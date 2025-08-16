Así se repartieron los cupos en la lista de los partidos grandes del oficialismo: el FA lidera en candidaturas a la Cámara Baja, mientras que el PS lo hace en postulaciones al Senado 

Las principales colectividades del oficialismo inscribieron este sábado la lista "Unidad por Chile" para competir en las elecciones parlamentarias de noviembre. La DC, que barajó la opción de sumarse a la lista del FRVS y Acción Humanista, finalmente se quedó en este pacto donde también aparecen el FA, PS, PPD, PC, Radicales y Liberales.

Tras varias jornadas de intensas negociaciones, los principales partidos del oficialismo, en conjunto con la Democracia Cristiana, inscribieron este sábado el pacto “Unidad por Chile”, para competir en las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo en noviembre.

La lista está integrada por el Frente Amplio, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Partido Radical y Partido Liberal, además de la ya mencionada DC.

Será la lista de los partidos grandes del oficialismo, pues las colectividades de menor tamaño, como lo son la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, optaron por inscribir otro pacto de nombre “Verdes, Regionalistas y Sociales”.

La Democracia Cristiana barajó sumarse a “Verdes, Regionalistas y Sociales” ante ciertas dificultades que se presentaron en el proceso de negociación, pero finalmente la decisión fue quedarse junto a los partidos grandes del oficialismo.

En el detalle de la repartición de cupos en el pacto “Unidad por Chile”, según pudo conocer The Clinic, el Frente Amplio se alzó como el partido que presentará más candidaturas a la Cámara Baja, con 37 postulaciones. Lo siguen el PS con 31, la DC con 30, el PPD con 29, el PC con 23, el PR con 21 y el PL con 12.

En el caso de la lista senatorial, el partido que tendrá más candidatos es el PS. La colectividad presidida por Paulina Vodanovic tendrá 7 postulantes a la Cámara Alta en las elecciones de noviembre.

Luego aparecen el PC y el PDD con 5 candidaturas cada uno, mientras que el Frente Amplio, la DC, Radicales y Liberales tendrán tres postulantes cada uno al Senado.

Nombres confirmados en el oficialismo

Tras la inscripción de las listas parlamentarias, los partidos tienen hasta las 23:59 de este lunes 18 de agosto para oficializar los nombres de quiénes serán los candidatos tanto a la Cámara Baja como al Senado.

Eso sí, en Unidad por Chile ya hay varios nombres confirmados. En cuanto a la competencia por la Cámara de Diputados, destaca el caso de Gustavo Gatica como independiente en cupo PC en el distrito 8, luego de su fallida incorporación como carta del Frente Amplio.

En el caso del Senado, concentra las miradas la Región de Valparaíso. En dicha zona ya están confirmadas las candidaturas de Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (FA), Carolina Marzán (PPD) y José Miguel Insulza (PS).