“Mis papás están pensando en vender su casa”: Joven arquitecto de Concepción lanza campaña para juntar más de $200 millones para tratar su cáncer

Jonatan Rioseco lanzó una campaña en Instagram para reunir $200 millones y acceder a un tratamiento contra el cáncer linfático que padece. Tras resistirse a la quimioterapia, ahora requiere una terapia disponible solo en clínicas privadas de Santiago.

Compartir

Jonatan Rioseco Gallardo (30) es un arquitecto de la Universidad de Concepción que inició una campaña en sus redes sociales, específicamente Instagram, para juntar dinero para costear un costoso tratamiento contra el cáncer que padece y que solo está disponible en dos clínicas de la región Metropolitana.

“Necesito juntar $200 millones. El año pasado estaba en una fiesta de mi trabajo. Me comencé a sentir un poco extraño y terminé desmayándome en el baño. Después de hacerme algunos exámenes me hicieron una biopsia y el diagnóstico fue un cáncer al sistema linfático. El nombre técnico es un Linfoma no hodgkin”, explica en un video.

Rioseco añade que “me sometí a algunos tratamientos en el sistema público gracias al GES y después de 10 quimioterapias los doctores se dieron cuenta que mi cuerpo se había hecho resistente a las quimioterapias. Ahora toca someterse a un nuevo tratamiento que lamentablemente en Chile está disponible solamente en el sistema privado”. Ahora, mediante donaciones y bingos, busca llegar a la costosa meta que requiere su tratamiento.

El costoso tratamiento contra el cáncer

En conversación con The Clinic, Rioseco explicó que “actualmente tengo un tumor en el pecho y ese es el tumor que no ha cedido y que ha crecido un poco. Ese es el que tenemos que llegar a atacar en estos momentos con ese tratamiento”.

“El tratamiento es súper nuevo. El ISP lo autorizó este año acá en Chile. Se llama glofitamab y al ser muy nuevo, es muy caro. En Chile solo lo entregan dos centros de salud que son la Clínica Alemana y la Clínica de la Católica porque es muy nuevo, es muy caro. Lo que me decían los médicos es que sería la única opción que tengo para continuar este tratamiento porque las quimios no están haciendo efecto”, señaló.

Con respecto al dinero que necesita, indicó que mínimo se trata de $200 millones. “Hasta ahora me he atendido solo por el GES. No tengo nada que decir del GES. Todo ha funcionado súper bien, no he pagado absolutamente nada en todo este tiempo, pero cuando ya se trata de continuar intentándolo, en el GES no me podían ofrecer cosas que realmente me iban ayudar”. Sobre el tratamiento, especificó que “cada inyección que me colocan vale alrededor de $12 millones y necesitaría al menos 17 de esas inyecciones. Ahí más o menos son los $200 millones. Eso es sin considerar si se tienen que hacer biopsias, si me tengo que tomar un scanner para ver cómo está funcionando el tratamiento. Esos son costos extras. Además esto es en Santiago y soy de Conce, voy a tener que viajar a Santiago. Todos me han dicho que seguramente van a salir $50 millones más o $100 millones más”.

El apoyo de su círculo cercano

“Mi familia me está apoyando en todo. Sin mi red de apoyo no lograría nada. Mi familia y mis amigos y toda la comunidad que se está generando ahora en las redes sociales… sin eso yo estaría mal. Ellos han sido quienes me han motivado a salir adelante, a intentar ver la vida como es: con sus tragos amargos y con sus tragos dulces”, añadió.

“Mis papás están pensando en vender su casa como para llegar a juntar el dinero. Me da mucha pena eso. Encuentro que es súper injusto, pero entiendo que lo hacen desde el amor. Un amigo me motivó a hacer esta campaña. Ayer empezamos, me faltarán unos $198 millones, vamos en ese punto”, recalcó.

Quienes deseen aportar dinero a la campaña de Jonatan lo pueden hacer en la siguiente cuenta:

Jonatan Guillermo Rioseco Gallardo

18.961.894-8

Cuenta Corriente 0 000 86 08316 7 Banco Santander

[email protected]