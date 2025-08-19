“Me desperté midiendo diez centímetros más”: La increíble historia del basquetbolista chileno que pasó semanas en coma tras caer de acantilado en Algarrobo

El equipo chileno de básquetbol 3x3 logró la medalla de plata tras caer por 11-21 frente a Argentina en la final. Juan José Aguayo, una de las figuras del cuadro nacional, sufrió un accidente a los 15 años tras caer en un acantilado en la playa, lo que le provocó una fractura de cráneo que casi le quita la vida. "Pasé por muchas operaciones y estuve un tiempo en coma", sostiene el basquetbolista chileno.

El pasado domingo, el equipo de básquetbol de Chile 3×3 ganó la medalla de plata -la presea número 34 para la delegación chilena- en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Gabriel Soto, Juan José Aguayo, Vicente Schulz y Oscar Barría fueron los representantes del conjunto nacional, que estuvieron dirigidos por Gustavo Vega y su ayudante técnico Sergio Araneda.

La seleccion chilena avanzó a paso firme en la fase de grupos. Primero superó a Ecuador 19-17 y luego a Trinidad y Tobago por 21-11, lo que le valió el paso a los cuartos de final. En esa instancia, el conjunto chileno enfrentó a Canada, y se quedó con la victoria por 21-16, mientras que en la semifinal se impuso a República Dominicana en un ajustado encuentro por 18-16, donde el cuadro nacional aseguró el boleto a la gran final. En el partido definitorio, Chile cayó 11-21 frente a Argentina y se quedó con el segundo puesto del básquetbol 3×3.

Juan José Aguayo, jugador de la selección chilena, cuenta a The Clinic que este torneo era la última instancia en donde los cuatro jugadores que lograron la medalla iban a jugar juntos. “El transcurso para llegar a la final fue un poco difícil. Con este equipo venimos jugando juntos hace un año y nunca habíamos ganado nada. Ganamos partidos, pero nunca un torneo o una medalla. Cuando supimos que íbamos juntos a los Panamericanos, sabíamos que era la última oportunidad para demostrar que los cuatro juntos somos un buen equipo”.

“Llegando a Asunción tuvimos dos amistosos contra Paraguay y Brasil y los perdimos los dos. Partimos con la cabeza un poco abajo por esos resultados. Pero una vez que comenzó el campeonato, se notó la química del equipo y pudimos lograr el desempeño que queríamos, que era meternos en la final y lograr una medalla para Chile“, agrega Aguayo.

“Después de la semifinales contra República Dominicana estábamos exaltados de felicidad. Nos sacamos un peso de encima y cuando llegamos a la final buscamos el oro. El objetivo siempre fue ganar en la final“, señala el basquetbolista chileno.

El accidente que cambió la vida de Juan José Aguayo

En Febrero de 2018, cuando tenía 15 años, Juan José Aguayo tuvo un accidente en Algarrobo: se cayó en un acantilado en la playa -en unos roqueríos- lo que le provocó una fractura de cráneo. “Estuve al borde de la muerte. Pasé por muchas operaciones y estuve un tiempo en coma. Aguayo pasó un mes y medio en la clínica hasta que le dieron el alta. “Después de eso vino la recuperación para poder a jugar básquetbol lo más normal y básico posible”.

Antes del accidente el medallista de plata en Asunción jugaba en el Club Providencia. “No eran competencias profesionales, eran categorías formativas y juveniles. “Tras el accidente, fueron muchos años de esfuerzo y de recuperación para poder ganarme un puesto en Universidad Católica, mi club actual, donde jugué mi primera liga profesional el 2023”, cuenta Aguayo.

Aguayo comenta que creció cerca de 10 centímetros mientras estuvo internado tras el accidente. “Como yo estuve en coma, mi cuerpo lo único que hacía era recuperarse y crecer. No gastaba energía en nada más. Antes del accidente era alto, y me desperté midiendo 10 centímetros más. Fue loco todo lo que crecí en ese tiempo tan corto de tiempo, fue muy de golpe crecer tanto”.

“Para mi familia fue muy difícil todo ese tiempo que estuve en riesgo vital. Gracias a dios pasó todo y no tuve ninguna secuela. Sin mi familia no me hubiera podido recuperar de la mejor manera y estar donde estoy ahora. Me acompañaron a todas partes: a kinesiología, a los entrenamientos, hicieron todo para que pudiera recuperarme. Y gracias a eso estoy acá, con una medalla de plata después de años de esfuerzo y recuperación que dieron sus frutos“, destaca el deportista nacional.

Sobre sus desafíos para el futuro, Aguayo señala que la medalla no era algo esperado para él, y que el gran desempeño de la selección de Chile 3×3 cambió sus proyecciones en el deporte. “Cambió mi perspectiva y mis deseos con la selección. Antes de la medalla todo lo tenía pensado en el 5×5, que es el básquetbol tradicional y lo que entrené toda mi vida. Con este segundo lugar me di cuenta que Chile puede competir a un alto nivel. Quiero dedicarme a este formato y dejar al país en lo más alto. Quiero seguir entregando medallas“, sostiene el basquetbolista chileno.