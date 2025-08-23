La nueva arremetida de Independiente tras la tragedia en Avellaneda: “Los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron”

"Independiente quedó solo, como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas", fue parte de lo que manifestó el club argentino, a través de un video publicado en sus redes sociales. En el mismo registro, el "Rojo" aseguró que están colaborando con la justicia, para identificar a sus hinchas que agredieron brutalmente a fanáticos de la U.

Independiente volvió a pronunciarse respecto a la tragedia que tuvo lugar el miércoles en el Estadio Libertadores de América, en el marco de un duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Y en la misma línea que se había manifestado su presidente Néstor Grindetti, el “Rojo” cargó contra la hinchada de la U.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el elenco de Avellaneda partió manifestando: “El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros en la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir”.

Tras ello, arremetió contra la fanaticada azul: “Una noche que debía ser de fútbol terminó convertida en una pesadilla Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas”.

“Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente. El estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes”, continuó.

Según el relato del video publicado por Independiente, “durante el primer tiempo se solicitó la suspensión del encuentro, pero el partido siguió, a pesar de la violencia en la tribuna sur alta”.

Asimismo, el “Rojo” aseveró que “los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron. Independiente quedó solo, como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas”.

“Estamos colaborando con la justicia”

Luego de lo ya mencionado, Independiente tuvo palabras sobre las brutales agresiones de sus propios hinchas en contra de fanáticos de la U, las que fueron ampliamente viralizadas en redes sociales.

“A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo. Para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo”, estableció el club de Avellaneda.

Para cerrar el video, Independiente lanzó una provocadora declaración: “El 20 de agosto quedará como uno de los días más tristes de la historia del fútbol argentino y sudamericano. Pero será una oportunidad para que de acá en adelante, nunca más un hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”.

Identificados

Cabe consignar que durante la noche de este viernes, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer que los agresores de los hinchas de la U en Avellaneda fueron identificados.

“Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han a identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”, escribió el Mandatario en sus redes sociales.

“Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, añadió.