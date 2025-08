Conducción, posesión y distribución: el perfil de los mediocampistas chilenos en Argentina

Históricamente, el fútbol chileno ha tenido una baja presencia en Argentina. Sin embargo, hoy en día es el tercer país que más jugadores exporta a la liga trasandina. De los 18 futbolistas nacionales que juegan en ese torneo, 10 son mediocampistas. Una generación de volantes con perfiles similares en lo físico y en lo táctico, se comienza a instaurar al otro lado de la cordillera.

Por Tomás Zúñiga, DLT Sports

Hoy en día, hay 18 chilenos en suelo argentino compitiendo en la Liga Profesional Argentina, de los cuales 10 son mediocampistas. Esto representa un 56% del total de jugadores nacionales en el país trasandino.

Junto a Chile, hay otros 3 países que aportan 10 o más jugadores a este torneo: Uruguay (54), Paraguay (27) y Colombia (24). En la siguiente gráfica, se muestra cuál es la posición a la que más jugadores le aporta cada país, como también un desglose de qué porcentaje representa cada una de estas dentro del total de futbolistas exportados a Argentina.

Los 10 mediocampistas chilenos son: Felipe Loyola (Independiente), Luciano Cabral (Independiente), Pablo Galdames (Independiente), Diego Valdés (Vélez Sarsfield), Claudio Baeza (Vélez Sarsfield), Ulises Ortegoza (Talleres de Córdova), César Pérez (Defensa y Justicia), Leonardo Gil (Huracán), Carlos Palacios (Boca Juniors) y Williams Alarcón (Boca Juniors).

Sin embargo, por más de que ahora Chile tenga una gran presencia en el fútbol argentino, esto no siempre fue así. De hecho, esta es la temporada donde más jugadores nacionales han participado en esta competición.

En 2015, por ejemplo, había seis chilenos en Argentina. En 2020, habían nueve futbolistas, lo que equivale a la mitad de los jugadores nacionales que hay esta temporada. Si bien, no todos los chilenos han llegado a Argentina directamente desde el campeonato nacional, ni tampoco fueron formados en los mismos equipos, sí comparten similitudes, tanto en lo físico como en lo futbolístico.

¿Cuáles son las características de los mediocampistas chilenos en Argentina?

Por un lado, los 10 volantes chilenos en Argentina miden entre 1.70 y 1.80mts, siendo Baeza y Cabral los más bajos. Y Palacios, Alarcón, Ortegoza y Valdés son los más altos. Si nos vamos al ámbito futbolístico, vemos similitudes claras en ciertos jugadores. Se compararon las principales estadísticas de algunos de los jugadores chilenos por posición, a través de un gráfico de radar, que compara sus números con los del resto de jugadores en su misma posición en la liga.

Ortegoza y Baeza, ambos volantes de contención, destacan en apartados como tackles realizados, porcentaje de pases completados, tanto cortos como medios, y en porcentaje de duelos aéreos ganados. No obstante, se diferencian claramente en áreas como intercepciones o pérdidas de balón.

Por otro lado, si comparamos las estadísticas de futbolistas como César Pérez y Leonardo Gil, se encuentran dos perfiles sumamente creativos, que destacan en prácticamente todas las áreas vinculadas a posesión y distribución de balón, pero que no brillan especialmente en lo defensivo.

Los perfiles que más similitudes presentan es el Carlos Palacios y Luciano Cabral, que solamente se diferencian en asistencias esperadas (xAG) y en pases al área rival. Ambos son futbolistas creadores, que buscan ese último pase para generar peligro en el arco rival.

Estas tres comparaciones demuestran que el perfil del futbolista chileno jugando en Argentina es de tener buena conducción, manejar bien la pelota y poder distribuir esta de buena manera. Estas características hacen que los equipos trasandinos se interesen en buscar jugadores nacionales.

Si bien, los números dicen una cosa, Nicolás Peric, exarquero chileno con paso por Argentinos Juniors, comentó cómo era la perspectiva de los argentinos sobre nuestro fútbol hace 15 años, cuando él jugaba en la liga trasandina: “No existimos. No tienen idea. No veían (fútbol chileno), no cachaban mucho“.

Hoy la situación parece ser distinta, en donde ya hay 18 jugadores en esa liga y este número podría seguir aumentando con el paso del tiempo.