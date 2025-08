Concejal de Ñuñoa denuncia a Sichel por exponer públicamente una acusación por Ley Karin en su contra: alcalde asegura que fue por solicitud de la denunciante

El concejal Andrés Argandoña (FA) presentó una denuncia en Contraloría contra el alcalde de Ñuñoa, acusándolo por faltas a la probidad y a la confidencialidad. Esto, luego de que el jefe comunal transparentará en una sesión de concejo que se había ingresado una denuncia por Ley Karin en su contra. El concejal dijo no estar al tanto de la situación, y apunto a que, de ser cierta, no debe ser expuesto. Sichel advirtió que la misma denunciante le pidió que lo dijera.

La tensión entre parte del Concejo Municipal de Ñuñoa y el alcalde Sebastián Sichel ha sido permanente desde que el jefe comunal asumió sus funciones en diciembre de 2024. En este periodo, entre autoridades han protagonizado diferentes roces. Ahora volvió a tensionarse la relación, luego de que el concejal Andrés Argandoña (FA) denunciara ante contraloría al alcalde, por faltas a la probidad y a la confidencialidad.

En particular, el edil acusó a Sichel de exponerlo en plena sesión del concejo, por una presunta denuncia por Ley Karin en su contra, proveniente de una funcionaria de la municipalidad. Esto, por unas críticas que emitió en contra de la denunciante.

“Más allá de la validez o no de lo denunciado, sobre lo que no me corresponde a mi pronunciarme, hacer pública y divulgar una denuncia de Ley Karin constituye una falta a la confidencialidad expresamente establecida en la ley. Así como también falta a la probidad al usarse como mecanismo de amedrantamiento político contra un representante mandatado a fiscalizar su gestión”, acusó el concejal.

Además, manifestó que a cuatro meses del episodio, no ha sido notificada de una denuncia. “Estoy ingresando en Contraloría una denuncia contra del alcalde por vulnerar la confidencialidad y la probidad, infringiendo la misma Ley Karin que invoca en mi contra con objetivos políticos”, advirtió.

El alcalde Sichel se defiende ante esta situación, y advirtió que el propio Argandoña expuso a una funcionaria en una sesión. Según afirma el jefe comunal, la denuncia por Ley Karin fue presentada oficialmente por una funcionaria en mayo. Esta misma persona solicitó que se advirtiera al concejal del ingreso de la denuncia en una sesión.

La defensa del alcalde Sichel ante las acusación del concejal de Ñuñoa

En abril la funcionaria presentó la denuncia contra el concejal Andrés Argandoña por acoso laboral. En el municipio explican que el edil trató de “incompetente”, y cuestionó su calidad como profesional durante una sesión del concejo. Esto, luego de que el alcalde notificara que sería trasladada de un departamento municipal a otro.

Tras el episodio, la funcionaria presentó la denuncia, y le solicitó a Sichel que leyera una declaración durante el concejo. En esta declaraba sentirse perjudicada en términos laborales, y que afectó a su integridad.

Alcalde Sichel asegura que la denuncia contra el concejal Argandoña es real y que la leyó por petición de la denunciante. Foto: Agencia UNO.

“Una funcionaria denunció por Ley Karin al concejal Andrés Argandoña por las declaraciones que menoscaban, según su evaluación, su calidad profesional hechas en pleno concejo. Y en concreto, lo que vimos fue un concejal que evaluó profesionalmente a una funcionaria sin tener dependencia directa de él. Y sin saber las razones que tenían que ver con su ejercicio profesional”, dice el alcalde.

Respecto a por qué el concejal no fue notificado, el alcalde explica que el proceso tarda meses. Esto, ya que dependen de diferentes informes que deben compartir de la municipalidad. Además, al ser un concejal la denuncia debía entrar por Contraloría y no en el mismo municipio.

“Una autoridad tiene que estar del lado de las víctimas y no seguir asustando a funcionarios. (…) Lo razonable acá es que haya una buena explicación de por qué hizo esas declaraciones conocidas y públicas que menoscaban el ejercicio profesional de esta persona. Y que efectivamente presente sus descargos. Pero no que trate de evadir la acción de la justicia o inhibir el accionar de funcionarios que se han sentido, en este caso, acosados laboralmente.”, concluye el alcalde.