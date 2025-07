Nicolás Orellana, mediocampista de Audax Italiano, sobre la llegada de Eduardo Vargas: “La presión no aumenta, hay más ganas y nos va a ayudar mucho”

El conjunto itálico tendrá en sus filas al segundo máximo anotador de la selección chilena. Por eso, DLT Sports conversó con Orellana, una de las figuras de la primera rueda del equipo dirigido por Juan José Ribera, sobre el arribo de “Turboman”.

Se fue como el futbolista más caro de la historia de la liga chilena (US$ 18,5 millones), y 14 años después llegó gratis. Eduardo Vargas está de regreso en el balompié nacional, pero no para defender la camiseta de Universidad de Chile, sino que la de Audax Italiano.

El conjunto itálico está teniendo una gran temporada. Actualmente marchan segundos, a tan solo dos unidades del líder, Coquimbo Unido. En sus filas, cuenta con uno de los goleadores del campeonato, Leonardo Valencia, quien lleva hasta la fecha nueve tantos.

Sin embargo, otro jugador que ha sido clave en el esquema de Juan José Ribera es Nicolás Orellana. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con el volante audino sobre la llegada de “Turboman” a la escuadra itálica.

“La llegada de Edu la tomamos muy bien, yo la tomo muy bien, todos sabemos la clase de jugador qué es y cómo le puede aportar al equipo”, dice.

“La presión no aumenta, aumentan las ganas de seguir trabajando, la llegada de Edu nos va ayudar mucho y ojalá podamos lograr los objetivos que nos propusimos como equipo a principio de año. Él nos viene a aportar mucho en eso”, fueron sus palabras sobre sí ahora sienten más presión como equipo al tener un bicampeón de América.

El presente de Audax Italiano

Sobre la opción de levantar la copa al final de temporada, Orellana puso paños fríos. “Las posibilidades de lograr el título son las mismas de un comienzo, nosotros vamos partido a partido y obviamente que esperamos que Edu nos ayude nuestras metas y esperamos lograr grandes cosas este segundo semestre”.

Orellana también se refirió al cambio de posición que tuvo a comienzos de temporada. El futbolista de 29 años pasó de jugar de extremo a ser uno de los volantes centrales del equipo. En el conjunto audino ha anotando tres goles y ha aportado con una asistencia. Además, defensivamente ha sido importante, ganando el 53% de sus duelos totales.

“Siempre que uno cambia de posición es complicado adaptarse a los movimientos, son movimientos distintos jugar por la banda. Me ha tocado varias veces cambiar de puesto, he jugado de lateral, de interior, de nueve, de extremo”, comentó.

“En el medio creo que me he adaptado bien, me gusta mucho porque tengo más la pelota, tengo que llegar a defensa y ataque, he logrado hacer goles y hacer asistencias. He podido ayudar al equipo a jugar bien”, cerró.

Audax Italiano este fin de semana visitará al colista del campeonato, Deportes Iquique, con el objetivo de seguir acechando a Coquimbo Unido, que tendrá que visitar a Universidad Católica.