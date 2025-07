Marcelo Allende descarta categóricamente los rumores de jugar por la selección de Sudáfrica: “Para mí jugar por Chile es lo máximo, lo que espero siempre” 

El volante de 26 años fue una de las figuras del Mamelodi Sundowns, equipo sudafricano que disputó el Mundial de Clubes. Ante esto, DLT Sports conversó en exclusiva con el mediocampista sobre su deseo de jugar por la selección chilena, una posible vuelta al fútbol chileno y su experiencia en el Arsenal de Inglaterra.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Marcelo Allende fue uno de los pocos chilenos que disputó el Mundial de Clubes y lo hizo defendiendo la camiseta del Mamelodi Sundowns, equipo tricampeón en Sudáfrica, que le peleó palmo a palmo a clubes como el Borussia Dortmund y el Fluminense.

De hecho, para ejemplificar el buen nivel de Allende, en el duelo contra el conjunto alemán realizó 57 pases, solamente 15 fueron hacia atrás y falló tan solo uno. El volante se destaca por ser la primera salida del equipo, pero al mismo tiempo tiene la habilidad de poder dar el último pase antes del remate al arco.

El futbolista de 26 años ya se está preparando para una nueva temporada con el Mamelodi. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con el mediocampista nacional, quien habló sobre su contrato con el equipo sudafricano, en qué liga se proyecta y la selección chilena.

“Yo cumplí los tres años, y después tenía dos años más de opción, y el club ejerció la opción este año. No es que yo haya renovado, sino que es una decisión que tomaba el club y es prácticamente obligación por parte de ellos”, comentó Allende sobre los rumores de que terminaba contrato en julio de este año.

“El país acá es increíble, la gente es muy cálida, muy alegre y desde el primer momento me trataron muy bien, me cuidaron y eso para el jugador es importante. Estoy bastante cómodo, pero personalmente como jugador uno quiere otro desafío, otro paso, estoy a la espera, el mercado de transferencias aún está abierto y espero que el Mundial abra algunas puertas”, agregó.

En esa misma línea, Allende reveló en qué liga de Europa le gustaría jugar. “Me gusta la liga española, siempre ha sido mi sueño, en ese fútbol podría jugar, adaptarme y competir. También me gusta la liga holandesa, que se juega mucho y se acerca a mi estilo de juego”.

La negativa de Allende de jugar por Sudáfrica

Por otro lado, hace un tiempo, diversos medios nacionales señalaron que Allende tendría la opción de nacionalizarse sudafricano, para poder disputar las clasificatorias al Mundial del 2030, situación que el futbolista descartó por completo.

“No sé dónde salió, pero yo me río, mis papás también se ríen. Pero para los que me conocen saben que para mí jugar por Chile es lo máximo, lo que espero siempre y yo creo que todos los jugadores quieren defender a su país”, señaló Allende.

Allende también tuvo palabras sobre sí Nicolás Cordóva, actual técnico de la selección chilena, se ha comunicado con él. “No me ha llamado, estoy ahí esperando. Todo lo que sea selección es bienvenido. Pero estoy tranquilo, ya este domingo empieza la temporada y estoy enfocado en eso por ahora.

Sobre una posible vuelta al fútbol chileno, el mediocampista del Mamelodi también se refirió. “Está esa cosa que te dice ‘anda a Chile, vas a estar con tu gente, cerca de tu familia’ pero también después está lo otro de quedarme un poco más afuera, pero se que en algún momento se va a dar y no me apresuro a eso”.

Su llegada al Arsenal de Inglaterra en el comienzo de su carrera

El volante nacional llegó con 16 años al equipo inglés de prueba y estuvo dos años allí. En el Arsenal tuvo la posibilidad de compartir con la mejor versión de Alexis Sánchez. Ante esto, Allende se refirió a su arribo a Londres y su relación con el “Niño Maravilla”.

“En el complejo deportivo que yo entrenaba estaba la sub 18 y 23, además del primer equipo y cada categoría tenía cuatro canchas y para mí eso era una locura. El gimnasio, la cocina, las piscinas eran impresionantes”, describió el futbolista formado en Cobreloa.

“Un día Alexis se quedó, fue al casino y saludó a toda mi familia, me dio la bienvenida, me dijo que lo disfrutara, que estaba en un club de otro nivel, se portó increíble conmigo. Siempre me invitaba a ver los partidos en su palco privado del estadio, me invitó a su casa, muy bien Alexis”, dijo Allende.

También se refirió a las veces que lo compararon con Sánchez. “Millones de veces, sin que yo dijera algo me comparaban y eso algo que pasa en Chile. Y eso no es bueno, no le hace bien a nadie.

Por último, contó el por qué no se quedó en el equipo inglés. “Nunca supe bien por qué no me ficharon, todo esto fue en la época en que Arsene Wenger dejó de ser técnico en el Arsenal y todo dependía de él. Pero, igual me costó bastante adaptarme al clima, el tipo de cancha, velocidad, pero de a poco me fui adaptando y por eso me hicieron entrenar con el primer equipo”.

Allende recientemente fue nominado a mejor deportista de la liga sudafricana y es una de las grandes figuras del Mamelodi Sundowns, que volverá a las canchas este domingo contra el Richards Bay FC por la MTN 8 de Sudáfrica, competición en la que participan los mejores equipos de ese país.