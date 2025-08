Naoki Ideno, nuevo presidente Honda en Chile: “El mercado chileno es uno de los más competitivos del mundo”

Compartir

Honda, la histórica compañía japonesa, anuncia el nombramiento de Naoki Ideno como nuevo presidente de Honda Motor de Chile. Esta designación consolida una destacada trayectoria de 26 años del ejecutivo en la organización, en la que ha ocupado diversas posiciones estratégicas en mercados clave a nivel internacional.



Nacido en Kioto, Japón, Ideno se integró a Honda Motor Co., Ltd. en abril de 1998, iniciando una

carrera marcada por una profunda visión estratégica y una notable experiencia internacional. A lo

largo de su carrera, ha desempeñado cargos clave en seis países, incluyendo Estados Unidos,

Australia, India, Brasil , Tailandia y ahora Chile, acumulando 14 años de recorrido profesional fuera

de Japón.



Entre sus responsabilidades más destacadas se encuentran la planificación de productos para el

modelo Accord en Europa y la marca Acura en Estados Unidos, la gestión comercial regional en Asia

y Sudamérica, así como la dirección de la planificación y ventas en Honda Cars India Ltd. Más

recientemente, se desempeñó como Gerente Senior de Planificación Regional y Exportaciones en

Honda Sudamérica.



Consultado sobre cuál será su “firma personal” o principal enfoque en Honda Chile, Ideno Naoki

comentó que su objetivo es claro: “Mi misión es el crecimiento. Me he reunido con los concesionarios y les he propuesto el desafío de aumentar nuestra participación en el mercado local.

Para lograrlo, primero tenemos que entender las necesidades y expectativas de los clientes hacia la

marca. Somos una empresa orientada hacia ellos, esto es parte de la filosofía de Honda y mi

propósito es que todos nuestros concesionarios conecten con los clientes”.



Con este nombramiento, el gigante japonés refuerza su compromiso con el crecimiento sostenible y

la excelencia operativa en el mercado nacional, integrando liderazgo global, conocimiento local y

una visión estratégica para el futuro de la movilidad.



“Nuestra sede global anunció nuestras metas corporativas: alcanzar la carbono neutralidad y las

cero fatalidades en nuestros vehículos para 2050. Chile tiene regulaciones muy estrictas sobre

emisiones y CO2, por lo que trabajaremos para ofrecer una gama mucho más amplia de productos

no sólo eléctricos, sino también híbridos, que nos permitan satisfacer la demanda del mercado y de

nuestros clientes”, sostuvo.

En cuanto a la meta de cero fatalidades, agregó que “ya contamos con la tecnología Honda Sensing,

que es un sistema avanzado de asistencia a la conducción. De hecho, a partir de este año, con el

nuevo WR-V, todo el lineup de Honda Chile contará con esta tecnología, lo que es una declaración

concreta de nuestras intenciones futuras”.



El máximo ejecutivo del gigante nipón en Chile, agregó que “el mercado chileno es pequeño, pero

uno de los más competitivos del mundo, con más de 70 marcas debido a su apertura comercial. En

este escenario, Honda no compite por precio, sino por valor, al ofrecer un mayor valor residual al

momento de la venta, una postventa robusta, servicio y repuestos a tiempo, calidad, tecnología y

seguridad”.