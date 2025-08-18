Las 84 páginas del programa de Jeannette Jara: en 177 medidas incluye el Salario Vital de $750 mil, pero deja de lado la nacionalización del litio o el fin de las AFPs

Jeannette Jara presentó su programa presidencial “Un Chile que cumple”, un documento de 84 páginas que incluye propuestas como el “Salario Vital”, pero omite debates sensibles como el aborto libre, el fin de las AFP y la nacionalización del litio. La candidata oficialista destacó que se trata de un plan construido colectivamente y enfocado en las urgencias ciudadanas.

“Un Chile que cumple”, así fue bautizado el programa de Gobierno de la candidata oficialista, Jeannette Jara. En un total de 84 páginas, la candidatura de Jara aborda temas como el denominado “Salario Vital”. Pero deja de lado temáticas como el aborto libre, el término de las AFP y la nacionalización del litio.

Las bases programáticas de Jara fueron lanzadas la tarde de este lunes en un acto donde la candidata señaló que “es el punto de partida de un trabajo que hemos hecho sistemáticamente. Con esfuerzo de distintos expertos y expertas del mundo de la academia. De personas con largas trayectorias políticas y al servicio del bien común y de la gente que puso su dedicación en este mes y medio para hacer un programa común“.

“Para solucionar urgencias centrales en la vida de las personas. Con una característica: distinguiendo aquellos temas que son prioridad para la ciudadanía, para su vida, para vivir tranquilos”, añadió Jara.

Excluye la nacionalización del Litio

Con respecto al Litio, el programa de Jara señala que “buscaremos elevar la producción en un 30% y habilitaremos un aumento del 100% para la próxima década“. Además, se menciona que “representa una oportunidad histórica para nuestro país, combinando crecimiento, valor agregado y con atención a la protección ambiental. A través de Codelco y Enami, se han levantado nuevos proyectos y alianzas público-privadas, lo que aumentará la capacidad productiva del país. Consolidaremos la creación de una Empresa Nacional del Litio que genere valor agregado con empleos de calidad, con investigación y ciencia”.

Otra de las medidas es potenciar el Instituto Nacional del Lirio y Salares, “fomentando la I+D aplicada, el encadenamiento con proveedores locales y la formación de capital humano”.

Las “remuneraciones dignas” propuestas por Jara

En su programa de Gobierno, Jara presenta un conjunto de medidas “que tienen como objetivo incentivar la contratación de trabajadoras y trabajadores. Especialmente aquellos más vulnerables. Reducir las brechas de género junto con disminuir barreras para su incorporación al mercado laboral”.

“Promoveremos la participación de mujeres en sectores altamente masculinizados”, “Extensión y obligatoriedad del postnatal parental para hombres” y “Subsidio Unificado al Empleo”, son algunas de las propuestas en dicho ítem, pero lo que más destaca es el denominado “Ingreso vital de $750.000“. Con respecto a este último punto, se detalla que dicha cifra “se alcanzará gradualmente durante nuestro gobierno”.

“En el transcurso del primer año de Gobierno, se convocará a un diálogo social tripartito, que incluirá a las organizaciones sindicales y gremios empresariales. Donde buscaremos generar los acuerdos que permitan establecer la trayectoria y los mecanismos para implementar el ingreso vital de $750.000 hacia el final de nuestro gobierno. Esto otorgará certeza a los actores económicos sobre la evolución de la retribución al trabajo, los costos laborales para las empresas, y el esfuerzo fiscal requerido. Posteriormente, se enviará un proyecto de ley para consideración del Congreso Nacional”.

Con respecto al trabajo, también se señala su intención de implementar la jornada de 40 horas en el sector público.

Medidas para seguridad

Entre las iniciativas propuestas por el equipo de Jara en materia de seguridad, se encuentra el mejoramiento del Estado Mayor Conjunto “para una mejor integración de las estrategias y capacidades de las Fuerzas Armadas”. Asimismo, se plantea el “reducir el poder de fuego de la delincuencia”. Esto, reemplazando “la actual Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) por una Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA). La que, sin solución de continuidad, pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública”.

Además, se buscara “aumentar la eficiencia del control de armas por las policías y asegurar la adecuada individualización del adquirente evitando las suplantaciones. Implementaremos un registro biométrico en que deberán registrarse las personas al inscribir sus armas mediante una aplicación, para identificar el arma, su número de serie y la identidad de la persona. Una vez implementado el sistema, se comenzará a exigir un reporte anual para actualizar los permisos asociados a armas. Todo lo anterior no elimina la fiscalización sin previo aviso, la cual se enfocará en perfiles de riesgo y asociada a investigaciones“.