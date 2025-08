Reseña al Huawei Watch 5: no da lo mismo con qué teléfono usarlo

El nuevo reloj de la marca china busca destacar en su categoría con potentes funciones de salud que prometen mayor precisión que la competencia. Revisa aquí mi experiencia.

Monitoreo de salud y durabilidad es como podríamos definir en simple lo que Huawei quiso transmitir con su nuevo smartwatch, el Huawei Watch 5.

Este dispositivo me estuvo acompañando en las últimas semanas, no sin pocas dificultades. Esto porque mi teléfono actual es un iPhone 16 Pro. Si bien el Huawei Watch 5 lo soporta, lo cierto es que no se llevan tan bien.

El dispositivo que disfruté –prestado por la compañía– fue el más grande: de 46mm. Este modelo se distingue por su pantalla de cristal de zafiro, un material reconocido por su excepcional resistencia a rayones y golpes. Se sitúa en el nivel 9 de la escala de Mohs, solo superado por el diamante, lo que le confiere una durabilidad superior frente a los arañazos cotidianos.

Existe también una variante más compacta de 42mm. Si bien su principal diferencia radica en el tamaño y una autonomía de batería ligeramente menor —aproximadamente un día menos de duración—, ambos modelos comparten el resto de sus funcionalidades y características técnicas, ofreciendo la misma experiencia integral en un formato distinto.

Aquí una ficha técnica del Huawei Watch 5.

Característica Detalles principales Tamaños & materiales 46 mm (Titanio grado espacial), 42 mm (acero inoxidable 904L/316L) + zafiro + cerámica Pantalla AMOLED LTPO 2.0, 466 × 466 px, hasta 3.000 nits Sensor X‑TAP ECG, SpO₂, HRV, respiración y rigidez arterial en 60 s Salud general Frec. cardíaca, sueño, temperatura, estrés, detección de caídas Deportes & GPS +100 modos, VO₂ max, mapas offline, GPS dual‑banda Batería & carga Hasta 4.5 días / 11 d en ahorro (46 mm); carga wireless ~45 min Conectividad y OS HarmonyOS, eSIM, NFC, Bluetooth 5.2, Wi‑Fi 6 Resistencia 5 ATM, IP68/IP69, EN13319

¿Cómo nos fue? Respecto a la autonomía de la batería, sabemos que es un factor crítico en la experiencia de usuario de cualquier smartwatch, y en este aspecto, el Huawei Watch 5 se posiciona ventajosamente en el segmento de alta gama.

Según mi experiencia, ofrece una duración de poco más de 4 días con una sola carga, lo cual es notablemente superior a la media de muchos de sus competidores directos que, frecuentemente, requieren una recarga diaria.

Es importante contextualizar eso sí, que dentro del ecosistema de Huawei hay otros más potentes. La serie Huawei Watch GT ofrece modelos con una duración de batería aún más impresionante, de hasta 14 días. Estos dispositivos, además de ser generalmente más económicos, están diseñados para usuarios que priorizan la longevidad de la carga por encima de otras características.

La principal diferencia radica en que los Watch GT carecen de varias funciones avanzadas de salud y software presentes en el Huawei Watch 5, como la monitorización ECG o análisis de composición corporal, que son características clave en los modelos premium.

Y ya que hablamos de salud, el punto relevante del Huawei Watch 5 introduce una innovación en este campo: el sensor X-Tap. Ubicado estratégicamente junto a la corona giratoria, este módulo avanzado integra un sensor de presión que mide la fuerza aplicada, un electrodo de electrocardiograma (ECG) y un sensor óptico de frecuencia cardíaca.

Estos componentes funcionan de manera conjunta al colocar la yema del dedo sobre el sensor. Esta elección no es aleatoria: la yema del dedo es una zona ideal para la recopilación de datos de salud precisos, dada su alta concentración de capilares y excelente perfusión sanguínea, lo que garantiza mediciones más fiables.

La tecnología de monitorización de salud del Huawei Watch 5 se complementa con su pantalla. Este dispositivo cuenta con una de amplias dimensiones que alcanza un brillo máximo de 3000 nits. Esta característica permite que la información sea visible incluso en condiciones de luz intensa, como la luz solar directa.

Adicionalmente, el diseño incorpora biseles más finos. Esto optimiza el espacio de visualización y contribuye a la estética. Con ello, el área de la pantalla facilita el uso táctil y la interacción general con el reloj.

El pero…

Lo dije más arriba: mi experiencia fue limitada porque lo usé con un iPhone. De entrada, no permite conectarse a internet. Y no, no es culpa de Huawei, sino de Apple, que bloquea a otros fabricantes para que no utilicen la conexión del iPhone vía Bluetooth. ¿La razón? Mantener a sus usuarios dentro del ecosistema Apple.

La solución a ello es que el Huawei Watch 5 tiene manera de conectarse por WiFi, lo que se debió hacer manualmente. Comentarios aparte: no me fue difícil escribir en el teclado que se desplegaba para colocar la contraseña. Bien por la gran pantalla, otra vez.

Otro inconveniente fue Spotify: para controlar su contenido desde el reloj, hay que descargar una app extra, WatchSpot, disponible en la AppGallery, la tienda de Huawei integrada en el dispositivo. Es decir, unos pasos más a lo que se consigue con el reloj propio de Apple.

Finalmente, las notificaciones. ¿No se ven? No, no es que no aparezcan: se muestran correctamente y puedes elegir qué apps las envían. El problema es que no se puede interactuar con ellas. Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp no se responde desde el reloj, lo que limita la experiencia.

En resumen, este smartwatch se disfruta mucho más con teléfonos Huawei o Android, mientras que en iOS, las funciones se reducen drásticamente. No las de salud al menos, que es su gran diferenciador, pero sí en multimedia.

El Huawei Watch 5 está disponible en Chile a 349.990 en su versión de 46 y 42 mm, según su tienda oficial que lo ofrece con descuento.