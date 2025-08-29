Detienen a “Crazy Nach” por homicidio en Lota y conflicto vial que terminó con la muerte de joven madre en San Pedro de la Paz

Un operativo de la PDI en Los Álamos terminó con la detención de “Crazy Nach”, buscado por un homicidio en Lota. El hombre también es considerado persona de interés en el caso del crimen de una joven madre en San Pedro de la Paz.

La jornada de este viernes se confirmó la detención de un hombre apodado como el “Crazy Nach” en el sector de Los Álamos, región del Biobío, por un homicidio ocurrido en la comuna de Lota. Además, se considera como una persona de interés en el caso de una joven madre que fue asesinada tras un conflicto vial en la comuna de San Pedro de la Paz.

El jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción, Enrique Guzmán, explicó que el hombre mantenía una orden de detención tras ser “vinculado a un homicidio en la comuna de Lota. Además de registrar una orden de detención por otros delitos es que se genera este procedimiento policial en su búsqueda”.

“Esto está en una etapa de análisis, de recuperación de antecedentes que van a ser expuestos en su formalización. Ahí se van a exponer todos estos detalles del por qué cometió este delito u otros antecedentes que lo pueden vincular a otros hechos más que han ocurrido en el último tiempo”, indicó.

“Crazy Nach como sujeto de interés”

El hombre conocido como “Crazy Nach” estaría vinculado en la muerte de Paola Riveros, una joven madre de 33 años que recibió varios impactos de bala tras un conflicto vial ocurrido en la comuna de San Pedro de la Paz el 17 de agosto pasado.

Según consta en la investigación, el conductor del vehículo en el que se trasladaba Riveros no permitió que otro auto lo adelantara. Eso dio inicio a una discusión que terminó con los disparos que hirieron al conductor y provocaron la muerte de la joven.

“Esta persona está vinculada en un hecho ocurrido el 17 de agosto en un hecho ocurrido en San Pedro de la Paz por la muerte de una mujer en la zona de la carretera mientras viajaba en su vehículo. Es un sujeto de interés, que de alguna u otra forma estaba atemorizando a la ciudadanía. Está vinculado a otros delitos, otros hechos de violencia cuyo factor común era la utilización de armas de fuego”, señaló Guzmán.