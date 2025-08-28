Cazando al fenómeno de “KPop Demon Hunters”: los hitos que dejó la película más vista en la historia de Netflix y el por qué de su éxito

“Kpop Demon Hunters” se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix con más de 230 millones de reproducciones. La cinta mezcla música y animación, siguiendo a un grupo de idols que además de cantar deben enfrentarse a demonios.

El 20 de junio se estrenó la película de animación de Netflix “KPop Demon Hunters“, la que se convirtió en la cinta más vista en la historia de la plataforma de streaming. Se trata de la vida de tres divas del Kpop que integran el grupo Huntr/x. Pero no solo deben lidiar con la fama, sino que también deben cumplir con una misión igual de importante: cazar demonios.

De esta forma, Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zooey (Ji-young Yoo) deben entregar a sus fanáticos sus mejores canciones, pero además deben cuidar sus almas de los demonios que asechan. Es en este contexto que deberán enfrentar a la banda Saja Boys, su némesis masculina.

Según detalla Variety, al momento “Kpop Demon Hunters” acumula más de 230 millones de reproducciones y además se estrenó en los cines. Esto último es importante, porque de esta manera cumple el principal requisito de La Academia para que la película pueda optar a ser nominada en los próximos premios Oscar.

El posible camino de “Kpop Demon Hunters a los Oscar”

El mismo medio destacó que solo 11 películas de animé han recibido algún reconocimiento por parte de La Academia. De ellas destaca “El viaje de Chihiro” y “El niño y la garza”, ambas premiadas como Mejor Largometraje de animación.

Desde Netflix también confirmaron su decisión de enviar la canción “Golden” como nominable a la categoría “Mejor Canción Original” de los Oscar del próximo año. Aún no hay certeza si la canción logrará terminar entre los nominados y recién en diciembre se anunciarán las 15 canciones preseleccionadas.

En relación a las canciones de “Kpop Demon Hunters”, cuatro temas de la banda sonora están en el Top 10 de Billboard de manera simultánea, la primera vez que sucede para cualquier álbum de banda sonora en la historia del Hot 100.

¿Por qué los niños están tan obsesionados con la película?

Entrevista por CNN, Lori (11) confesó que ha visto “Kpop Demon Hunters” al menos unas 50 veces. En tanto, un niño de ocho años destacó que le gustó mucho la historia junto con las canciones y pensaba repetírsela por una cuarta vez. Otros niños destacaron que no se parecía a otras películas que habían visto.

“No es como ese musical de Disney que ves en Disney+ y piensas: ‘Ay, solo quiero verlo para escuchar la música'”, explicó una de las fanáticas de la película de Netflix. Con 10 años declaró que “es como un musical, pero de otro nivel, un musical moderno“.