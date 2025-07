Por querellas de Matthei: secretaria general del Partido Republicano dice que “judicializar” el caso desviará el foco de la carrera presidencial

Ruth Hurtado, número dos de la directiva del Partido Republicano, dijo que el equipo de la candidata y Chile Vamos "tendrán ponderado los efectos que puedan causar, tanto en el sector como en su propia candidata", a raíz del anuncio de Matthei de iniciar acciones judiciales por una aparente campaña de desprestigio en su contra, en la que inculpó al Partido Republicano.

Un remezón en la derecha fue lo que provocó el anuncio que ayer hizo la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien aseguró que senadores de Renovación Nacional (RN) presentarían una querella en contra de quienes resultasen responsables de lo que la abanderada ha denominado una “campaña asquerosa”, en relación a una campaña de desprestigio en su contra, en su carrera por La Moneda.

Matthei ha apuntado a adherentes del Partido Republicano al referirse a ese tema. De hecho, ayer subió el tono contra la tienda política de la que José Antonio Kast es candidato presidencial, y dijo que la han tratado de “destruir”, poniendo en cuestión, incluso, la garantía de apoyar a Kast en segunda vuelta si es que resulta la carta de oposición que alcanza dicha instancia.

Aunque ayer desde la sede del Partido Republicano señalaron que su enemigo no estaba en la derecha, sino “al frente” (en el Gobierno), durante esta mañana la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, volvió a abordar el anuncio de Matthei.

En conversación con Radio Duna, la exconvencional constituyente dijo que cada persona “es libre de ejercer las acciones legales que correspondan”. Sin embargo, remarcó que creía que “judicializar una carrera presidencial va a desviar el foco“.

En ese sentido, Hurtado advirtió que “ellos sabrán y tendrán ponderado los efectos que puedan causar tanto en el sector como en su propia candidata“.

Algo de esos efectos se vieron poco después del anuncio de Matthei. Y es que varios entendieron que lo señalado por la candidata podría tener un efecto negativo en las negociaciones parlamentarias que se trabajan entre Chile Vamos y la “Nueva Derecha” (Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano), en donde, aunque se ve casi imposible una lista única de la oposición, si se evaluaban tratativas para tener pactos por omisión.

Hurtado: “Yo no me voy a hacer cargo de si existe o no campaña“

Asimismo, en las últimas semanas los republicanos pasan por un buen momento en encuestas. Desde hace unas semanas su abanderado presidencial ha logrado tomar distancia de la candidatura de Matthei, quien lideró los sondeos de opinión en materia presidencial por más de un año, posicionándose en primer lugar.

Así las cosas, Kast ha aparecido como la carta que virtualmente podría competir en segunda vuelta con Jeannette Jara (PC), la candidata del oficialismo y, desde el sábado, de la Democracia Cristiana (DC), y quien le sigue en el último sondeo de la encuesta Cadem.

Por lo mismo, Hurtado enfatizó que “más que hacer un llamado al a unidad, el llamado es a enfrentar con mucha fuerza a la candidata del oficialismo, la candidata del Partido Comunista. A enfrentar con ideas para que no tengamos una nueva sorpresa y tener un nuevo Boric gobernando”.

Y sobre la propia acusación de Matthei de una campaña de desprestigio en su contra, Hurtado también tuvo palabras. “Yo no me voy a hacer cargo de si existe o no campaña (…). Todos los que estamos en política vemos a diario cómo hay ataques, uno pone una letra A, por ejemplo, dependiendo de la red social y ves cómo te empapelan de vuelta distintas cuentas, ya sean con nombres reales o cuentas falsas, y eso es algo que hay que trabajar también para erradicarlo“, concluyó.

En los republicanos hacen la lectura de la estrategia de Matthei con la anuncio de la querella es recuperar la agenda, además de un intento por retomar la senda en encuestas en medio de su estancamiento en distintos estudios de opinión.