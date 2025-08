Francisca Crovetto y el proceso de su embarazo en pleno peak deportivo: “Es impresionante cómo hombres han dicho que es el término de mi carrera”

A un año de conquistar el oro olímpico en el tiro skeet de París 2024 y con seis meses de embarazo, Francisca Crovetto se mantiene activa entrenando. Asume que no ha sido fácil, a raíz de la carga mental y física que todo ello conlleva, pero también remarca que se trata de un proceso que planificó tomando en cuenta sus próximos desafíos deportivos. "He tenido conversaciones con compañeras chilenas con tiradoras de otras partes del mundo, y todas coinciden en que es una experiencia positiva, que te hace más fuerte", es parte de lo que expresó.

Este 4 de agosto se cumplirá un año desde que Francisca Crovetto inscribió su nombre en lo más alto de la historia de deporte nacional, luego de quedarse con la medalla de oro en el tiro skeet de los Juegos Olímpicos París 2024.

En ese contexto, la única mujer chilena en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos habló de su presente, de cómo vive este primer aniversario de esa gran conquista y de cómo lo hace para seguir activa entrenando con seis meses de embarazo.

“No puedo creer que ya pasó un año, tengo un recuerdo muy vivido de lo que pasó no solo ese día, sino del proceso que hicimos para llegar a ese 4 de agosto”, expresó Crovetto en entrevista con El Mercurio.

Al hablar de su embarazo en pleno peak deportivo, la máxima referente del Team Chile explicó que “siempre el plan de nuestra familia, independientemente de lo que pasase en París, era aprovechar el año post olímpico, que es más tranquilo competitivamente, para destinarlo al proceso de gestación”.

Tras ello comentó que “no ha sido tan fácil para alguien como yo, que está siempre en movimiento, ponerse en pausa. La carga mental y física es impactante y, al mismo tiempo, es impresionante cómo hombres han dicho que es el término de mi carrera. Pero afortunadamente he tenido conversaciones con compañeras chilenas y con tiradoras de otras partes del mundo, y todas coinciden en que es una experiencia positiva, que te hace más fuerte”.

“Así como no hice sola esta medalla olímpica, no espero vivir sola esta maternidad. Se requiere una tribu para criar un hijo”, remarcó.

Entrenar embarazada

Francisca Crovetto también contó que “este año fue a dos copas del mundo embarazada. Amber Rutter (a quien venció en la definición por el oro en París 2024) está embarazada de seis meses y sacó medalla de plata en el Campeonato Europeo”.

Eso sí, la campeona olímpica sostuvo que “a mí, hasta el quinto mes, se me hizo fácil entrenar, después tuve una complicación médica y tuve que parar cuatro semanas. Pero me canso más, hago pipí cada cinco minutos, la corporalidad es distinta en un deporte de mucha fineza, con movimientos muy precisos y muy rápidos y esa fineza me ha costado adquirirla. Entreno muy bien, pero ya no puedo hacer el volumen que hacía antes”.

En redes sociales, Crovetto ha compartido distintos registros entrenando en distintas fases de su proceso de embarazo. “Entrenando con mi guagua apañadora”, escribió el pasado 21 de junio al publicar un video haciendo pesas y otros trabajos en gimnasio.

Cabe recordar que entre los próximos desafíos que tendrá Francisca Crovetto se encuentran los procesos clasificatorios a los Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. En ambos certámenes tendrá que defender medalla de oro.