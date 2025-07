Francisco Salas, el chileno tres veces campeón sudamericano de Freeski que ahora apunta a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El deportista de 23 años debuta esta semana en la Andes Cup, una de las competencias del circuito mundial de la FIS. La cita disputada en Valle Nevado suma puntos importantes para el circuito de Copa del Mundo, que entrega cupos a la cita olímpica del próximo año. "Las expectativas son de ganar. Y ganar el circuito sudamericano completo", asegura la figura del Team Chile.

Francisco Salas, más conocido como “Pancho” Salas en el mundo del ski, es uno de los grandes exponentes del esquí freestyle (Freeski) de Chile. El deportista de 23 años ha sido tres veces campeón sudamericano en la categoría Overall, que incluye las modalidades Slopestyle y Big Air. Salas es uno de los grandes candidatos para llevarse la Andes Cup, una de las competencias del circuito mundial de la Federación Internacional de Ski y Snowboard (FIS) más relevantes del hemisferio sur, que contará con atletas de todo el mundo.

En conversación con The Clinic, el skier del Team Chile comenta que llega con mucha confianza a la competencia que comienza hoy en Valle Nevado. “La temporada en el hemisferio norte me costó mucho, porque no estaba confiando mucho en mi después de haber estado un año lesionado”.

“Pero después de un campamento que tuvimos en junio, volví a sentir mucha confianza en mí, en mi cuerpo y en la habilidad que tengo. Siento que he logrado poder volver a entrar en piloto automático. Llego con harta confianza, y eso me tiene súper contento“, agrega la figura nacional.

Cabe mencionar que en noviembre del 2023, Salas tuvo una fuerte caída en la Copa del Mundo en Stuabi que lo alejó de la nieve por más de seis meses. “Fue complejo volver a hacer todos los trucos grandes. Fue todo un proceso que fui superando”, asegura.

Un objetivo en mente: los Juegos Olímpicos de 2026

Salas cuenta que la Andes Cup forma parte de un circuito importante para financiar lo que resta de temporada, con miras a la cita olímpica del próximo año. “El que gane el circuito sudamericano en Chile se lleva las becas. Y ese financiamiento es súper importante para poder costear la carrera olímpica“.

A pesar de la poca nieve que ha caído esta temporada en el Valle Central, el skier destaca que “las semanas de preparación han sido muy buenas. Hemos entrenado muy bien en Valle Nevado, con saltos que están bastante buenos. Ha sido muy bueno para prepararse para la competencia que viene ahora y como base de pretemporada para el hemisferio norte”.

“Me tengo que jugar la vida para llevarme el financiamiento. Las expectativas son de ganar. Y ganar el circuito sudamericano completo. Va a ser un año que va a estar muy bueno el circuito porque hay muchos competidores extranjeros que están viniendo, lo que hace más entretenida la competencia. Y que el nivel vaya subiendo”, sostiene Salas, quien ha sido tres veces campeón sudamericano.

Respecto a los Juegos Olímpicos, en noviembre parten de nuevo las competencias que cuentan para la clasificación. “Quedan seis competencias”, dice Salas. “Este boost de confianza que pude recuperar me tiene súper motivado, y se vienen otros campamentos de pretemporada para preparar estas competencias para la clasificación”.

El deportista nacional comenta a The Clinic que su pretemporada continúa en octubre en Nueva Zelanda y en noviembre en Austria. “Alrededor del 20 de noviembre parten de vuelta las fechas para la clasificación. Estoy muy motivado para la pretemporada acá en Chile. Con los saltos más chicos tener buena base y para Nueva Zelanda llegar con harto ski y poder hacer los trucos grandes que tengo en mente para llegar bien a las competencias de noviembre“, cierra.

La Andes Cup aterriza en Valle Nevado

Valle Nevado es el único lugar en sudamérica que cuenta con un Snow Park de estándar mundial, lo que atrae a deportistas de todas partes del mundo durante esta época del año. Así nace la Andes Cup, una de las competencias del circuito mundial de la FIS.

“Estamos emocionados de recibir a atletas de Sudamérica y del mundo en uno de los mejores Snow Parks de Sudamérica en Valle Nevado. Andes Cup será una plataforma para que atletas sudamericanos y del mundo se preparen para Juegos Olímpicos y campeonatos internacionales y para compartir en la única Cordillera de los Andes”, destaca Nicolás Carvallo, jefe de la competencia.

“Hemos construido una herencia como destino de grandes competencias de invierno y ser sede de Andes Cup —además de potenciar nuestro propósito de hacer todo para que más personas esquíen— refleja que nuestro Snow Park y la nieve que tenemos son de clase mundial”, dijo Dominique Rudloff, gerente comercial y marketing de Valle Nevado.

Los chilenos Francisco Salas, Alvaro Yañez, Pedro Pizarro, Antonia Yañez asoman como los favoritos para llevarse la competencia. Pero tendrán dura oposición de Federico Chiaradio y Cristobal Colombo (Argentina), así como del frances Nils Soleymieux y el estadounidense Brodie Underhill. El año pasado los chilenos coparon los podios del campeonato internacional sudamericano, en donde acapararon todos los triunfos. Cabe recalcar que este año, la competencia también otorgará un premio a la nación con el mejor desempeño.

Por último, el circuito sudamericano continúa con competiciones en el Cerro Castor, en Ushuaia, Argentina, a partir del 20 de agosto.