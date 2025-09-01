Videos VIDEO | Astronauta de la NASA capta una rara aurora roja desde el espacio 1 de Septiembre de 2025 Por Edo Woo

Un astronauta de la NASA registró un impresionante video de una aurora roja brillando sobre la Tierra, un fenómeno poco común que ilumina la atmósfera con tonalidades inusuales. Las auroras —conocidas como luces del norte o del sur— son el resultado de la interacción entre partículas solares y el campo magnético terrestre, un fenómeno que la NASA describe como “clima espacial”. Su coloración depende del tipo de gas presente en la atmósfera y de la altitud en la que ocurre la colisión. El oxígeno, por ejemplo, puede producir tonalidades verdes o rojas, dependiendo de su nivel de energía. “Las auroras rojas de este tamaño y brillo son raras, se observan solo dos o tres veces durante una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional”, explicó el astronauta Don Pettit al compartir el registro.

