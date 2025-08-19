Steven Wilson: “Me encantaría volver a Santiago y pasar una semana como turista”

Steven Wilson regresa a Chile con su último álbum, The Overview, un trabajo que explora el rock progresivo, combina distintos géneros musicales y se inspira en el efecto panorámico de ver la Tierra desde el espacio. En esta entrevista exclusiva con The Clinic, el músico británico habla de su conexión con el país, sus experiencias en el desierto de Atacama y lo que los fanáticos pueden esperar de su show en el Movistar Arena el próximo 19 de octubre de 2025.

La relación de Steven Wilson con Chile en los últimos años ha sido, al menos, estrecha. Desde su primera visita al país en 2012, ha realizado una seguidilla de presentaciones tanto con su proyecto solista como con su exitosa banda Porcupine Tree, con la que se presentó en 2022. Ahora, el británico regresa al país con su más reciente álbum, “The Overview”, un trabajo con el que vuelve a las raíces del rock progresivo e incorpora influencias de algunas de sus bandas de cabecera, como Pink Floyd y David Bowie.

En paralelo a sus presentaciones, el músico también se ha maravillado con una zona del país: el desierto. La razón es el polo astronómico en que se ha convertido el norte de Chile, con proyectos como ALMA y la inauguración del ELT (Telescopio Extremadamente Grande) de la ESO, que se ubica en el Cerro Armazones, en el Desierto de Atacama, y cuya apertura está proyectada para 2029.

De esas visitas comenzó a surgir el concepto de su más reciente trabajo, “The Overview”, nombre que se inspira en el efecto panorámico descrito por algunos astronautas al observar la Tierra desde el espacio, caracterizado por un estado de asombro con cualidades trascendentales.

“Tuve la oportunidad de volver tras mi visita en 2017. Hablé con algunas personas sobre el efecto de ver la Tierra desde el espacio y, simplemente, miré hacia el universo. Estuve curioso sobre lo que está ahí afuera”, cuenta Wilson a The Clinic en medio de un receso veraniego del tour que lo traerá a Chile y que ya ha presentado en Europa.

Sobre su relación con Chile, el mismo músico reconoce que ha ha forjado una relación no solo con el país, sino con los fanáticos chilenos, que tienen a Steven Wilson como uno de sus artistas de culto.

“La verdad es que no puedo explicarlo. Probablemente ustedes estén en mejor posición para decir por qué el público chileno se ha conectado tanto con lo que hago. No lo sé, pero estoy muy agradecido por ello”, dice consciente de lo que genera en el país.

“Me encanta el país. Me encantan las experiencias que he tenido allí y me encanta la gente que he conocido. Pero la ironía es que he pasado más tiempo en el desierto que en la ciudad. Podría contarte mucho más sobre el Desierto de Atacama que sobre la propia ciudad”, dice el cantante a través de una videollamada.

Para Wilson, esa es “una de las tragedias de ser un músico en gira”, ya que no dispone del tiempo suficiente para sumergirse a fondo de la manera que le gustaría. “Así que, tal vez algún día, me encantaría volver a Santiago y pasar una semana como turista”.

—¿Por qué te haces estas grandes preguntas sobre el universo en este momento de tu vida?

—Para mí, en realidad, es un recordatorio. Es recordar a las personas esta noción de perspectiva. Creo que los seres humanos somos muy buenos convenciéndonos de que somos el centro del universo. Y, por supuesto, nada podría estar más lejos de la verdad. Estamos en uno de los trillones de planetas que orbitan alrededor de uno de los trillones de soles. Y, en realidad, ni siquiera llevamos tanto tiempo aquí.

Y lo digo en un sentido positivo. Creo que es importante recordarnos, de vez en cuando, que al universo no le importamos, ni siquiera se da cuenta de que estamos aquí. Somos apenas una chispa dentro de otra chispa, dentro de otra chispa. Así que, ¿sabes qué? De verdad deberíamos disfrutar el viaje.

—¿Puede ser algo depresivo ese sentimiento de soledad frente a lo grandioso del universo?

—Definitivamente es una consideración existencial muy profunda: ¿Cuál es tu propósito, cuál es el propósito de la vida, cuál es tu lugar en el universo? Siempre es importante hacerse la pregunta de qué esperamos obtener de esta vida y qué queremos lograr con nuestra existencia, porque esas reflexiones a veces pueden ayudarnos a enfocarnos. En ese sentido, The Overview tiene mucho que comunicar a quienes lo escuchan, especialmente sobre lo que estamos haciendo con el planeta, algo que me importa profundamente, como mi decisión de ser vegano y mi convicción de que somos solo una de millones de especies que habitan la Tierra, todas con el mismo derecho al planeta y al regalo de la vida.

—¿Y cómo fue el proceso de llevar todas esas ideas de las que estamos hablando ahora a la música de The Overview?

—Estoy en una etapa de mi carrera en la que he llegado, o he ido llegando gradualmente en la última década, a un punto en el que realmente no pienso demasiado en lo que estoy haciendo. No soy muy consciente de estar influenciado por otra música. Y no quiero decir que no esté influenciado, porque tengo mucha música muy presente en mi ADN musical, especialmente aquella que escuché cuando era joven, ya sea Pink Floyd, Cocteau Twins o lo que sea.

Pero he llegado a un punto en que, al hacer música, no soy realmente consciente de todo eso. Y si escuchas un álbum como The Overview, creo que puedes notar que hay algo en él que va más allá de la noción de género: hay música electrónica, hay pop, hay jazz, hay ambient, hay riffs de metal, hay rock progresivo, y todo está combinado de una manera que, espero, funcione y que sea muy natural.

Créditos: Kevin Westenberg

—¿Hay un inspiración en otras artes?

—Siempre he pensado en la música como algo análogo al cine. Para mí, la música siempre ha sido comparable a las películas. The Overview es un gran ejemplo de esta idea de hacer un álbum de la misma manera en que un director de cine aborda una película: creando escenas, contando una historia, llevando al oyente o espectador en un viaje de principio a fin.

Y eso es algo bastante impopular en 2025, porque a las personas le cuesta concentrarse. Pero, he creído que es valioso ofrecer una alternativa para las personas que sí quieren involucrarse con la música a un nivel más profundo. Y esas personas todavía existen. Tengo muchos fans en Chile que aman eso.

—¿Sientes que los fans Chile, o en cualquier lugar del mundo, tiene esa mente abierta para ir a un show de Steven Wilson y escuchar tu último álbum sin prejuicios?

— Absolutamente, lo siento así. Creo que especialmente en Chile. Pero, de alguna manera, siento que en general, con todos mis oyentes alrededor del mundo, se han acostumbrado a la idea de que cada álbum que hago será diferente, que cada álbum será un gran proyecto, por así decirlo, que tendrá algún concepto importante, algo que lo haga distinto de todos los demás discos, y que transmitirá un sentido de gran ambición. Y creo que esa es una posición maravillosa para un músico: tener un público que espera eso y que casi quiere que desafíes sus expectativas.

Lo digo porque muchas bandas tienen fans o escuchas que solo quieren más de lo mismo todo el tiempo. Mira, por ejemplo, a una banda como Metallica: sus fans les ha estado diciendo durante los últimos 40 años que solo vuelvan a hacer Master of Puppets.

Steven Wilson dice que hoy se siente en una posición “increíble” para crear. “. Pienso en artistas como David Bowie, Prince en su apogeo, Pink Floyd. No me estoy comparando con estos grandes artistas, pero son artistas que lograron cultivar en su público la expectativa de que siempre serían sorprendidos, de que siempre habría algo nuevo por descubrir”, dice.

—Hoy hay programas como los de Elon Musk, Jeff Bezos, en los que puedes pagar un boleto de avión, un boleto en cohete, para ver la Tierra desde arriba. ¿Te interesa ese tipo de experiencia?

—Por supuesto, por supuesto que sí. De hecho, irónicamente, tengo un gran miedo a volar. Así que, en cierto sentido, estar en un cohete con varias miles de toneladas de combustible debajo de mí sería como mi peor pesadilla. Pero tener la oportunidad de ir al espacio, mirar la Tierra desde allá y experimentar el efecto Overview por mí mismo, por supuesto, sería algo que no podría rechazar. No creo que esa oportunidad vaya a ocurrir, al menos no en mi vida. Pero sí, quiero decir, ese es el sueño definitivo, realmente.

Créditos: Kevin Westenberg

—Además, existe cierta controversia sobre por qué buscamos llegar a otro planeta o mirar la Tierra desde arriba, mientras nuestro planeta se extingue. ¿Qué opinas de eso?

—Bueno, lo que nunca me sorprende y siempre me decepciona es el egoísmo de nuestra especie. Desafortunadamente, no importa cuántos de nosotros parezcamos preocuparnos por el planeta. La mayoría, aparentemente, nunca lo hará ni lo hace. En ese sentido, tengo una sensación inminente de desastre para nuestro planeta. Ojalá me equivoque, realmente espero estar equivocado.

Y, por supuesto, las cosas están mejorando muy gradualmente. Por ejemplo, el veganismo es uno de los movimientos que más rápido crece en el planeta, así que hay señales positivas. Pero me preocupa que sea un poco demasiado poco y un poco demasiado tarde para salvar nuestro planeta. Y cuando miras a las personas que elegimos para gobernar nuestro planeta y cuidar nuestros países, es bastante deprimente.

—¿Qué pueden esperar los fans chilenos del show en octubre?

—Es una experiencia como ninguna otra. Mucho más que un show de rock and roll. Una experiencia visual. Es una experiencia de sonido envolvente. Es un viaje. Y tengo una de las mejores bandas del planeta en términos de nivel de musicalidad, es simplemente increíble. Me siento muy honrado de trabajar con ellos. Y creo que, con la química que siempre he tenido con los oyentes chilenos y los fans que asisten a los shows, va a ser una noche inolvidable.

*Steven Wilson se presenta el próximo domingo 19 de octubre 2025 en el Movistar Arena