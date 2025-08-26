De celebrado a cuestionado: el rol de Darío Quiroga en el comando de Jeannette Jara que comienza a incomodar al oficialismo

Ruido se ha generado al interior de la alianza de gobierno por el rol del sociólogo en la candidatura de Jara, dado que —afirman— no tiene un campo de acción delimitado y puede inmiscuirse en diversos temas. A su vez, se le reconoce gran influencia por sobre Jara, quien ahora se encuentra de gira a lo largo del país en desmedro de apariciones en foros presidenciales, como la que hoy hospedó Icare y que contó con la presencia de Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi y José Antonio Kast, quien le reprochó no ser parte de la instancia.

En cinco días más Darío Quiroga cumplirá un mes a cargo del equipo estratégico del comando de campaña de Jeannette Jara (PC). Y menos de treinta días bastaron para que al interior de los partidos del oficialismo comenzara a existir molestia por su presencia en el equipo, en particular, por el desempeño de Jara en las últimas en las que desconoció dos propuestas que estaban en su programa de gobierno de primarias: la nacionalización del cobre y el aborto legal.

Al interior de la coalición de gobierno se tiene presente que Quiroga se integró al comando de Jara a partir de la relación estrecha que ambos formaron en la campaña de primarias, de la que el sociólogo participó como colaborador ad honorem. En ese rol fue que acompañó a la entonces candidata del Partido Comunista (PC) a debates, en donde otorgó en reiteradas ocasiones sugerencias en tiempo real, mientras la exministra del Trabajo se desempeñaba en tales espacios.

Fue aquello lo que motivó, en parte, su ingreso al renovado equipo de campaña. El 31 de julio, en las afueras de Londres 76, punto neurálgico de la campaña de Jara, una diapositiva con la cara de Quiroga apareció para oficializarlo como el nuevo coordinador del comité estratégico, integrado por Ricardo Solari (PS), José Toro (PPD), Jaime Mulet (FRSV) y Bárbara Figueroa (PC).

No obstante, hoy en día se cuestiona al analista político por las definiciones que ha tomado Jara, como de restarse de foros presidenciales para priorizar su agenda en regiones —que inició a mediados de agosto y durará un mes—, o también las salidas comunicacionales que le han llevado a desconocer parte de su programa de gobierno, cuestiones que han servido como munición para José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, quien hoy volvió a poner sobre la mesa la inasistencia de Jara al Conversatorio Presidencial que organizó ICARE este martes.

Jeannette Jara. Foto: Agencia UNO.

Las ambiguas funciones de Quiroga

Aunque en el período de primarias a Quiroga se le veía con un rol marcado en la asesoría comunicacional y en los discursos durante los debates de la candidata, actualmente hay personeros del PC que no tienen completa claridad sobre cuáles son las funciones en las que se desempeña el analista exclusivamente.

Cercanos a él dicen que su labor es la coordinación de los equipos y aportar con una “mirada estratégica” a la campaña de Jara. Otros, en tanto, comentan que su trabajo tiene un amplio margen, que no considera especificaciones en concreto sobre su campo de acción.

Ello no sería problemático en el círculo más estrecho de la candidatura, dicen, porque Quiroga llegó a dicho espacio por —justamente— su cercanía con Jara, a diferencia de otros integrantes del comando que provienen desde las opciones que otorgaron los partidos a la candidata.

Ese punto diferenciador es el que, explican algunos, genera recelo en las colectividades, dado que Quiroga posee influencia al interior de la candidatura sin pertenecer a una tienda política. O sea, que su persona se “superpone” a la de colectividades grandes, como el PS, desde donde han surgido críticas explícitas en la última semana.

“No tiene ninguna responsabilidad y se mete en todo“, comenta otro personero oficialista crítico del control de Quiroga en el comando.

La situación de Quiroga, sin embargo, dista de la Marcos Barraza (PC), quien es “asesor directo” de Jara según la propia candidata lo definió ese mismo 31 de julio en que presentó a su equipo de campaña.

Ello porque los cuestionamientos se centran en el sociólogo por no pertenecer a un partido ni tener historial de dirigente, cuestiones con las que Barraza sí cuenta y que serían el motivo, señalan otros, por los cuales al candidato a diputado no se le apunta con la misma severidad que a Quiroga.

Quiroga, en todo caso, no es ajeno a los partidos. En una presentación que hizo en la casa de Tomás Hirsch a las directivas de las tiendas del oficialismo dijo que militó en el PC, en el Partido Socialista (PS) y en la Democracia Cristiana (DC). Hoy es independiente.

Si bien en el sector existe molestia sobre el rol del analista por su aparente incumbencia poco definida, también se reflota que la influencia de determinadas personas en las candidaturas han ocurrido en el pasado. Es así como se rememora el caso de María Angélica “Jupi” Álvarez, estrecha colaboradora de la expresidenta Michelle Bachelet.