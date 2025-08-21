Arauco logra histórico financiamiento de más de US$2.200 millones para desarrollar ambicioso megaproyecto en Brasil

Arauco logró un financiamiento histórico para desarrollar su megaproyecto Sucuriú en Brasil, una planta que tendrá la capacidad para producir 3,5 millones de toneladas de celulosa por año.

Un financiamiento histórico para Sucuriú, el proyecto que será la planta de celulosa más grande a nivel mundial construida en una etapa fue anunciado por Arauco. Se trata de una transacción que contempla un paquete de financiamiento por un total de US$2.220 millones, en el que el banco JP Morgan actuó como coordinador global.

El financiamiento incluye un préstamo de US$1.250 millones coliderado por BID Invest y la IFC, con la participación de ocho bancos adicionales, así como US$970 millones en financiamiento de la Agencia de Crédito a la Exportación garantizado por Finnvera.

“Sucuriú representa mucho más que una inversión histórica para Arauco; es una apuesta decidida por el desarrollo sostenible, la innovación industrial y la creación de valor compartido en una región con enorme potencial como Mato Grosso do Sul. Que actores globales como Finnvera, BID Invest y IFC confíen en este proyecto, valida nuestra visión de largo plazo y compromiso con un modelo de negocios responsable”, sostuvo Cristián Infante, CEO de Arauco.

“Este financiamiento nos permitirá concretar la planta de celulosa más avanzada del mundo, en eficiencia y en sustentabilidad, marcando un hito para la industria y para la región”, agrega.

Brasil, reconocido como el país más competitivo en la producción de celulosa, ofrece un terreno fértil para el crecimiento forestal sostenible y el desarrollo industrial. El proyecto Sucuriú aprovechará este potencial, impulsando la competitividad y la sostenibilidad en el sector de la celulosa del país, donde integrará tecnologías de última generación y prácticas sostenibles.

La iniciativa de Arauco

La iniciativa de Arauco empleará tecnología de vanguardia e integrará generación de energía renovable, con una capacidad anual de 3,5 millones de toneladas métricas de celulosa blanqueada de fibra corta (Bleached Hardwood Kraft Pulp). Esta operación estará respaldada por 400.000 hectáreas de eucalipto gestionado bajo prácticas sostenibles y generación energética basada en biomasa.

Asimismo, la iniciativa contribuirá al desarrollo y crecimiento de las exportaciones del estado de Mato Grosso do Sul, particularmente en el municipio de Inocencia, donde se espera una transformación económica de gran escala. Se estima la creación de aproximadamente 14.000 empleos temporales durante la fase de construcción y 6.000 empleos permanentes durante la operación, además de generar 400 MW de energía renovable.

Del total generado, el 45% se venderá a la red eléctrica nacional de Brasil, contribuyendo así a los objetivos del país en materia de energía renovable.

La participación de instituciones multilaterales y agencias de crédito a la exportación garantiza el cumplimiento de las normas internacionales ambientales y sociales, fomenta la participación de las partes interesadas y respalda servicios de asesoría técnica en áreas climáticas, sociales y de cadena de valor. A través de esta inversión estratégica, los prestamistas refuerzan su compromiso con el desarrollo industrial sostenible y el crecimiento liderado por el sector privado en Brasil.