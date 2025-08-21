Al menos un hincha de la Universidad de Chile en estado grave tras hechos de violencia durante partido con Independiente de Avellaneda

Los hechos ocurrieron al comienzo del segundo tiempo del partido que tuvo lugar en el Estadio Libertadores de América en Buenos Aires. El embajador José Antonio Viera-Gallo afirmó que hay al menos 90 personas detenidas.

Al menos un hincha de la Universidad de Chile en estado grave, otros cinco heridos con armas cortopunzantes y 90 detenidos dejaron los desórdenes registrados la noche de este miércoles en el Estadio Libertadores de América en Buenos Aires, Argentina.

Los hechos ocurrieron al comienzo del segundo tiempo del partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda. Duelo válido por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana. El encuentro debió ser suspendido por la Conmebol.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, explicó a Chilevisión que “hay cinco o más personas que están heridas con arma blanca, una persona grave que está en el hospital y después hay como 90 personas detenidas“. Además afirmó que “me estoy preparando para ir a ver a los detenidos y sobre todo a las personas que están en el hospital”.

Viera-Gallo afirmó que “lo que sucedió, parece, es que hubo varios partidos al mismo tiempo y quizás hubo una mala ubicación de la barra en altura. Pero eso no es justificación para que hayan producido los incidentes que se produjeron”.

“Nada justifica un linchamiento”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, utilizó sus redes sociales para lamentar los incidentes ocurridos esta noche. “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, escribió el Mandatario.

“La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, recalcó. Junto con eso, añadió que “nada justifica un linchamiento. Nada”.

Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

La suspensión del partido de la Universidad de Chile

Desde la Conmebol se decidió dar por suspendido el partido ante los graves incidentes ocurridos entre las barras “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”.

“Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares. Sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido. El caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones“, agregó la entidad en un comunicado.