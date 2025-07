“Yo no me pierdo”: Dirigentes de Chile Vamos toman distancia de Matthei luego de poner en duda su respaldo a Kast en segunda vuelta

La candidata presidencial de la coalición decidió volver a poner sobre la mesa lo que ella llama una "campaña asquerosa" en su contra a través de redes sociales, apuntando hacia los republicanos. "Son unos matones", acusó esta mañana, anunciando que promoverá una acción judicial contra quienes resulten responsables. Tampoco quiso comprometer un respaldo a Kast si es que este pasara al balotaje. La ofensiva, sin embargo, no convence a su coalición, al tiempo que dirigentes se desmarcaron y relevaron que debe haber apoyo a todo evento al candidato opositor que gane en primera vuelta.

“Esto es un déjà vu de la campaña con Sebastián Sichel”, decían esta mañana dirigentes de Chile Vamos que miran con pesimismo el rumbo de la campaña de candidata de la coalición, Evelyn Matthei (UDI), y que aludían a las últimas circunstancias que han marcado su despliegue.

Por un lado, en el bloque se mantiene la preocupación en torno a las encuestas, las que no han mostrado el esperado repunte anunciado por las directivas de los partidos y miembros del comando. La exalcaldesa de Providencia, por ejemplo, ayer volvió a marcar un 14% de las preferencias en lista cerrada de Cadem, lejos aún del republicano José Antonio Kast (30%) y de la abanderada oficialista, Jeannette Jara (27%).

Por otra parte, que la candidata haya vuelto a arremeter en contra de Kast tampoco ha logrado convencer a la coalición. Y es que esta mañana Matthei anunció que promoverá acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables debido a lo que ella ha llamado una “campaña asquerosa” en su contra, en la que no ha dudado en apuntar adherentes del Partido Republicano.

La nueva arremetida de Matthei contra Kast, sin dar compromiso de apoyo en segunda vuelta

La exalcaldesa de Providencia, de hecho, aludió a un análisis realizado al interior de Chile Vamos —dado a conocer por The Clinic— en el que “se identificó una campaña sistemática de contraste y desinformación, liderada por un núcleo duro de 70 cuentas troll operativas que actúan como nodos de expansión en el ecosistema digital”.

“Una de esas cuentas se llama Kasterizador”, dijo hoy la candidata en una entrevista en Radio Infinita. Allí manifestó: “Esto pone en tela de juicio, la idoneidad de los líderes del Partido Republicano, porque este tipo de campañas son más bien propias de regímenes autoritarios“.

En la misma entrevista señaló que promoverá una acción judicial contra quienes resulten responsables. En Chile Vamos hasta ahora señalan que de esto se están encargando los senadores RN Francisco Chahuán, Paulina Núñez, Rafael Prohens y María José Gatica, además de la independiente Carmen Gloria Aravena. Si bien Matthei mencionó que ella misma presentaría una querella, en su entorno precisan que por ahora la acción solo la llevará RN.

Pero la candidata no se quedo en eso. Al ser consultada sobre si comprometería un respaldo a José Antonio Kast en caso de que él pase a segunda vuelta, evitó manifestar un apoyo.

“Voy a hacer todo lo posible para pasar yo (a segunda vuelta). Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir. Entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios y que seamos buenitos todos juntitos. El problema no está superado“, enfatizó.

Más tarde, durante una actividad en Buin, se le volvió a consultar al respecto. Allí, sostuvo: “Hoy el tema de los respaldos mutuos no es el tema principal, el tema principal es: ¿Vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera? ¿Vamos a aceptar que un grupo de matones destruya a personas y a candidaturas con mentiras? Ese es el tema de fondo, el resto se verá después. Lo que sí es bien difícil es hacer alianzas con alguien que te sonríe en la foto y te acuchilla por la espalda“.

Sin consenso en Chile Vamos

La acción de Matthei, no obstante, no convenció a todo Chile Vamos. En el sector hay quienes señalan que la campaña parece verse “errática” luego de que la semana pasada la exalcaldesa optara por evitar la confrontación con Kast y Jara en los debates y diera paso a una actitud más propositiva.

En la misma línea, hay quienes creen que esta decisión es arriesgada y podría mostrar una improvisación. De hecho, en la coalición aseguran que la decisión de Matthei de volver a pasar a la ofensiva con Kast generó reparos de algunos dirigentes al momento de ser notificados la noche del domingo.

Con todo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, esta mañana defendió el paso de Matthei: “No se puede por un lado estar haciendo campaña sucia, estar diciendo pesadeces una tras otra a la candidata y, por otro lado, estar pidiendo un supuesto espíritu de unidad. Nosotros lo que hacemos es lo mismo que hace Evelyn Matthei: un llamado a una campaña limpia y un llamado a la unidad”.

Los desmarques de dirigentes por evitar comprometer apoyo en segunda vuelta

En las últimas horas, además, hubo miembros de la coalición que se desmarcaron públicamente de de la decisión de Matthei de evitar cerrar un compromiso de apoyo mutuo al candidato opositor que pase a segunda vuelta.

En la coalición llamó la atención que el vicepresidente de la UDI, el exconvencional Eduardo Cretton, fuera uno de los más duros al respecto. “Yo no me pierdo. Apoyo incondicional a quien pase a segunda vuelta contra Jeannette Jara y lista única parlamentaria para asegurar mayorías en la Cámara y en el Senado”, publicó en su cuenta de X, mensaje que después eliminó.

En otra publicación, no eliminada, sostuvo: “Así como son claves los apoyos en segunda vuelta, lo es también tener una sola lista parlamentaria! Esta actitud puede terminar costándonos muy caro. Chile siempre tiene que estar primero”.

Desde ese mismo partido, el diputado Sergio Bobadilla también abogó por la unidad opositora, luego de que un usuario cuestionara los dichos de Matthei por los escenarios de segunda vuelta: “En la historia política han pasado cosas mucho peores y después se logran buenos acuerdos. Aquí lo que importa es el bien superior de Chile y no los dolores personales”.

Desde RN, en tanto, el gobernador por Arica, Diego Paco, manifestó: “Soy de Chile Vamos y apoyo a Evelyn Matthei por su liderazgo. Pero seré claro: si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, lo apoyaré sin ambigüedades. Enfrentamos un enemigo común: el crimen organizado. Nuestra región lo sufre. Es hora de unidad, valentía y generosidad”.

En el sector recordaban que la propia exprimera dama Cecilia Morel en una entrevista del fin de semana en La Tercera ya había manifestado que no tendría dudas en apoyar a Kast si este se enfrentara en un balotaje con Jeannette Jara.

“En lo que estamos hoy día, con una candidatura del Partido Comunista, yo votaría por él. No tengo dudas”, dijo Morel.