El Ministerio de Seguridad de Argentina se pronuncia por los graves incidentes en Avellaneda: “La policía permitió el ingreso violento” 

Durante esta mañana, la entidad comandada por Patricia Bullrich sacó un comunicado sobre la tragedia en el Estadio Libertadores de América. Al mismo tiempo, DLT investigó cuáles son los protocolos de CONMEBOL para partidos de esta envergadura.

Corría el minuto 46:10 del segundo tiempo y el árbitro Gustavo Tejera decide parar el partido por desmanes en la tribuna Pavoni Alta del Estadio Libertadores de América. Una hora después, la CONMEBOL decidió dar el partido por cancelado, es decir, que el resultado se definirá por escritorio.

12 horas después, el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, sacó un comunicado analizando lo ocurrido en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile.

En dicho comunicado, la entidad comandada por la ministra Patricia Bullrich señaló que hubo fallas en el operativo policial, en donde la policía local permitió el ingreso violento de la barra visitante, no realizó controles adecuados y no escuchó a Conmebol.

Al mismo tiempo, mencionaron que la orden que recibió la policía fue de no intervenir desde antes que iniciara el partido. Por eso, la violencia se prolongó sin control alguno. Y por último, calificaron los hechos ocurridos como uno de los hechos más graves del fútbol argentino y anunciaron que esto se presentará en la causa penal.

Estas fueron algunas de las cuestiones que exigieron:

Actuaciones inmediatas de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE)

Identificación de los violentos de ambas parcialidades y explicación de por qué no se actuó a tiempo

Acciones de la CONMEBOL para sancionar de manera ejemplar al equipo visitante

Pedida a Migraciones de expulsar y prohíbir el reingreso de los violentos al país trasandino

¿Cuál fue el protocolo para el partido?

Según lo informado por APREVIDE, el operativo consistía en 650 efectivos de la Policía de Buenos Aires, 150 agentes de seguridad privada. De todos esos agentes de seguridad privada, según el medio argentino “La Nación”, solamente siete estaban encargados del resguardo de los 3500 hinchas de Universidad de Chile que llegaron a Argentina.

Para este partido, los fanáticos azules fueron ubicados en la tribuna Pavoni Alta. Es la primera vez que Independiente ubicaba a los hinchas visitantes allí. Siempre los colocaba en el codo G4, que tiene una capacidad para 712 personas.

Mapa realizado por APREVIDE

Los dispares criterios de Independiente con la hinchadas visitantes en Avellaneda

El 15 de mayo de este año, Independiente recibió a Guaraní. En esa ocasión, los fanáticos del conjunto paraguayo no estuvieron en la misma tribuna que los hinchas azules, sino que los situaron en un codo llamado G4.

Ese sector tiene una capacidad de 712 personas, lejano a los 3500 hinchas universitarios que llegaron a Avellaneda.

Sin embargo, en el año 2017, Independiente recibió a Alianza Lima y ubicaron a los fanáticos peruanos en el mismo sector que a los hinchas nacionales, pero con una gran diferencia. En esa ocasión, habían rejas que separaban la bandeja superior e inferior para que no se arrojaran cosas. ¿El resultado? Ningún incidente.

El último antecedente no fue justamente en el Estadio Libertadores de América, pero fue muy cerca de allí. Hace dos días jugó Racing vs Peñarol en el Estadio Juan Domingo Perón. Para este encuentro, se separó a la hinchada uruguaya con la argentina con rejas y un pulmón.

¿Qué es un pulmón? Es el espacio que separa la barra visitante con la local, se le dice así porque da un cierto tipo de respiro.

¿Qué dice el reglamento de la CONMEBOL?

El reglamento de la entidad señala que la responsabilidad de seguridad recae en el club local, el cual a través de su Oficial de Seguridad, tiene que presentar un plan de ubicación de hinchas y posibles pulmones. Este plan incluye: “flujos externos e internos, puertas de ingreso, salidas y ubicación del personal de policía y seguridad privada.

El Oficial de Seguridad de la CONMEBOL tiene la obligación de revisar lo presentado por el club local y dar recomendaciones sobre el diseño e implementación. Esto incluye, analizar la ubicación de las hinchadas, cantidad de filtros de ingreso, cálculo de ocupación de tribunas y estrategias de control.

Actualmente se está a la espera de cuál será la sanción tanto para Independiente como Universidad de Chile.