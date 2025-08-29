Reseña al Motorola Razr 60 Ultra: así luce la madurez de los smartphones plegables

El móvil de Motorola confirma la madurez del mercado de plegables y se posiciona como una opción sólida para el día a día. Revisa aquí cómo nos fue tras semanas de uso.

Motorola ostenta el título de haber sido el primer fabricante en lanzar un teléfono con formato de concha (clamshell), allá por 1996, denominado StarTAC. Casi tres décadas después, la marca revive esa lógica —con un salto tecnológico evidente— en el nuevo Motorola Razr 60 Ultra.

El smartphone es un nuevo integrante de la familia Razr de Motorola, dedicada a modelos con pantalla frontal plegable. Se presentó mundialmente en mayo pasado junto a su versión algo más modesta, el Razr 60, y viene a renovar la línea previa (Razr 50 y Razr 50 Ultra). En Chile, estos nuevos integrantes se presentaron en junio pasado.

En las últimas semanas estuve probando el equipo —facilitado por Motorola—, el cual demostró estar a la altura de un verdadero ‘buque insignia’, gracias a sus características de última generación. Potencia, buena autonomía, cámaras sólidas y un diseño que evoca los clásicos clamshell, pero adaptado a nuestros tiempos.

¿Sabías que en 2018 se lanzó el primer teléfono comercial con estas pantallas plegables? Eran una novedad, sí, pero también generaban muchas duda y no dejaron los mejores resultados. Ahora, seis años más tarde, el panorama cambió: la tecnología maduró y ya no hay que andar con miedo a que la pantalla se rompa.

Así es el Motorola Razr 60 Ultra

Así es el Motorola Razr 60 Ultra en “modo L”. Foto: The Clinic

Partamos por aclarar las diferencias entre el Motorola Razr 60 y el Razr 60 Ultra. Como contaba más arriba, el primero hace algunos sacrificios en hardware, pero no en diseño ya que a simple vista son prácticamente iguales. El Razr 60 está pensado para quienes quieren entrar al mundo de los plegables sin tener que pagar de más.

En la tabla a continuación (abajo) puedes ver las principales diferencias. La más evidente está en el procesador: el Razr 60 Ultra incorpora el Snapdragon 8 Elite, el mismo chip que usan la mayoría de los Android de última generación. Gracias a eso, el equipo corre con total fluidez y responde sin problemas a las exigencias de quienes buscan lo mejor de lo mejor.

La batería es también mayor en el Ultra, junto con una pantalla que tiene mayor tamaño y brillo, tasa de refresco, además de mayor calidad de video y almacenamiento. Por cierto, en Chile el Motorola Razr 60 Ultra tiene solo la versión de 1TB.

Característica Razr 60 Ultra Razr 60 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) MediaTek Dimensity 7400X (4 nm) CPU/GPU Oryon V2 + Adreno 830 Octa-core A78/A55 + Mali-G615 MC2 RAM 16 GB 12 GB Almacenamiento 1 TB UFS 4.0 (en Chile) 512 GB UFS 2.2 (sin microSD) Pantalla interna 7.0″ LTPO AMOLED, 1224×2912, 165 Hz, HDR10+/Dolby Vision, hasta 4500 nits 6.9″ LTPO AMOLED, 1080×2640, 120 Hz, HDR10+, hasta 3000 nits Pantalla externa 4.0″ LTPO AMOLED, 1272×1080, 165 Hz, hasta 3000 nits 3.6″ AMOLED, 1056×1066, 90 Hz, hasta 1700 nits Cámaras traseras 50 MP principal (1/1.56″, OIS) + 50 MP ultra gran angular (AF) 50 MP principal (OIS) + 13 MP ultra gran angular (AF) Video trasero Hasta 8K@30, 4K@30/60/120, Dolby Vision, EIS Hasta 4K@30, 1080p@30/60 Cámara frontal 50 MP, 4K@30/60 32 MP, 4K@30/60 Batería 4700 mAh; 68 W cable, 30 W inalámbrica, 5 W reverse 4500 mAh; 30 W cable, 15 W inalámbrica Conectividad Wi‑Fi Wi‑Fi 6E/7 Wi‑Fi 6/6E Audio Estéreo con Dolby Atmos, Snapdragon Sound Estéreo con Dolby Atmos Resistencia IP48; Gorilla Glass Ceramic en tapa externa IP48; Gorilla Glass Victus en tapa externa Dimensiones/peso 171.5×74×7.2 mm abierto; 88.1×74×15.7 mm cerrado; 199 g 171.3×74×7.3 mm abierto; 88.1×74×15.9 mm cerrado; 188 g

Cómo es tener un plegable en mano

Apenas tomas el equipo, abres y configuras, no evitarás hacer el primer “cierre violento”. Ese que hace sonar el teléfono tipo concha como fueron los primigenios. Casi un placer culpable, aunque lo bueno es que no se debe temer efecto alguno más que cortar una llamada.

Comencemos por la experiencia con la pantalla interna, la que se dobla y alcanza las 7”. Sí, el pliegue se nota si mueves el equipo buscando un reflejo, pero en mi uso diario nunca fue molesto; prácticamente pasa inadvertido. Se percibe sí más al tocar esa zona, algo que al principio se siente extraño, pero que la costumbre hace olvidar al par de días siguientes.

Usarlo en modo horizontal es otra experiencia puesto que evidentemente se siente más largo, convirtiéndose en un aliado para ver contenido multimedia y —más aún— jugar. Y mayor satisfacción era ponerlo en modo L (como si fuera una laptop) dejándolo apoyado sobre la mesa para ver un video cómodamente, sin tener que buscar o improvisar un soporte como con los móviles tradicionales.

Algo llamativo es que al momento de usar las cámaras, si colocas el teléfono en esa misma posición ‘L’ y la agarras de costado como si fuera una cámaras personal, comienza a grabar automáticamente. Pero tranquilos que todo esto, al ocurrir por primera vez, el sistema lo alerta y te da un tutorial de uso.

Si hay algo que realmente me hizo desear un teléfono así, fue su pantalla externa. Prácticamente todo se puede hacer desde ahí, y en momentos de movimiento, como cuando estás en el metro o caminando, responde a la mayoría de las necesidades sin problemas.

Al ser además una pantalla más chica y con el equipo estar doblado, es prácticamente tener una pantalla del porte de la palma de la mano, lo que hace más cómodo su uso. También bajo esa configuración permite sacarse selfies con las cámaras principales, teniendo la vista previa en tiempo real y consiguiendo una foto de mayor calidad.

Al igual que en las pantallas tradicionales, se pueden configurar paneles para alternar entre aplicaciones o mostrar información útil como el clima, calendario y más. Sumado a esto, el desbloqueo mediante la huella dactilar en el botón de encendido es rápido y práctico, haciendo que el uso diario sea muy natural, especialmente para quienes somos diestros.

Pero no todo es perfecto. En lo personal, el mayor problema que noté fue algo que para muchos puede parecer una nimiedad: las huellas quedan bastante marcadas, quizá más de lo esperado, y eso resultaba en la necesidad constante de limpiarlo.

Otro detalle que no me convenció del todo fue el botón dedicado a la IA. A la izquierda está el botón para Moto AI, mientras que a la derecha, el de desbloqueo, al mantenerlo presionado activa Gemini. Es una decisión curiosa que puede confundir sobre cuál asistente de inteligencia artificial usar. Lo más simple habría sido tener solo uno.

Más allá de esos detalles, recomendaría mucho este teléfono a quienes quieran volver a este tipo de modelos, de manera segura y con opciones de uso modernas y cómodas.

El Motorola Razr 60 Ultra está disponible en Chile por $ 1.299.990, mientras que el Razr 60 a $ 899.990.