Avanza la recuperación de histórico edificio de Punta Arenas: antigua cárcel de 1899 y compañía de bomberos de 1911 tendrán segunda vida tras millonaria inversión

El edificio de la primera penitenciaría de Punta Arenas está en intensos trabajos de recuperación, tras años de abandono. La obra tiene 26% de avance, y la penitenciaría pasará a ser una biblioteca recional, tras una inversión de $34 mil millones. La bomba, en tanto, ya logró el 100% de su ejecución, y del deterioro pasará a ser un nuevo espacio para bomberos, y un abrirá sus puertas como museo.

La primera penitenciaría de Punta Arenas construida en 1899, edificio que estuvo por años en abandono, están avanzando para volver abrir sus puertas, esta vez como biblioteca regional, luego de que el Ministerio de Obras Públicas junto al Gobierno Regional de Magallanes impulsara un proyecto para recuperar la histórica infraestructura.

El inmueble aún están en la primera parte de su remodelación con un 26%. Las obras de este implicaron una inversión de $34 mil millones de pesos, con fondos del Gore y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Esta remodelación se realiza a la par de la recuperación del edificio de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, construida en 1911, que ya logró el 100% de su ejecución, tras una inversión de $4 mil millones.

La recuperación de los dos edificios históricos de Punta Arenas se basa en recuperar un patrimonio único de la ciudad. Al mismo tiempo, busca establecer nuevos polos culturales en la capital regional. Esto, considerando que la antigua cárcel se reconvertirá en Archivo y Biblioteca Regional, mientras que la bomba, además de seguir operando como cuartel, más remodelado y mejor equipado, tendrá un museo abierto a todo público.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, manifestó que “estamos recuperando el valor histórico y patrimonial de la antigua cárcel. Ya nos imaginamos cómo niños y sus familias podrán disfrutar de esos espacios. Asimismo, le entregamos también a nuestros bomberos de Chile un espacio más digno de trabajo y de apoyo a la ciudadanía”.

La restauración histórica en Punta Arenas

La penitenciaría, ubicada a pasos de la Plaza de Armas de Punta Arenas operó como cárcel por más de 100 años. Actualmente el edificio es patrimonio nacional, por ende está protegido por ley. Al interior, los diferentes espacios destinados a los reos serán convertidos en salas comunes, como zonas de lecturas y estudio. y cafetería. Por la antigüedad del inmueble, se están realizando todos los trabajos preventivos de conservación histórica.

La estructura se encontraba en estado total de abandono, lo que ha implicado una gran inversión para restaurarla. El proyecto pretende concentrar archivo histórico regional, y ser espacio de encuentro de la ciudad. Las proyecciones estiman que podría estar restaurada y lista para su apertura en la primera mitad de 2027.

El cuarte de bomberos ya logró su recuperación en un 100% y abrió sus puertas a todo público el pasado día de los patrimonios.

Para este 2025 se destinaron más de $171 mil millones de inversión para proyectos en la Región de Magallanes.