Embajador Viera-Gallo tras incidentes en partido de la U en Argentina: “Aquí tienen que sacar lecciones, comenzando por la Conmebol”

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, se refirió a los incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. Al respecto, apuntó a la responsabilidad de la Conmebol y deslizó que "colocar la barra visitante sin ninguna división importante con la gente que está abajo, eso yo creo que es imprudente"

Compartir

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, se refirió a liberación de más de 100 hinchas chilenos que habían sido detenidos en medio de los desmanes durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

La información la reportó anoche Azul Azul a través de una declaración pública, destacando además que lo anterior se logró gracias a las gestiones realizadas tanto por el club como por la embajada de Chile en Argentina.

En entrevista con Tele13 Radio, Viera-Gallo valoró los encuentros con las autoridades trasandinas que permitieron la liberación de los hinchas detenidos, y explicó que ahora podrán retornar al país. Además, indicó que si bien no se encontraban en condiciones “del todo adecuadas”, esto no tenía relación con su nacionalidad.

“Estaban las personas detenidas como están todas las personas en Argentina en esos lugares, eran las condiciones de la comisaría, estaban muy estrechos en dos habitaciones. No son condiciones ideales, me parece que no son del todo adecuadas, pero no eran así porque eran chilenos, sino porque así con las condiciones en Argentina”, dijo.

Viera-Gallo apunta a la Conmebol

Tras ello, la autoridad indicó “no soy quien para juzgar pero aquí tuvo que ver la Conmebol, porque en estos partidos internacionales el representante de la Conmebol es el que debe tener un papel clave, incluso en la organización, la distribución de los espacios, y también en cómo se resguarda la participación de la hinchada visitante. En otras ocasiones había resultado bien, pero en esta ocasión resultó muy mal”.

“Quedamos de constituir una mesa de trabajo entre los dos gobiernos respecto del intercambio de información de personas que tengan prohibición de entrada a los estadios, porque parece bastante absurdo que una persona en Chile no pueda entrar a los estadios y en cambio sí pueda venir acá (a Argentina) cuando se produce un partido internacional y viceversa”, añadió.

Respecto de los heridos, el embajador de Chile en Argentina manifestó que “hay cuatro, dos de ellos fueron operados con neurocirugía y se están recuperando bien, fueron muy bien atendidos en el hospital público de la zona. Ellos tienen que convalecer (…), y los otros dos están en otro hospital y no tuvieron un tratamiento tan invasivo, pero también tienen que recuperarse”.

Viera-Gallo fue tajante al plantear que “aquí tienen que sacar lecciones, comenzando por la Conmebol y la persona que estaba a cargo de este tema, quien distribuyó la ubicación de las barras. Universidad de Chile había venido unos meses atrás a jugar con estudiantes en La Plata, y yo fui a ese partido, y todo fue tranquilo, no pasó nada”.

“Pero claro, colocar la barra visitante sin ninguna división importante con la gente que está abajo, eso yo creo que es imprudente. Y después se pidió por parte de las autoridades locales que el delegado de la Conmebol suspendiera el partido, y no lo hizo durante bastante tiempo, entonces si intervenía la policía, como algunos piensan que debiera haberlo hecho, se habría suspendido el partido y habría sido una trifulca quien sabe si mayor o menor. Algo falló aquí de parte de distintas autoridades que intervienen en estos eventos deportivos”, concluyó.