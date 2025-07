El acuerdo entre Tomás Vodanovic y Jeannette Jara para que el alcalde asuma un rol solo en la recta final de la campaña presidencial

Durante las últimas semanas, el alcalde de Maipú ha sostenido conversaciones con la abanderada presidencial del oficialismo y de la DC para evaluar un posible ingreso al comando de campaña. Si bien el edil frenteamplista manifestó su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario, le solicitó a Jara que una eventual incorporación ocurra solo antes de las elecciones de noviembre o durante el despliegue de segunda vuelta. Estar cuatro meses jugando un rol, indican en su entorno, podía ser complejo dado sus labores en la comuna y en medio de su arremetida judicial con quien fue su antecesora, Cathy Barriga.

El plan de la candidata presidencial de la alianza de gobierno y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, era presentar hoy miércoles a algunas de las figuras clave de su comando. Sin embargo, esto se postergó, según aseguró la exministra, debido a la alerta roja decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en las costas chilenas, tras el terremoto ocurrido ayer en Rusia.

Pese a ello, algunos nombres ya se han hecho públicos, como el de su exjefe de gabinete en el Ministerio del Trabajo, Jorge Millaquen; el diputado DC Eric Aedo; el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; y la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa.

Otros, en cambio, han sostenido conversaciones con la candidata pero han acordado no integrarse al comando por ahora, sino más avanzada la campaña. Tal es el caso del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien, según pudo conocer The Clinic, se mantuvo en contacto con la exministra del Trabajo y llegó a un acuerdo para cumplir un rol en la recta final de la campaña.

Y es que Jara ha puesto los ojos sobre Vodanovic dado que podría convertirse en una figura clave en su despliegue rumbo a La Moneda. Además de resolver el equilibrio político al incluir al Frente Amplio en su equipo, el alcalde de Maipú es una de las figuras mejor evaluadas por la ciudadanía, según Cadem.

De acuerdo a un sondeo de principios de julio, Vodanovic cuenta con un 68% de imagen positiva, liderando el ranking de aprobación. A esto se suma su sólido respaldo en Maipú, donde fue reelecto el año pasado con el 70% de los votos.

El acuerdo entre Jara y Vodanovic

Según pudo conocer The Clinic, el edil y la candidata han sostenido varias conversaciones, en las que Tomás Vodanovic le ha manifestado a Jeannette Jara su disposición a colaborar con su campaña presidencial. Sin embargo, ambos acordaron que, por ahora, no asumirá un rol formal en el comando, para evitar desgastar su figura como alcalde, considerando que su labor al frente de una de las comunas más populosas del país no es del todo compatible con una participación activa y sostenida en una campaña nacional.

Por un lado, cercanos al proceso aseguran que esta incompatibilidad se debe principalmente a razones de tiempo, dada la carga laboral que implica dirigir Maipú. A eso se suma una preocupación por las señales políticas: “No se vería bien que esté en campaña por tanto tiempo”, comentan desde su entorno.

Vodanovic, además, se encuentra en una arremetida judicial en contra de quien fue su antecesora en la alcaldía, Cathy Barriga, y su marido, el diputado Joaquín Lavín León.

Quienes conocen de cerca estos intercambios entre Vodanovic y Jara señalan que el diálogo entre Jara y Vodanovic es frecuente y que mantienen una buena relación. Si bien fue la candidata quien le pidió sumarse a la campaña, fue el alcalde quien propuso mantenerse más al margen en esta etapa, preocupado por el desafío que supone compatibilizar dos responsabilidades de alta exigencia y exposición: liderar su municipio y participar activamente en la carrera presidencial durante cuatro meses.

De todas formas, el frenteamplista volvería a evaluar su incorporación en una etapa más cercana a las elecciones, agendadas para el 16 de noviembre, y en ese contexto estaría dispuesto a asumir un rol más activo, como también para una posible segunda vuelta. Por ahora, el alcalde le habría comentado a Jara que está disponible para ayudar en otras labores que ella requiera.

Los testigos de estas conversaciones aseguran que Jara comprendió plenamente las aprensiones del jefe comunal, y ambos establecieron un acuerdo: su incorporación se concretará en una fase más decisiva de la campaña.