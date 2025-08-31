Perfil de Darío Quiroga: El orejero de Jara

El columnista Kike Mujica perfila a Darío Quiroga, controvertido asesor de Jeannette Jara que ha sido cuestionado por algunos sectores del oficialismo.

Compartir

Jeannette Jara está sentada frente a un espejo. Es domingo por la mañana, casi las diez y media. La maquillan dos personas. A su lado, cerca, de pie, veo a un barbudo con cara de bonachón, con varios tics: se toca la nariz y respira como Insulza. Le conversa. Se ven distendidos, pero atentos. Cuchichean. Se ríen.

Faltan minutos para que la candidata comunista ingrese al estudio del Canal 13 para ser entrevistada por Iván Valenzuela.

Al set de estos programas no ingresa cualquiera. Los entrevistados son puntillosos a la hora de elegir quiénes portan la visa de acompañantes VIP.

En el caso de Jara, es el barbudo con cara de bonachón quien se dispone justo frente a la candidata, de espaldas a las cámaras que pincharán a la entrevistada y también del entrevistador. Están a cinco metros de distancia. Se ven, pero no se ven.

Durante la entrevista él la mira, levanta los ojos, mueve las manos, de pronto asiente, calla, cara de póker también.

El barbudo se llama Darío Quiroga.

Es 4 de mayo de 2025.

El 29 de junio, cuando se acaba la tarde, los resultados son lapidarios: Jara, gana con el 60.16% de los votos; Tohá obtiene el 28.07% y Winter apenas el 9.02%.

Paliza suprema. Por primera vez en la historia una candidata comunista gana una primaria. Con un orejero que no es del PC.

¿Quién es Quiroga?, era -es aún- la pregunta.

Infancia en la RDA

Quiroga nació en el exilio. Luego del golpe de Estado su familia huyó hacia Honduras. Ahí llegó al mundo. Cuando tuvo tres meses, el clan partió a la RDA. Los envió el PS, partido donde militaban sus padres. “Su papá era muy respetado dentro del PS”, dice un viejo cuadro.

En 1980 los Quiroga partieron a Perú. Querían estar más cerca de Chile y no perder las raíces. En 1984 recibieron una buena noticia: aparecían en las listas -una pausa de apertura de la dictadura- de las personas que podían regresar al país.

Quiroga estudió Sociología -en paralelo tres años también de Sicología- en la Universidad Arcis, un plantel del PC, que tuvo mal final. También cursó Ciencias Políticas en la Universidad Católica.

Luego partió a Calama. “Me ofrecieron pega por seis meses, pero me gustó la vida en provincia, así que decidí quedarme”, ha contado. Ahí fue concejal y director de la Corporación Cultural.

En Santiago, de vuelta, decidió enfocarse en asesorías comunicacionales. Lleva 20 años en eso: partió solo, pero a poco andar se asoció con otros profesionales. Reviso su sitio web www.darioquiroga.cl. Su empresa se llama “Quiroga / Comunicación Integral”. Ofrece consultoría /estrategia/ asuntos públicos.

Entre sus proyectos, por ejemplo, figuran los Diálogos en el marco de la Estrategia Nacional del Litio:

“Hace algún tiempo el Estado de Chile lanzó la “Estrategia Nacional del Litio” mandatando a Codelco a asociarse con un privado para explotar dicho metal en el Salar de Atacama. Sin embargo, para concretar esta nueva empresa, entre otras cosas, se deben establecer puentes de diálogo con los pueblos originarios que habitan en Atacama la Grande y que poseen derechos ancestrales sobre los territorios de interés para el Estado. En este contexto, nuestra consultora ha trabajado en la construcción de una gobernanza entre las empresas y las comunidades originarias, representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños-Lickanantay, CPA, organización que nos solicitó asesoramiento en materias de comunicación estratégica y gestión política”.

Como colaboradores figuran el periodista y rostro de TV, René Naranjo, y la periodista Alejandra Matus.

Ex PC

Quiroga militó 15 años en el PC. Cuando volvió de Calama renunció.

“Creo que mezcla bien su pasado comunista con una mirada más crítica a partir de su experiencia profesional y también en medios. No es un ajeno, pero tampoco un partisano”, dice un miembro del comando.

Quiroga relata que conoció a Jara en el mundo universitario. Ella estudió administración pública en la Universidad de Santiago y fue dirigenta estudiantil de la Jota. De hecho, presidió la Federación (FEUSACH) entre 1997 y 1998.

Volvieron a encontrarse ahora. Quiroga cuenta que “los acercó” un viejo amigo de ambos: Marcos Barraza. Él es muy cercano -si no el más cercano- a Jara: la acompañó en la FEUSACH -fue presidente después de ella- y en el gobierno de Bachelet 2.0 fueron tándem: Barraza ministro de Desarrollo Social y Jara como su jefa de gabinete.

El día del estallido

Quiroga es hijo del streaming, de Youtube y del podcast. Luego de trabajar en la campaña de Alberto Mayol -en la primarias que perdió frente a Beatriz Sánchez-, hicieron buenas migas. Mayol conocía al periodista Mirko Macari. Entre los tres crearon la “Cosa Nostra”, un seminario -coaching político lo llamaron ellos- donde analizaban la política chilena a partir de El Padrino. Eran 3 días: uno para cada capítulo del filme.

Fue un éxito. Muchos ejecutivos corrían la voz de que era imperdible. Luego de eso, me cuenta Macari, a Quiroga se le ocurrió lanzar un pódcast bajo la misma marca. Los astros se les alinearon: el sábado 19 de octubre, el día después del comienzo del estallido, Mayol celebró el cumpleaños de su hija. Macari y Quiroga eran invitados. Los tres decidieron hacer el pódcast in situ, esa tarde. Fue un hit. Ellos dicen que fue el pódcast más escuchado en Chile.

Quiroga además fundó el programa “32 Minutos” -que conduce junto a Alejandra Matus- y el podcast “Provócame”, espacio de discusión política junto a Marcos Barraza, Rodrigo Rettig y Valeria Cárcamo.

También es panelista esporádico de “Sin Filtros”, el cuadrilátero de la política chilena.

También es coautor del libro “Alienígenas: El Estallido Social en los Muros”.

Quiroga es un hombre de medios. Podría ganar un quiz show sobre la televisión y su historia. Sus contertulios en los pódcast -entre serio y en broma- lo han conminado a participar en un matinal de la tele abierta.

En sus intervenciones, a veces denota ese placer culpable que es la tele para la izquierda: las masas -nuestras masas- devoradas -dicho con desdén- por los matinales.

“El cabro“

“Lo clave para Jeannette, militante del Partido Comunista, es entender y construir una campaña y propuesta que salga de la lógica izquierda-derecha. De alguna manera, con las complejidades de la sociedad en que vivimos, la rabia, etc., lo único que uno puede hacer con eso es buscar el amor. Tienes que comprender, abrazar, esa es la sociedad chilena hoy”, dijo Quiroga tras la campaña de la primaria.

Un avezado político me dice que ha escuchado que Quiroga, en los mentideros de la política, tiene fama de duro. “Cero. Es bien receptivo, inteligente, creativo y con mucho sentido común. Además tiene humor”, opina.

“Viene de vuelta. No es de los duros. Para nada. Sabe que para ganar votos, Jara tiene que actuar fuera del corsé de la izquierda dura”, me dice un socialista.

Quiroga dirige el comité estratégico de la campaña. Ahí se define el rumbo de los pasos siguientes. Un puesto clave.

Los asesores son los fusibles de las campañas. Juegan solos: no tienen partido.

“Quiroga no tiene experiencia en las ligas mayores, en una campaña presidencial. Eso le pena. Veamos cuánto aguanta”, me dice un parlamentario del oficialismo, quien critica la falta kilometraje del asesor.

Es del grupo que argumenta que las dos experiencias electorales visibles de Quiroga han sido dedo abajo: la campaña de Mayol y la asesoría a Giovanna Grandón -“la tía Pikachu”- para la Convención Constitucional.

Un histórico del PS me habla de “el cabro” cuando se refiere a Quiroga. “El cabro no tiene la culpa de los errores”, recalca. “El cabro no es el encargado de conseguir financiamiento”.

El cabro es nuevo en estas lides, se entiende de estos comentarios. Si Jara baja en las encuestas, ya saben de quién es la culpa: de “el cabro”.

Esta semana, en Tele13 radio le preguntaron a Camila Miranda -frenteamplista que trabaja con Quiroga- sobre la molestia que había en el oficialismo -sobre todo en el PS- sobre el desempeño del asesor.

“Hablamos con Paulina Vodanovic y nos dijo que no era la opinión mayoritaria de su partido… El equipo lo define la candidata. Ella y solo ella decide. Y sobre los rumores, no hay nada de eso sobre la mesa”, respondió.

“Jadue es un plomo”

En las primarias 2021 se enfrentaron Gabriel Boric y Daniel Jadue. Luego de uno de los debates, en su pódcast “El Rojerío”, Quiroga le explicó a sus contertulios cuáles eran sus conclusiones:

“Yo conozco a Daniel Jadue, lo conozco harto, y lo encuentro súper simpático. Pero me olvido de eso porque Jadue es un plomo. De hecho, tan plomo es, que estaba amenazado -no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas- por todo su entorno, los que le podían hablar, para que fuera más amoroso (en el debate)… yo creo que estaba empastillado, se puso un cuete antes del debate para ser súper simpático… ¿Sabes lo que me pasó a mí con el debate? no me excitan, no me calientan… creo que ahí hay un problema con la candidatura de Gabriel y la de Daniel, más con la de Daniel, porque se supone que él debiera ganar la primaria… la gestión de Daniel como alcalde de Recoleta, me calienta, me gusta, cuando salió la farmacia popular, la inmobiliaria popular, era todo como ¡wow¡ pero como candidato no me calienta…”

Quiroga criticaba la imagen de Jadue: “El profesor sabiondo, que además es enojón… el ‘enojadue’”.

A Jara quieren alejarla de Jadue. Que sea cercana y normal. Común y corriente. Quiroga sabe de la dinámica de medios, de los mensajes que quedan, del ciclo vital de las noticias, de la cuña, de cuando atacar.

Su destino tiene que ver con la performance en las encuestas, con la tozudez y los recelos de Carmona y compañía y con la imperiosa y terca obsesión de los partidos por ocupar los espacios.

Final

Duda.

¿Al PC le gustan los que renunciaron al PC?