El duro análisis de Peter Dragicevic sobre la tragedia en el Estadio Monumental: “Hay una falla de organización muy importante en la parte de seguridad”

En el nuevo capítulo del podcast de The Clinic, ´El Gerente´, Peter Dragicevic, expresidente del Club Deportivo Colo Colo se refirió al problema de inseguridad en los estadios. Frente a la reciente tragedia ocurrida en Argentina entre los hinchas de Independiente y U de Chile, Dragicevic también recordó el incidente que dejó a dos fallecidos en el Estadio Monumental.

En un nuevo capítulo de El Gerente, -podcast de The Clinic conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses-, el expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Peter Dragicevic, habló del tema que remece al fútbol chileno: la violencia en los estadios.

Durante la conversación, Dragicevic recuerda y analiza la tragedia ocurrida en abril en el Estadio Monumental, que provocó el fallecimiento de dos hinchas de Colo Colo. Este caso de violencia en el estadio no es aislado.

Cuatro meses después, este miércoles 20 de agosto, en un partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana, parte de la hinchada fue masacrada en el Estadio Libertadores de América. Hasta ahora, son 19 heridos y una persona en riesgo vital.

Cabe recordar que el partido entre Colo Colo y Fortaleza de la Copa Libertadores 2025 debió ser cancelado tras la invasión de hinchas a la cancha. Los sujetos destruyeron los acrílicos que separan las graderías con la cancha para ingresar al terreno de juego. Uno de ellos, portaba una piedra de gran tamaño en plena tribuna.

Peter Dragicevic: “Hay una falla de organización muy importante en la parte de seguridad que podría haberse resuelto”

“La situación que gatilla todo esto es un error garrafal. Lo primero es que en un partido de Copa Libertadores tienen que revisar el estadio, que no haya una piedra del porte de un camote“, agrega.

Además, Dragicevic recuerda que el sujeto estuvo gran cantidad de tiempo tratando de romper el acrílico sin ser detenido. “El segundo (error) es el tiempo que el tipo trata de romper el acrílico, que deben haber pasado 3 o 4 minutos y nadie aparece“, relata.

“Al final, los que contienen la situación son los jugadores. Entonces ahí hay una falla de organización muy importante en la parte de seguridad que podría haberse resuelto. Si ese problema se hubiera resuelto, todo habría cambiado“, sentencia Peter Dragicevic.