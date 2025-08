Lionel Altamirano saca pecho por el partido contra Colo Colo: “Hay que seguir trabajando, seguir mentalizados y mostrar esta misma actitud” 

El conjunto acerero igualó contra el Cacique en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Jaime Garcia estuvieron más de 30 minutos con un hombre de más en cancha, pero no pudieron asegurar la victoria. En la salida del estadio, el goleador, Lionel Altamirano, conversó con DLT Sports sobre los pormenores del encuentro.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Huachipato hace rato que no viene bien. De los últimos 10 partidos, han ganado dos, empatado dos y perdido seis. Los dirigidos por Jaime García marchan en la 11° posición del Campeonato Nacional y cada vez se alejan más de los puestos de competencia internacional.

El cuadro de la séptima región estuvo dos veces arriba en el marcador con un hombre de más. Pero un gol de Javier Correa al minuto 79, frenó las ilusiones de los acereros de llevarse los tres puntos en el Estadio Monumental.

El análisis de Altamirano

En ese contexto, DLT Sports conversó con uno de los goleadores del torneo nacional, Lionel Altamirano, quien analizó la igualdad ante el cacique.

“Nos enfrentamos a un grandísimo rival y tuvimos la oportunidad de llevarnos los tres puntos. Cuando a ellos les echaron a uno, pudimos convertir, pero la verdad es que si nos decían antes que nos llevaríamos un punto de acá, capaz lo firmábamos”, dijo el ariete.

“Ahora hay que hacer valer este punto en casa. Estoy un poco amargado porque no nos pudimos llevar el partido, tuvimos la última, éramos tres contra uno y la desperdiciamos. Pero, hay que seguir trabajando, seguir mentalizados y seguir tratando de demostrar lo que se demostró hoy, que fue una actitud que no veníamos mostrando”, complementó.

Altamirano también tuvo palabras acerca de su presente goleador. El delantero argentino de 32 años no pudo marcar ante Colo Colo, pero de igual manera es uno de los máximos artilleros del campeonato con nueve tantos. “Uno trabaja para eso, trabaja para tratar de convertir, ayudar al equipo. (El domingo) no me tocó, pero es un buen resultado”, comentó.

Por último, contó los objetivos que tienen como equipo. “Ahora tenemos que sumar de a tres, para despegarnos de los de abajo y empezar a acercarnos a los de arriba”, cerró Altamirano.

Huachipato tendrá que recibir el próximo sábado a Unión La Calera, en el estadio Cap de Talcahuano. Un partido que será clave para los de García, ya que el conjunto cementero tampoco viene bien, de hecho no gana hace cuatro partidos. Por eso, el equipo de la octava región buscará el triunfo para volver a acercarse a los puestos de Copa Sudamericana.