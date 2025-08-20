Los oros no paran de caer en Asunción: el canotaje y esquí naútico sumaron nuevas medallas doradas para el Team Chile

El equipo chileno la sigue rompiendo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Esta mañana, Sebastián Alveal obtuvo el oro en canotaje y Emilia Méndez hizo lo propio en esquí náutico.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

16 oros y 45 medallas es el registro hasta la fecha del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Un medallero que se empieza a acercar a las 58 preseas obtenidas en Cali 2021.

Esta mañana fue el turno de Sebastián Alveal y Emilia Méndez de entregarle unos nuevos oros al combinado nacional. Alveal lo hizo en canotaje, mientras que Méndez lo logró en esquí náutico.

“Fue una competencia bastante dura, competimos con distancia olímpica. Me llena de felicidad haber sumado una medalla a mi país y también de orgullo por siempre representar la bandera“, sostuvo Alveal posterior a su victoria.

“Fue una carrera muy linda, y esto me da la oportunidad de estar presente en los próximos Juegos Panamericanos Adultos en Lima”, agregó.

“Con Pablo Hoffmann que es mi entrenador, venimos haciendo un trabajo muy bueno, así que seguimos con esa misma estrategia, que es básicamente arrancar bien y mantener una buena media”, cerró el medallista en canotaje.

Emilia Méndez logra la medalla de oro número 16 para el Team Chile

Por otro lado, Méndez también comentó su sentir tras obtener la medalla de oro en esquí acuático. “Significa mucho, me costó mucho llegar acá, así que obtener esto no tiene precio”.

Ahora, la deportista tendrá la chance de estar presente en los próximos Juegos Panamericanos de Lima. “Aún no me lo creo, pero es un regalo, ahora me tengo que concentrar full en entrenar para llegar de la mejor forma”.

En esta jornada de miércoles, Alveal y Méndez no fueron los únicos que se subieron al podio. Matías González y Daniela Kretschmer obtuvieron la plata en esquí náutico, Maira Toro hizo lo propio en canotaje y por último, Camila Carreño y Gabriel Reyes lograron la presea de plata y bronce respectivamente.

Cabe recordar que la cita panamericana finalizará este sábado 23 de agosto, en donde se espera que Chile siga sumando medallas, sobre todo en atletismo, que es la última disciplina en competir.