en el balotaje.

“Voy a hacer todo lo posible para pasar yo (a segunda vuelta). Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir. Entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios y que seamos buenitos todos juntitos. El problema no está superado“, enfatizó.