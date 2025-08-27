Valeria Cárcamo tras fallida candidatura: “En el Frente Amplio hay que priorizar los liderazgos que son de calle, los tenemos”

La panelista y miembro del comité central del Frente Amplio, Valeria Cárcamo, aborda con The Clinic su frustrada candidatura al Congreso por el distrito 7, en la región de Valparaíso. Tras una semana de reflexión en el sur junto a su familia, afirma estar convencida de que su exclusión obedeció a las negociaciones parlamentarias. Sin embargo, lanza una crítica abierta tanto a su partido como al oficialismo por haber construido una lista de nueve candidatos para dicho distrito sin incluir a una sola mujer. “No puede volver a pasar nunca más en la historia de la izquierda que una lista parlamentaria esté conformada únicamente por hombres”, advierte. Cárcamo también rechaza la versión de que su ausencia se deba a un estilo confrontacional en los debates. “Mi forma confrontacional es también una manera de hacer política y de comunicar”, asegura.

El mismo día en que el oficialismo cerró la negociación parlamentaria, Valeria Cárcamo (Frente Amplio), quien figuraba como una de las precandidatas para disputar un escaño en la Cámara de Diputados por el distrito 7 —que abarca comunas de la región de Valparaíso—, recibió esa mañana un mensaje de WhatsApp de su padre. En él, le enviaba una foto de la casa familiar en Calbuco, donde él creció: el piso del inmueble seguía siendo de tierra.

Un recordatorio de “de dónde uno viene”, comenta en entrevista con The Clinic, y algo que un político de izquierda no puede olvidar. Si bien el mensaje operó como una arenga de su candidatura, ese mismo día en la noche se enteró de que su partido, el FA, terminaría cediendo su cupo en las negociaciones parlamentarias del oficialismo y que su nombre quedaría fuera de la lista de candidatos a la Cámara.

Si bien reconoce que su exclusión obedeció a las dinámicas propias de la negociación oficialista, Cárcamo —miembro del comité central del FA y exvocera de la Coordinadora 8M en Valparaíso— lanza una crítica más amplia: la ausencia total de mujeres en la nómina presentada por el oficialismo en el distrito 7.

“No puede volver a pasar lo que ocurrió en esta ocasión, donde todo el oficialismo, no solo el Frente Amplio, decidió que de nueve candidaturas fueran nueve hombres”, cuestiona Cárcamo. Y advierte que no dejará pasar la omisión: “Voy a ser bastante crítica con la oposición de no apoyar las agendas y liderazgos de las mujeres, y lo voy a ser el doble en el caso de mi partido o del oficialismo”.

—¿Cómo han pasado los días tras la definición de la lista parlamentaria?¿Se sorprendió al ver que su partido, el Frente Amplio, tomó la decisión de no llevarla como candidata por el distrito 7?

—Estoy bien, en estos momentos más fortalecida. Me tomé una semana completa para viajar al sur donde mi familia, conversar y escuchar. Así que ahora también vengo con todas las pilas para seguir haciendo política. Y respecto a la decisión parlamentaria que tomó el Frente Amplio, creo que es una consecuencia de la unidad, para empezar, y por otro lado, evidentemente lamento no haber podido ser candidata por el Frente Amplio en el distrito 7, especialmente porque uno espera poder competir.

Pero yo estoy más que convencida que esto no acaba acá, mi carrera política no se acaba acá y hay que seguir creciendo con convicciones. Eso es muy importante en la política.

—¿Por qué cree que el Frente Amplio decide ceder su puesto?

—Hay un tema respecto a las negociaciones de la lista. Sí debo destacar que es lamentable que en el distrito 7 solo hayan candidaturas de hombres para ir a disputar. Esto, especialmente porque ese distrito, de todas las diputaciones, que son ocho, siete son hombres y una es mujer, que es Camila Rojas del Frente Amplio. Entonces, uno espera, a lo menos, aumentar la representación femenina en el distrito y no que haya quedado conformada una lista de hombres.

Eso es lamentable para el distrito porque las mujeres tienen mucho que decir también en la comuna, especialmente en Viña del Mar y Valparaíso, que ambas son lideradas por mujeres del Frente Amplio, como Macarena Ripamonti en Viña del Mar, y la primera mujer alcaldesa de Valparaíso, con Camila Nieto.

Además, la Quinta Región era una de las más demandadas en temas de negociaciones de partidos, donde también se elige Senado, y el FA es muy fuerte en la región, por tanto, en pos de la unidad había que ceder cupos o había que llegar a un tipo de acuerdos con los otros partidos, quienes también tenían sus intereses en el distrito.

—Más allá de haber cedido su puesto, ¿no cree que fue un error del Frente Amplio dejar una lista compuesta de puros hombres?

—A mi parecer no es un error del Frente Amplio sino que de los partidos de izquierda porque ellos son quienes inscriben solamente candidaturas de hombres. Ahí uno se pregunta, ¿no habían mujeres liderazgos en los otros partidos del oficialismo para ir a competir al distrito 7?

Lo voy a decir muy transparentemente: yo voy a ser bastante crítica con la oposición de no apoyar las agendas de las mujeres o liderazgos de las mujeres y lo voy a hacer el doble en el caso de mi partido o el oficialismo y esa lucha feminista no la he dejado.

Por lo tanto no veo tanto un error en sí del Frente Amplio sino que creo que se necesita una autocrítica del oficialismo respecto a la lista del distrito 7 y cómo damos la señal de solamente liderazgos de hombres para ese distrito.

—Publicó un video en su redes donde habla de que viene del “otro Chile” y cita incluso algunas frases del rapero nacional Portavoz. ¿Cree que tras esta definición el Frente Amplio está apuntando hacia una dirección contraria al no convocar al “otro Chile”?

—Hice mucho la diferencia del “otro Chile” porque efectivamente yo vengo de otro Chile. Y eso se debe a que mis familiares, por ejemplo, y esto lo dejo como una anécdota que me pasó la semana pasada, mi padre me mandó una foto, porque vivían en Calbuco cuando chicos, y la casa donde vivían, tenía piso de tierra. Entonces, primero, uno no puede olvidar de dónde viene, jamás, para hacer política de izquierda.

Lo segundo, es que hay que decir las cosas como son. Yo no vengo de ni sectores privilegiados, ni de muchas oportunidades, sino que vengo realmente de familias de esfuerzo. Que ya esté en las zonas centrales de este país es un gran logro. Entonces, me cuestiono si realmente a personas como yo les va a costar el doble, no solamente por venir de otros lugares y sectores más pobres del país, sino también me va a costar el triple por ser mujer. Y ni siquiera voy a decir por ser parte de la diversidad y disidencia.

Entonces, ahora no seré yo la que vaya a competir, pero sí creo que es mi responsabilidad respecto a todo esto lo que ha pasado, es seguir abriendo puertas a todas las personas que no pueden hacer política fácilmente y a quienes tienen sueños de poder liderar política por la vía institucional. Pero mi carrera política no se acaba acá, incluso creo que se levanta también nuevamente desde acá.

—En ese sentido, ¿cree que el Frente Amplio se ha elitizado?

—No sé si se ha elitizado. Creo que en el Frente Amplio hay que priorizar los liderazgos que son de calle, los tenemos, eso es una realidad, porque tenemos que seguir disputando en todos los distritos de nuestro país.

Hay que seguir llevando y mostrando a más mujeres y más diversidades y disidencias sexuales. Porque yo creo, por ejemplo, que la paridad no es un techo, es un piso y Chile tiene una deuda pendiente con las mujeres en este país. Solamente agregar que no pasa el 30% de representación de mujeres en todo el Congreso Nacional y nosotros y nosotras, como Frente Amplio, tenemos algo que decir respecto a aquello, pero también hay que enfatizar y seguir levantando liderazgos territoriales, territoriales, cierto, de todos los distritos y sectores y colores políticos. Como por ejemplo, Rodrigo Mundaca en la región de Valparaíso, que lo apoyamos como candidato en la gobernación.

—En ese sentido, respecto a su caso en la lista parlamentaria, ¿cree que el Frente Amplio no dio un paso adelante en esa línea?

—Pasa que que las negociaciones no las hace el FA solo, sino que fue una decisión de los partidos del oficialismo y no solamente en el distrito 7 sino también a nivel nacional respecto a las negociaciones Si hubiese sido una lista solo del Frente Amplio, ahí el escenario sería muy diferente.

—¿Teme que de alguna manera se perpetúe en el oficialismo el hecho de que no se considere la paridad como un piso, de que esto sea una constante?

—No puede pasar nunca más en la historia de la izquierda que en un distrito parlamentario la lista se conforme solamente de hombres. A lo menos, un piso mínimo es que una mujer, compañera y diversidades y disidencias vaya a competir en todos los distritos. Nosotros y nosotras tenemos que hacer entender que la paridad no es un techo sino que un piso y es lo mínimo a garantizar. No puede volver a pasar lo que pasó en esta ocasión en el distrito 7, donde todo el oficialismo, no solo el Frente Amplio, decidió que de nueve candidaturas vayan nueve hombres. Eso no puede volver a pasar.

—Algunos afirman que su posición más confrontacional pudo haber jugado en su contra. ¿Coincide con eso? ¿Cómo lo recibe?

—No, yo no coincido con eso, en lo absoluto. Hoy en día parte del nuevo liderazgo no tiene que ver solamente que somos nuevos en la política, sino que somos diferentes en hacer política también. A mí la política me mueve por convicciones, no por cupos parlamentarios. Por eso recalco en que mi carrera política no queda acá. Incluso está a puertas de crecer aún más, pero no por la forma de enfrentar hoy en día a la derecha o la ultraderecha, en los paneles.

Yo soy de la convicción que tenemos que ir a disputar culturalmente en todos los espacios. Hay que ir a todos los programas de televisión o de programas o entrevistas independiente de cuál sea su sector político, porque hoy en día tenemos una batalla cultural muy importante y la gente necesita liderazgos que también le generen sentido común en las cosas que se dicen y parte de mi rol ha sido poder hacer esa lectura, pero también desde mi realidad mostrarlo simplemente en los medios de comunicación y eso le genera sentido a las personas y con eso me quedo muy tranquila que yo creo que en esa es mi gran victoria, de haber podido interpretar, leer a la gente de las necesidades, y no desde Santiago, mi vida es de región, y la realidad de las regiones es muy diferente que las zonas centrales de nuestro país.

Entonces, para nada, mi forma confrontacional es una forma también de hacer política y también es una forma de comunicar. Así que en aquello no estoy de acuerdo.

—¿Cómo proyecta su trabajo con el Frente Amplio? ¿El trabajo va a estar ligado al Frente Amplio? ¿Ha evaluado cómo tomar distancia o cuál es el próximo plan?

—No he renunciado al Frente Amplio y no planeo renunciar al Frente Amplio, porque mi convicción política no se define por un cupo parlamentario. Cuando yo firmé por el Frente Amplio no lo hice porque a futuro quería ser o alcaldesa o concejal o diputada o presidenta, lo firmé porque me mueven las convicciones de izquierda. Y ahora la centralidad para mí no es un cupo parlamentario, sino la presidencia de este país. Por tanto, mi dirección política va a ser en un enfoque total a respaldar y apoyar la campaña de Jeannette Jara frente a un gran adversario político que tiene al frente, que es José Antonio Kast, y ahí me pongo a disposición a lo que siempre he hecho, una política que que comunica a las personas, que aprende a leer también a las personas, y que intenta también convencer a las personas de lo que realmente es el Chile que conoce también Jeannette Jara porque viene de ahí.