Cuatro partidos invictos y ahora enfrentan al líder: ¿Qué cambió en Huachipato desde la derrota ante Everton?

Los dirigidos por Jaime García llegan con una racha de cuatro partidos sin perder a enfrentar a Coquimbo Unido este sábado. Tres victorias y un empate, con nueve goles a favor y solo dos en contra, son los números de un conjunto que llegará inspirado ante el puntero del torneo.

El récord de los últimos diez partidos de Huachipato en el Campeonato Nacional parece una sopa de letras: D-D-D-E-V-D-E-V-V-V. El rendimiento de los acereros ha sido bastante irregular, por ejemplo, a principios de mayo y fines de junio, sólo sumaron un punto en cuatro partidos. No obstante, ahora la realidad es distinta: no pierden hace cuatro encuentros.

Pero, ¿qué fue lo que cambió en el equipo? DLT Sports analizó cuáles son las cuatro claves para entender el buen momento que viven los de Talcahuano en el Campeonato Nacional.

Posesión y dominio: la base del repunte de Huachipato

Desde la derrota con Everton, el cuadro acerero ha mejorado su capacidad de controlar los partidos, tanto en el control de balón como en su distribución. De los últimos diez partidos, en los seis primeros promediaron un 47,5% de posesión y 259 pases por encuentro. Desde que comenzó su buena racha, promedian un 49,3% de posesión y 319 pases por partido.

Nicolás Vargas y su transición como volante

El exjugador de Ñublense, tras ponerse a tono físico para integrarse a la plantilla de García, comenzó la temporada jugando como defensor central, acompañando a Caroca o a Gazzolo en la zaga. Sin embargo, en los últimos 4 partidos ha jugado como mediocampista de contención en compañía de Jimmy Martínez.

Esta modificación táctica tuvo un efecto inmediato en el cuadro acerero, al que le aportó una estabilidad y solidez defensiva que no tenían desde hace varios partidos. El último gol en contra que recibieron fue ante Colo-Colo, donde empataron a 2. Desde ese entonces, ni Unión La Calera, ni Deportes Limache ni La Serena han podido anotar en el arco defendido por el uruguayo Rodrigo Odriozola.

Los hermanos Gutiérrez

Coincidentemente, al igual que en el caso de Nicolás Vargas, es desde el partido contra Colo Colo que Joaquín, como lateral derecho, y Maximiliano, como extremo derecho, se hicieron cargo de esta banda, ya que, a pesar de que están juntos en el club desde 2022, nunca habían alcanzado este nivel de regularidad en el equipo.

A lo largo de esta racha de Huachipato, suman tres participaciones de gol: dos anotaciones por parte de Maxi y una asistencia del lado de Joaquín.

Irregulares fuera de casa

En sus últimos 10 partidos, el récord de fuera de casa de Huachipato es de 1-1-3, es decir una victoria, un empate y tres derrotas. Tanto la victoria como el empate llegaron en estos últimos 4 partidos, contra La Serena y Colo-Colo, respectivamente. Su anterior y única victoria fuera de casa fue ante Deportes Limache, casi 5 meses antes que la conseguida ante los papayeros.

A lo largo de esta temporada, así figura el rendimiento de los acereros de local y de visita:

Este sábado, los acereros enfrentan a Coquimbo Unido en el CAP, en un duelo que puede permitirle al cuadro del sur acercarse a puestos internacionales o, por otro lado, darle paso al cuadro pirata a que comience a probarse la corona de campeón.