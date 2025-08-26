Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Consalud y Esencial aplicarán alza en planes desde septiembre: conoce cuánto subirán y cómo afecta tu cotización

En marzo de este año, la Superintendencia de Salud informó que el tope máximo de alza que aplicarán las isapres a sus planes este año es de 3,7%. El regulador detalló que las aseguradoras que podrán reajustar el precio base son Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Consalud, Esencial, y la isapre cerrada Isalud.

En marzo de este año, la Superintendencia de Salud informó el tope máximo de alza que aplicarán las isapres a sus planes de salud este año es de 3,7%. Con esto, ninguna aseguradora podrá fijar un porcentaje superior al límite determinado por el regulador durante el Proceso de Adecuación Precio Base 2025, que este año se llevará a cabo en septiembre, y no en junio, como era habitual.

De esta manera, el regulador detalló que seis isapres podrán reajustar el precio base de sus planes de salud en hasta un máximo de 3,7%. Estas son Colmena (3,7%), Cruz Blanca (3,7%), Banmédica (3,7%), Consalud (3,6%), Esencial (3,7%), y la otra es la isapre cerrada Isalud (3,7%).

De acuerdo con estimaciones preliminares que en su momento entregó la Superintendencia, esto significa que, en promedio, las personas cotizantes del sistema tendrá que pagar un adicional mensual de hasta $3.784 por su contrato de salud.

Al ser consultada al respecto, Natalia Yankovic, académica de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de Los Andes, explica que “el alza de 3,7% en los precios base de las isapres se traduce en un incremento directo en las cotizaciones, aunque es muy difícil establecer el impacto en cada persona debido a la gran fragmentación del sistema”.

Agrega que “existen más de 55 mil planes diferentes, donde cerca de 17 mil tienen un único cotizante. Si pensamos en una familia con dos hijos el precio de un plan de cobertura media es de aproximadamente 7 UF, y el aumento es de unos $10.000 al mes”.

Por otro lado, Yankovic advierte que “las personas sanas que ven limitado sus planes pueden verse incentivados a migrar a Fonasa, complementando la cobertura con un seguro en alguna clínica, consiguiendo una cobertura en prestaciones ambulatorias simples mejor que la que obtendrían por el mismo dinero en un plan de isapre”.

Isapres informan sobre alza de planes

Desde Esencial señalaron a The Clinic que, tal como se anunció en marzo de este año, se realizará la adecuación del precio base de los planes. “Este proceso ocurre anualmente y este 2025, de forma excepcional, se postergó de junio a septiembre la entrada en vigencia. Es decir, lo que ocurrirá ahora es la materialización de lo que ya se anunció a comienzos de año”, acotan.

“En el caso de Isapre Esencial, la adecuación del valor base es de un 3,7%, lo que se encuentra revisado, verificado y aprobado por la SIS y fue comunicado a nuestros afiliados en marzo, indicando las distintas opciones que tenían ante este escenario”, agregó.

Por otro lado, Banmédica informó en su sitio web que “la modificación anual del precio base de los planes de salud tiene su origen en el cálculo que la Superintendencia de Salud debe realizar de la variación del costo de las prestaciones de salud, variación de la frecuencia de uso experimentado por las prestaciones de salud y del costo en subsidios por incapacidad laboral, determinando, de acuerdo a ello, el porcentaje máximo que las isapres podrán aplicar”.

“De acuerdo con lo anterior, y sin perjuicio de que el incremento de costos en salud y subsidios verificado por la Superintendencia de Salud para Isapre Banmédica respecto de los años 2023 y 2024 fue de un 4,0%, le informamos que, a partir del 1 de septiembre de 2025, realizaremos un reajuste de 3,7% en el precio base de su plan de salud“, mencionan.

De cara a este proceso, Consalud es la que aplicará un ajuste menor al alza de costos de salud determinada por la Superintendencia, “logrando la menor variación de costos entre las que participan en este proceso. Gracias a una gestión enfocada en la eficiencia y optimización de procesos, nuestros afiliados serán los que tengan el menor porcentaje de ajuste entre las isapres que adecuarán sus precios en este periodo: un 3,6%”, comentaron.

Mientras que Colmena destacó que “el 3 de marzo de 2025, la Superintendencia publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta SS N° 229, que fija en 3,7% el ajuste máximo que las isapres pueden aplicar a los precios base de los planes de salud”.