Sebastián Cabrera, el héroe de Coquimbo Unido en el triunfo frente a Audax Italiano: “Me siento muy contento por el gol y por el momento que estamos viviendo”

El jugador de Coquimbo Unido se mostró contento por su anotación ante Audax Italiano. En conversación con DLT Sports, destacó la importancia del cuerpo técnico coquimbano al preparar al equipo pensando en el gran despliegue de los laterales audinos y los cambios de formación que son comunes en la defensa del elenco dirigido por Juan José Ribera.

Por Benjamín Delgado, DLT Sports

Compartir

Coquimbo Unido sigue imparable y volvió a ganar en el Campeonato Nacional. Acumulan nueve victorias consecutivas y son el puntero exclusivo del campeonato con 50 puntos, estirando su ventaja a 12 puntos sobre la Universidad de Chile que está en el segundo puesto, pero que tiene un partido pendiente.

El solitario gol del partido ante Audax Italiano, fue a los 78 minutos tras un centro de Cristián Zavala que encontró sin marca en el otro sector a Sebastián “Pichu” Cabrera por el segundo palo. En conversación con DLT Sports, el goleador del partido habló sobre la importancia de ganar este partido: “Un partido difícil. Audax venía de ganarle a la Universidad de Chile. Es un equipo que propone una importante línea de tres, o algunas veces pasa a línea de cuatro, con unos laterales que se proyectan de buena manera”.

Y tiene razón el “Pichu”. La clave del partido pasó por las bandas. Audax Italiano propuso un juego ofensivo donde los laterales: tanto Matus como Jimenez, se sumaban mucho al ataque del lado itálico. Esto también ha sido la tónica durante todo el torneo, donde Juan José Ribera varía de formación según cómo se presente el partido. A veces se sitúa con una línea de tres dejando a sus carrileros más sueltos, o a veces se decide por una línea de cuatro con sus laterales con labores más defensivas pero que nunca pierden esa labor defensiva.

La mayor cantidad de ataques de Audax vinieron por la banda según SofaScore.

La confianza del “Chino” González en Sebastián Cabrera

Sin embargo, Cabrera confesó que todos estos movimientos ya estaban siendo estudiados por el entrenador de Coquimbo Unido, Esteban González. “Se trabajó en la semana a base de eso. Si es que nos proponían la línea de tres y la línea de cuatro. La verdad es que esto lo pone muy feliz a uno como jugador que el cuerpo técnico trabaja a base de eso, se trabajó en la semana todos los tipos de escenario” señaló el jugador coquimbano.

El “Pichu” ingresó en el segundo tiempo. A los 62 minutos ingresó por Benjamín Chandía para potenciar la banda izquierda tras la salida del lateral derecho de Audax, Martín Jimenez, y el ingreso de Michael Vadulli que se sumó al ataque y despotenció el carril derecho de Audax, por donde saldría finalmente el gol de Cabrera 16 minutos más tarde.

En esa misma línea, Cabrera reveló que le dijo González antes de entrar al partido. “El profe me dio toda la confianza para que fuera alternativa por las bandas. Hoy en día me ha tocado entrar 15-20 minutos. He sido alternativa de volante, o de puntero”.

Cabe recordar que Cabrera siempre ha sido lateral izquierdo, sin embargo, en los últimos partidos que ha jugado con Coquimbo ha tenido un rol más protagónico jugando desde el mediocampo hacia adelante.

El defensor Pirata había anotado antes ante Limache en la fecha 3 del Campeonato Nacional. Con el gol ante Audax, acumula dos tantos en nueve partidos con Coquimbo Unido. “Me siento muy contento por el gol y por el momento que estamos viviendo”, cerró Cabrera que deja a Coquimbo Unido cada vez más cerca del primer campeonato nacional del club.